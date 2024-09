Eton Solutions uruchamia EtonGPT™ - pierwszą na świecie platformę generatywnej sztucznej inteligencji dla firm zarządzających majątkiem rodzinnym

- Moduł EtonGPT™ jest wbudowany w platformę AtlasFive® ERP

- Umożliwi ona firmom zarządzającym majątkiem zwiększyć wydajność operacyjną nawet 2-4-krotnie

RESEARCH TRIANGLE PARK, Karolina Północna, 10 września 2024 r. /PRNewswire/ -- firma Eton Solutions, lider w dziedzinie kompleksowych systemów ERP dla firm zarządzających majątkiem rodzinnym (Family Office), ogłosiła uruchomienie EtonGPT™ - pierwszego na świecie modułu generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) dla przedsiębiorstw z tej branży działających w różnych miejscach globu. EtonGPT™ łączy w sobie szerokie możliwości transakcyjne platformy ERP Eton Solution z zaawansowanymi funkcjonalnościami konwersacyjnymi opartymi na AI.

Dzięki Eton Solutions większość z 750 rodzin na AtlasFive® będzie mogła korzystać z EtonGPT™ . Będzie ona dostępna wyłącznie dla użytkowników AtlasFive®, ułatwiając im zwiększanie produktywności prowadzonych przez nich firm z branży Family Office.

EtonGPT™ usprawni działalność firm Family Office, płynnie integrując dane zawarte w dokumentach z danymi transakcyjnymi na AtlasFive®, co przełoży się na sprawniejszą realizację procesów i w efekcie większą produktywność. Z nowej platformy AI korzysta już szereg klientów Eton Solutions, w tym Shade Tree Advisors (USA), Todd Family Office (Nowa Zelandia) czy Aglaia Family Office (Singapur). Korzystając z niej, będą mieli dostęp do informacji i możliwość prowadzenia analiz portfeli inwestycyjno-majątkowych. EtonGPT™ pełni podwójną funkcję narzędzia zarówno do wewnętrznego wyszukiwania, jak i do ekstrakcji danych w obrębie zabezpieczonej scentralizowane bazy danych znajdującej się w chmurze platformy ERP AtlasFive®.

Hybrydowa platforma AI, bazująca na rozwiązaniach będących przedmiotem zgłoszeń patentowych, łączy w sobie najlepsze elementy różnych technologii sztucznej inteligencji - nauczania maszynowego, specjalistycznych systemowych silników reguł biznesowych oraz dużych modeli językowych - co w rezultacie daje niezrównany poziom precyzji i duże walory poznawcze. Poprzez opartą na AI ekstrakcję, sumaryzację, generowanie, inferencję i przekształcanie danych wspiera ona firmy Family Office w zwiększaniu wydajności i bezpieczeństwa działalności.

Komentarz Satyena Patela, pełniącego funkcję Executive Chairman w Eton Solutions: „Stworzone przez nas rozwiązanie AtlasFive® było pierwszą scentralizowaną platformą danych umożliwiającą przetwarzanie danych ustrukturyzowanych w zakresie funkcji księgowych, inwestycyjnych i podatkowych. Uruchamiając EtonGPT™, pierwszy na świecie duży model językowy dla firm Family Office, sięgamy po najnowocześniejszą technologię i przeobrażamy przyszłość zarządzania w tego typu firmach na całym świecie. Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża sztuczną inteligencję. Firmy Family Office w dużej mierze pozostają wierne manualnej obsłudze procesów, jednak dzięki wprowadzeniu AI zajdą w nich niespotykane dotychczas zmiany, które sprawią, że będą bardziej odporne i gotowe na przyszłość".

„Dzięki EtonGPT™ platforma AtlasFive® może obecnie analizować i integrować dane zawarte w ponad 250 typach dokumentów takich jak plany spółek trust, plany majątkowe i umowy współpracy. Korzystając z przetwarzania danych zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych, firmy zarządzające mają 2-4-krotnie zwiększyć wydajność operacyjną".

„EtonGPT™ to platforma fundamentalnej zmiany, dzięki której firmy Family Office udoskonalą swoje dotychczasowe systemy, wzmocnią zarządzanie wewnętrzne oraz dostarczą więcej wartości klientom dysponującym wielomilionowymi majątkami".

Komentarz Timothy'ego C. Macherone, dyrektora operacyjnego spółki Shade Tree Advisors LLC: "Nie mam wątpliwości, że EtonGPT™ może zrewolucjonizować reguły gry. Wdrażając technologię opartą na sztucznej inteligencji poprzez m.in. automatyzację procesów porządkowania i zapisywania dokumentów z wykorzystaniem EtonGPT™, zredukowaliśmy o 50% udział człowieka przy jednoczesnym osiągnięciu założeń w zakresie dokładności. Dostrzegamy również mnóstwo możliwości usprawnienia wielu dotychczasowych procesów pionowych przy użyciu EtonGPT™, w tym obliczania i księgowania wyceny prywatnych inwestycji, rejestrowania danych fakturowych oraz sumaryzacji dokumentów związanych z planowaniem majątkowym".

Komentarz Andrew Hulla pełniącego funkcję Chief Executive w Todd Family Office: „Sztuczna inteligencja zmienia oblicze całokształtu działalności Todd Family Office, a współpraca z Eton Solutions przynosi nam korzyści. Napotykamy pewne wyzwania związane z halucynowaniem AI, martwi nas również to, że te cuda techniki mogą zostać wykorzystane do nadużyć. Wspólnie z Eton Solutions pracujemy nad stworzeniem ram Odpowiedzialnego AI, które wykorzystują pełnię potencjału sztucznej inteligencji przy zachowaniu fundamentalnych standardów przejrzystości, etyki i zaufania. Razem wyznaczamy nowy standard, który ukształtuje przyszłość sztucznej inteligencji w branży Family Business".

Komentarz Stephena Hunta, dyrektora generalnego spółki Aglaia Family Office Pte. Ltd.: „Aglaia Family Office z dumą uczestniczy w powstaniu pionierskich rozwiązań w zakresie skonsolidowanej sprawozdawczości portfelowej i analityki opartej na sztucznej inteligencji dla firm w Azji. Nasze cele wykraczają poza samą automatyzację - zależy nam również na tym, by sztuczna inteligencja była wykorzystywana w sposób odpowiedzialny, nie tylko zwiększając wydajność, ale również podnosząc poziom terminowości i dokładności. Upewnia nas w tym obserwowany sukces EtonGPT już na wczesnym etapie jego działania. Współpraca z Eton Solutions to dla nas właściwy kierunek".

Współczesne organizacje w coraz większym stopniu wykorzystują moc sztucznej inteligencji. W tym kontekście Eton Solutions dostrzega, że obok wyzwań związanych z tradycyjnymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa w postaci np. phishingu, złośliwego oprogramowania i naruszenia bezpieczeństwa danych pojawiają się niebezpieczeństwa powiązane ze sztuczną inteligencją, takie jak deepfake, nadużycie AI czy błąd algorytmiczny. W celu ograniczenia tych zagrożeń Eton Solutions we współpracy ze swoim Panelem Doradczym Klientów wprowadza ramowe rozwiązania w zakresie etyki, bezpieczeństwa, przejrzystości, zaufania i ochrony.

EtonGPT™ stworzono z myślą o zapewnieniu solidnego, bezpiecznego i etycznego środowiska dla działalności firm z branży Family Business.

Eton Solutions

Eton Solutions to firma dostarczająca oprogramowanie (AtlasFive®) i usługi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), której przyświeca misja wsparcia firm w zawiłościach zarządzania wielomilionowymi majątkami rodzinnymi na całym świecie. Siedziba główna spółki mieści się w Stanach Zjednoczonych, w Research Triangle Park (Karolina Północna), natomiast siedziba międzynarodowa obsługująca rynki poza Amerykami znajduje się w Singapurze. Flagowym produktem Eton Solutions, stworzonym przez liderów branży Family Office, jest AtlasFive®. Przy jego pomocy na zintegrowanej platformie firmy prowadzone jest zarządzanie majątkami rodzinnymi o łącznej wartości 936 mld UDS. Platforma ta agreguje i zarządza wszystkimi aktywami płynnymi i inwestycyjnymi, wspomagając firmy Family Office w procesach obsługi danych, sprawozdawczości i przepływu pracy. Stanowi ona całościowe źródło wiarygodnych danych, dzięki którym klienci Eton Solutions mogą śmiało zmierzać ku przyszłości, maksymalizując wydajność przy minimalizacji błędów i ryzyka. Od czasu powstania Eton Solutions odnotowała skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie ponad 100%.

Firma zaprasza na stronę: https://www.eton-solutions.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2494938/Eton_Solutions_Logo.jpg