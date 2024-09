Eton Solutions lanciert EtonGPT™, die weltweit erste generative KI-Plattform für Family Offices

EtonGPT™ ist eingebettet in die AtlasFive ® ERP-Plattform

Die Plattform ermöglicht Vermögensverwaltern eine Steigerung der operativen Effizienz um das 2- bis 4-fache

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Eton Solutions, ein führender Anbieter von umfassenden Wealth-Management-ERP-Systemen für Family Offices, hat die Einführung von EtonGPT™ bekannt gegeben, dem weltweit ersten GenAI-Modul für Family Offices. EtonGPT™ integriert die leistungsstarken Transaktionsfunktionen der ERP-Plattform von Eton Solution mit ausgefeilten KI-Funktionen für Konversationen.

Eton Solutions wird es den meisten der 750 Familien auf AtlasFive® ermöglichen, von EtonGPT™ zu profitieren. Es wird exklusiv für AtlasFive® Nutzer zur Verfügung stehen, um die Produktivität ihrer Family Offices zu verbessern.

EtonGPT™ wird die Abläufe im Family Office durch die nahtlose Integration der in den Dokumenten gespeicherten Daten mit den Transaktionsdaten auf AtlasFive® verbessern und so zu einer Rationalisierung der Prozesse und zu einer Steigerung der Produktivität beitragen. Mehrere Kunden von Eton Solutions, darunter Shade Tree Advisors (USA), Todd Family Office (Neuseeland) und Aglaia Family Office (Singapur), nutzen die neue KI-gestützte Plattform. Sie ermöglicht ihnen den Zugang zu Informationen und die Durchführung eingehender Analysen ihrer Anlage- und Vermögensportfolios. EtonGPT™ fungiert sowohl als internes Such- als auch als Datenextraktionstool innerhalb der sicheren, zentralisierten Datenbank der Cloud-nativen ERP-Plattform AtlasFive® .

Die hybride KI-Plattform, die durch angemeldete Patente gestützt wird, vereint die besten Eigenschaften verschiedener KI-Technologien. Sie umfasst maschinelles Lernen, auf Expertensystemen basierende Geschäftsregel-Engines und umfangreiche Sprachmodelle, um eine beispiellose Genauigkeit und Erkenntnisse zu bieten. Sie nutzt KI-gesteuerte Datenextraktion, -zusammenfassung, -generierung, -inferenzierung und -transformation, um Family Offices dabei zu helfen, effizienter und sicherer zu arbeiten.

Satyen Patel, Executive Chairman von Eton Solutions, sagte: „Unsere AtlasFive®-Lösung war die erste, die eine zentralisierte Datenplattform mit integrierter strukturierter Datenverarbeitung für die Bereiche Buchhaltung, Anlagen und Steuern bot. Mit der Einführung von EtonGPT™, dem weltweit ersten LLM für Family Offices, setzen wir auf modernste Technologie und gestalten die Zukunft des Family Office Managements weltweit neu. KI wird zunehmend in Unternehmen aller Branchen eingesetzt. Während Family Offices noch weitgehend in manuellen Prozessen verwurzelt sind, werden sie mit der Integration von KI einen beispiellosen Wandel durchlaufen, der sie widerstandsfähig und zukunftsfähig macht."

„Mit EtonGPT™ kann AtlasFive® jetzt Daten analysieren und integrieren, die in mehr als 250 Dokumenttypen wie Treuhandplänen, Nachlassplänen und Gesellschaftsverträgen enthalten sind. Diese Kombination aus strukturierter und unstrukturierter Datenverarbeitung bietet Vermögensverwaltern die Möglichkeit, ihre betriebliche Effizienz um das 2- bis 4-fache zu steigern."

„EtonGPT™ wird eine Plattform sein, die einen grundlegenden Wandel einläutet. Sie versetzt Family Offices in die Lage, ihr Ansehen zu steigern, die Corporate Governance zu stärken und den HNWIs und UHNWIs, die sie betreuen, einen hohen Mehrwert zu bieten."

Timothy C. Macherone, Chief Operating Officer von Shade Tree Advisors LLC, sagte: „Ich zweifle nicht daran, dass EtonGPT™ ein potenzieller Game Changer sein kann. Durch den Einsatz der KI-basierten Technologie, bei der EtonGPT™ zur Automatisierung unserer Prozesse zur Organisation und Aufbewahrung von Dokumenten eingesetzt wurde, konnten wir die menschliche Beteiligung um 50 % reduzieren und unsere Genauigkeitsziele erreichen. In ähnlicher Weise sehen wir zahllose Möglichkeiten, unsere bestehenden Prozesse durch den Einsatz von EtonGPT™ in vielen vertikalen Bereichen effizienter zu gestalten, einschließlich der Berechnung und Buchung von Mark-to-Markets für private Anlagen, der Erfassung von Rechnungsinformationen und der Zusammenfassung von Nachlassplanungsdokumenten."

Andrew Hull, Chief Executive von Todd Family Office, sagte: „KI verändert die Art und Weise, wie wir im Todd Family Office arbeiten, und unsere Partnerschaft mit Eton Solutions hat sich als vorteilhaft erwiesen. Wir stehen vor der Herausforderung, KI-Halluzinationen zu beheben, und sind besorgt über den möglichen Missbrauch dieser technischen „Wunderwaffe". Wir arbeiten mit Eton Solutions zusammen, um einen Rahmen für verantwortungsvolle KI-Nutzung zu schaffen, der die volle Leistung von KI mit Transparenz, Ethik und Vertrauen in ihrem Kern nutzt. Gemeinsam setzen wir den Standard für die Zukunft der KI für Family Offices."

Stephen Hunt, Chief Executive Officer von Aglaia Family Office Pte. Ltd., sagte: „Aglaia Family Office ist stolz darauf, Pionierarbeit bei der Einrichtung automatisierter und KI-gestützter konsolidierter Portfolio-Reporting- und Analyselösungen in Asien zu leisten. Unser Engagement geht über die reine Automatisierung hinaus. Wir konzentrieren uns auf den verantwortungsvollen Einsatz von KI und stellen sicher, dass ihre Integration in unsere Abläufe nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Pünktlichkeit und Genauigkeit erhöht. Der frühe Erfolg von EtonGPT bestärkt uns darin, dass wir mit Eton Solutions auf dem richtigen Weg sind."

Mit der zunehmenden Integration von KI in moderne Unternehmen erkennt Eton Solutions, dass die Herausforderungen der Cybersicherheit, die sich aus traditionellen Bedrohungen wie Phishing, Malware und Datenschutzverletzungen ergeben, um KI-basierte Risiken wie Deepfakes, Missbrauch und algorithmische Verzerrungen erweitert werden. Um diese Risiken zu verringern oder abzuschwächen, arbeitet Eton Solutions mit seinem Kundenbeirat an der Einführung von Rahmenwerken, die Ethik, Sicherheit, Transparenz, Vertrauen und Schutz umfassen.

EtonGPT™ wurde entwickelt, um eine robuste, sichere und ethische Umgebung für Family-Office-Aktivitäten zu gewährleisten.

Informationen zu Eton Solutions:

Eton Solutions ist ein Anbieter von ERP-Software (AtlasFive®) und ein Dienstleister, der gegründet wurde, um die Komplexität der Betreuung von sehr vermögenden Familien weltweit zu bewältigen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den USA, in Research Triangle Park, North Carolina, und seinen internationalen Hauptsitz in Singapur, der sich auf die Märkte außerhalb Amerikas konzentriert. Eton Solutions wurde von führenden Familienunternehmen gegründet und das Vorzeigeprodukt des Unternehmens ist AtlasFive®. Familien verwalten über 936 Milliarden US-Dollar auf unserer integrierten Plattform, die alle liquiden und alternativen Anlagewerte sowie die Daten, das Reporting und die Workflow-Prozesse eines Family Office ganzheitlich zusammenfasst und verwaltet. Eton Solutions führt Family Offices in die Zukunft – mit einer „Single Source of Truth", die Effizienz maximiert und Fehler und Risiken minimiert. Eton Solutions hat seit seiner Gründung einen CAGR von über 100 % erzielt.

