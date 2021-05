Európske komunikačné útvary a agentúry stále bojujú o dosiahnutie digitálnej vyspelosti; videokonferencie sa rýchlo rozširujú v komunikácii so zainteresovanými stranami; role poradcov a koučov môžu pre komunikátorov otvoriť nové príležitosti

Okrem digitálnej transformácie komunikácie, ako hlavnej témy, skúma prieskum využitie videokonferencií pre komunikáciu so zainteresovanými stranami a meniace sa roly komunikátorov pri ich pomoci s vytváraním hodnoty ich organizácie alebo klientov. Platy, kľúčové strategické otázky, ako aj charakteristiky vynikajúcich komunikačných oddelení boli skúmané s podrobnejšími analýzami pre 22 krajín. Prísny výber účastníkov, jedinečný výskumný rámec založený na zavedených teóriách a štatistické analýzy spĺňajúce akademické štandardy sú kľúčovými prvkami štúdie, ktorá bola opäť vykonaná a podporovaná tímom renomovaných komunikačných profesorov z univerzít po celej Európe.

Profesor Ansgar Zerfass, vedúci výskumný pracovník prieskumu a profesor katedry na univerzite v Lipsku, vysvetlil: „Vedúci pracovníci v oblasti komunikácie hľadia do budúcnosti po pandémii. Návrat k starému známemu ani prechod do nového normálu, ktorý odráža dnešné praktiky, sa nebude konať. Komunikácia bude namiesto toho premenená digitalizáciou na všetkých úrovniach naliehavou potrebou demonštrovať svoj príspevok k tvorbe hodnôt. Komunikátori by si mali byť vedomí kľúčových úloh a prispievať k organizačnému úspechu tým, že budú zaujímať novej role."

Kim Larsen, vedúci oddelenia marketingu a komunikácie značky v Danske Bank a predseda Európskej asociácie riaditeľov pre komunikáciu, dodal: „Zmena je konštantná a komunikátori musia byť schopní sa prispôsobiť, zatiaľ čo sa svet začína zotavovať z krízy. Digitálna transformácia komunikácie pomáha tieto výzvy riešiť. Musíme posilniť našu schopnosť integrovať softvér do našich pracovných postupov a používať digitálne nástroje v našich tímoch aj pre zapojenie zainteresovaných strán. Zmena vždy prichádza s množstvom príležitostí. Toto vydanie Európskeho komunikačného monitora (European Communication Monitor, ECM) pomáha niektoré z nich reflektovať. "

Komunikačné technológie a digitálna infraštruktúra

Výsledky 15. ročníka Európskeho komunikačného monitora ukazujú, že zavedenie softvéru a digitálnych nástrojov je nutnosťou, ako aj veľkou výzvou. Prevažná väčšina odborníkov z celej Európy zdôrazňuje význam digitalizácie komunikácie zainteresovaných strán (87,7%) a budovanie digitálnej infraštruktúry na podporu interných pracovných postupov (83,9%).

Súčasná úroveň digitálnej vyspelosti je však často sklamaním. Tri zo štyroch komunikačných oddelení a agentúr majú dostačujúce skúsenosti s používaním externých digitálnych platforiem pre komunikáciu so zainteresovanými stranami a s poskytovaním platforiem pre spoluprácu pre svojich členov tímu. Ale iba menšina oddelenia je považovaná za zrelú, pokiaľ ide o poskytovanie digitálnych nástrojov na podporné činnosti, ktoré sú špecifické pre komunikáciu, akou je správa digitálnych aktív. Celkovo sa digitálna vyspelosť medzi jednotlivými typmi organizácií značne líši: akciové spoločnosti majú jasne navrch a vládne organizácie zaostávajú.

Videokonferencie pre komunikáciu so zúčastnenými stranami

Pandémie v podstate prinútila mnoho komunikátorov, aby sa, v mnohých prípadoch, spoliehali na videokonferencie. Najpálčivejšou otázkou zostáva jej uplatnenie v "post-covidovom" svete. Je zaujímavé, že aj keď väčšina z nich očakáva, že ich organizácia bude aj naďalej vyvíjať tlak na využívanie videokonferencií (73,5%), menej ľudí vníma, že ich organizácia skutočne ponúka trvalú podporu pre tieto formáty (62,0%). To signalizuje potenciálne zaujímavú budúcu tenziu medzi nutnosťou zvážiť existujúce postupy, preferencie a očakávania zainteresovaných strán a podporu a požiadavky na organizačnej úrovni.

Táto štúdia naznačuje, že videokonferencie tu s nami zostanú. Tri zo štyroch odborníkov majú v úmysle ich využiť pre komunikáciu so zúčastnenými stranami aj po konci pandémie. Porovnanie krajín však ukazuje výrazné a veľmi významné rozdiely v pokračujúcom prijímaní tejto technológie naprieč kontinentom, pričom vo východnej a juhovýchodnej Európe je pomerne menší ohlas.

Budúce role pre komunikačných profesionálov

Komunikátori majú širokú škálu úloh, od zladenia komunikačných stratégií a riadenia tímov alebo oddelení až po vedenie zamestnancov v profesionálnej komunikácii alebo poradenstvo vrcholových manažérov v rozhodovacích procesoch. Výsledky ukazujú, že všetci respondenti zaujímajú v každodennej práci rôzne role súčasne. Na základe rámca piatich rolí je tradičná rola komunikátora vo veľkej miere uzákonená najväčšou časťou profesionálov (42,8%), nasleduje rola manažéra (31,1%), zatiaľ čo menej respondentov trávia podstatnú časť svojho pracovného času ako kouč (27,7%), poradca (26,2%) alebo ambasádor (23,7%).

Viac ako polovica opýtaných odborníkov očakáva, že úloha kouča a poradcu sa stane v najbližších rokoch dôležitejšia. Obe role sú často zaujímané súčasne. Komunikátorov, ktorí najčastejšie vykonávajú funkciu poradcu, radia riaditeľom alebo vedúcim iných oddelení pri strategických obchodných rozhodnutiach. Títo poradcovia majú často viac ako 10 rokov odborných skúseností a absolvujú špecializované školenia v oblasti manažérskych koncepcií a strategického rozhodovania.

Tlačový kontakt pre rozhovory a ďalšie informácie

Professor Dr. Ansgar Zerfass

Leipzig University, Nemecko

Vedúci výskumný pracovník

Email: [email protected]

Telefón: +49 178 413 911 2

Angela Howarth

Člen predstavenstva, EACD, Londýn, UK

Email: [email protected]

Telefón: +44 797 631 206 0

Poznámky editora

O Európskom komunikačnom monitore 2021

Európsky komunikačný monitor je každoročne organizovaný Európskou asociáciou pre vzdelávanie a výskum v oblasti verejných vzťahov (European Public Relations Education and Research Association, EUPRERA) a Európskou asociáciou riaditeľov pre komunikáciu (European Association of Communication Directors, EACD) za podpory prémiového partnera Cision Insights, partnera pre digitálnu komunikáciu Fink & Fuchs a regionálnych partnerov #NORA v severských krajinách a CECOMS v Taliansku. Séria Svetový komunikačný monitor (Global Communication Monitor) je známa ako najkomplexnejší výskum v odbore na celom svete s viac ako 80 krajinami - európsky prieskum je doplnený dvojročným prieskumom v iných regiónoch, ako je ázijsko-pacifický región, Latinská Amerika a Severná Amerika.

www.communicationmonitor.eu

O organizátoroch prieskumu

Európske združenie pre vzdelávanie a výskum v oblasti vzťahov s verejnosťou (EUPRERA)

Poslaním združenia EUPRERA je podpora inovácií v znalostiach, výskume, vzdelávaní a praxi strategickej komunikácie. Prostredníctvom členstva na univerzitách a ďalších výskumných združeniach a orgánoch je EUPRERA globálnym lídrom v nadnárodných výskumných projektoch a sieťach s vysokým profilom. Prostredie vašich rozšírených komunikačných kanálov a dohody o partnerstve môže potenciálne osloviť viac ako 200 000 výskumníkov a odborníkov.

www.euprera.org

Európska asociácia riaditeľov pre komunikáciu (EACD)

Cieľom EACD je prilákať, inšpirovať a zapojiť súčasných a budúcich vedúcich pracovníkov v oblasti komunikácie, aby sa v tejto profesii dostali na špičkovú úroveň. Ponúka komunikačným profesionálom platformu pre prepojenie, prehĺbenie ich odborných znalostí, výmenu osvedčených postupov a vytváranie a presadzovanie príslušných noriem. EACD je živá komunita s regionálnymi debatami a pracovnými skupinami v celej Európe. Združenie má v súčasnosti približne 2 000 členov.

www.eacd-online.eu

