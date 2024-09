Eton Solutions uvádza EtonGPT™, prvú generatívnu platformu umelej inteligencie na svete pre rodinné kancelárie

EtonGPT ™ je súčasťou platformy ERP „AtlasFive ®"

Platforma umožní správcom majetku dosiahnuť 2 až 4-násobné zvýšenie prevádzkovej efektívnosti

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., 3. septembra 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Eton Solutions, líder v oblasti komplexných systémov ERP správy majetku pre rodinné kancelárie, oznámila spustenie EtonGPT™, prvého modulu generatívnej umelej inteligencie na svete pre rodinné kancelárie na celom svete. EtonGPT™ integruje výkonné transakčné schopnosti platformy ERP Eton Solution so sofistikovanými konverzačnými funkciami umelej inteligencie.

Eton Solutions umožní väčšine zo 750 rodín na AtlasFive® využívať výhody EtonGPT™. Bude k dispozícii výhradne používateľom AtlasFive® , aby zvýšili produktivitu ich rodinných kancelárií.

EtonGPT™ zlepší fungovanie rodinnej kancelárie bezproblémovou integráciou údajov uložených v dokumentoch s údajmi o transakciách v AtlasFive®, čím pomôže zefektívniť procesy a povedie k zvýšeniu produktivity. Niekoľko klientov Eton Solutions vrátane Shade Tree Advisors (USA), Todd Family Office (Nový Zéland) a Aglaia Family Office (Singapur) používa túto novú platformu s podporou umelej inteligencie. Umožní im to prístup k informáciám a vykonávanie hĺbkových analýz ich investičných portfólií a aktív. EtonGPT™ slúži ako nástroj na interné vyhľadávanie a získavanie údajov v rámci bezpečnej centralizovanej databázy cloudovej platformy AtlasFive® ERP.

Táto hybridná platforma umelej inteligencie, podporovaná patentmi, ktoré čakajú na schválenie, spája najlepšie funkcie rôznych technológií umelej inteligencie. Zahŕňa strojové učenie, podnikové pravidlá vychádzajúce z expertných systémov a veľké jazykové modely, ktoré poskytujú bezkonkurenčnú presnosť a prehľad. Využíva získavanie údajov, sumarizáciu, generovanie, odvodzovanie a transformáciu založenú na umelej inteligencii s cieľom pomôcť rodinným kanceláriám fungovať efektívnejšie a bezpečnejšie.

Satyen Patel, výkonný predseda predstavenstva Eton Solutions, povedal: „Naše riešenie AtlasFive® bolo prvé, ktoré ponúkalo centralizovanú dátovú platformu, ktorá mala integrované spracovanie štruktúrovaných dát v rámci účtovných, investičných a daňových funkcií. Spustením EtonGPT™, prvej rodinnej kancelárie na svete založenej na veľkom jazykovom modeli (large language modeling – LLM), prijímame špičkové technológie a meníme budúcnosť správy rodinných kancelárií na celom svete. V rámci podnikov sa čoraz viac nasadzuje umelá inteligencia. Zatiaľ čo rodinné kancelárie zostali z veľkej časti zakorenené v manuálnych procesoch, s integráciou umelej inteligencie prejdú jedinečnou zmenou, prostredníctvom ktorej budú odolné a pripravené na budúcnosť."

„Vďaka EtonGPT™ môže teraz AtlasFive® analyzovať a integrovať údaje ukryté vo viac ako 250 typoch dokumentov, ako sú plány správy majetku, plány nakladania s majetkom a dohody o partnerstve. Táto kombinácia štruktúrovaného a neštruktúrovaného spracovania údajov ponúka správcom majetku možnosť dosiahnuť 2 až 4-násobné zvýšenie prevádzkovej efektívnosti."

„EtonGPT™ ponúkne základnú platformu posunov, ktorá umožní rodinným kanceláriám pozdvihnúť ich dedičstvo, posilniť podnikové riadenie a poskytnúť vysokú hodnotu jednotlivcom s vysokou čistou hodnotou (High-net-worth Individual – HNWI) a jednotlivcom s veľmi vysokou čistou hodnotou (Ultra High-net-worth Individual – UHNWI), ktorým poskytujú služby."

Timothy C. Macherone, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Shade Tree Advisors LLC, povedal: „Nepochybujem, že EtonGPT™ môže potenciálne zmeniť hru. Pri nasadzovaní technológie založenej na umelej inteligencii, ktorá zahŕňala využitie EtonGPT™ na automatizáciu procesov organizácie a uchovávania dokumentov, sme znížili zapojenie ľudí o 50 % a splnili sme naše ciele v oblasti presnosti. Podobne vidíme nespočetné množstvo príležitostí na odblokovanie efektívnosti v našich zastaralých procesoch využívaním EtonGPT™ v mnohých vertikálnych smeroch vrátane výpočtu a účtovania trhových cien pri súkromných investíciách, zaznamenávania informácií o faktúrach a súhrnných dokumentoch o plánoch nakladania s majetkom."

Andrew Hull, výkonný riaditeľ Todd Family Office, povedal: „Umelá inteligencia mení spôsob, akým robíme všetko v Todd Family Office, a naše partnerstvo so spoločnosťou Eton Solutions bolo prospešné. Čelili sme problémom pri odstraňovaní halucinácií umelej inteligencie a obávame sa možného zneužitia týchto technologických zázrakov. Spolupracujeme so spoločnosťou Eton Solutions na vytvorení rámca zodpovednej umelej inteligencie, ktorý využíva plnú silu umelej inteligencie s transparentnosťou, etikou a dôverou. Spoločne nastavujeme štandard pre budúcnosť umelej inteligencie pre rodinné kancelárie."

Stephen Hunt, generálny riaditeľ Aglaia Family Office Pte. Ltd. povedal: „Kancelária Aglaia Family Office je hrdá na to, že je priekopníkom v nastavovaní automatizovaných riešení konsolidovaného portfólia a analytických riešení založených na umelej inteligencii v Ázii. Náš záväzok presahuje len automatizáciu – zameriavame sa na zodpovedné využívanie umelej inteligencie a zabezpečujeme, aby sa jej integráciou do našich operácií zvýšila nielen efektivita, ale aj včasnosť a presnosť. Skorý úspech EtonGPT nás uisťuje, že s Eton Solutions sme na správnej ceste."

Keďže sila umelej inteligencie sa čoraz viac integruje do moderných organizácií, Eton Solutions si uvedomuje výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti vyplývajúce z tradičných hrozieb, ako je phishing, malvér a úniky údajov, ktoré sa rozširujú o riziká založené na umelej inteligencii, ako je hlboké falšovanie (deepfake), zneužitie a skreslenie algoritmov. Na zníženie alebo zmiernenie týchto rizík spolupracuje Eton Solutions so svojim poradným výborom pre zákazníkov na zavedení rámcov, ktoré zahŕňajú etiku, bezpečnosť, transparentnosť, dôveru a zabezpečenie.

Platforma EtonGPT™ je navrhnutá tak, aby zabezpečila odolné, bezpečné a etické prostredie pre rodinné kancelárske operácie.

O Eton Solutions:

Eton Solutions je softvérový produkt ERP (AtlasFive®) a spoločnosť poskytujúca služby, ktorá bola založená s cieľom zvládnuť zložitosť poskytovania služieb rodinám s mimoriadne vysokou čistou hodnotou na celom svete. Spoločnosť sídli v Spojených štátoch, v Research Triangle Park, NC. so svojou medzinárodnou centrálou v Singapure zameranou na poskytovanie služieb trhom mimo Ameriky. Vlajkovou loďou Eton Solutions je produkt AtlasFive®, ktorý vytvorili vedúci rodinnej kancelárie. Rodiny spravujú viac ako 936 miliárd USD na našej integrovanej platforme, ktorá holisticky zhromažďuje a spravuje všetky vaše likvidné a alternatívne investičné aktíva a kancelárske údaje, výkazníctvo a procesy pracovných tokov. S jedným zdrojom architektúry pravdy vedie Eton Solutions rodinné kancelárie do budúcnosti tým, že maximalizuje efektívnosť a minimalizuje chyby a riziká. Spoločnosť Eton Solutions zaznamenala od svojho vzniku zloženú ročnú mieru rastu (Compound Annual Growth Rate – CAGR) viac ako 100 %.

