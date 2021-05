Los departamentos y agencias de comunicación europeos aún luchan por alcanzar la madurez digital

El profesor Ansgar Zerfass, investigador jefe de la encuesta y catedrático de la Universidad de Leipzig, explicó: "Los líderes de comunicación están mirando hacia el futuro después de la pandemia. No habrá un retorno a lo antiguo ni a una nueva normalidad que refleje las prácticas actuales. En cambio, las comunicaciones se verán transformadas por la digitalización en todos los niveles y la imperiosa necesidad de mostrar su contribución a la creación de valor. Los comunicadores deben ser conscientes de los desafíos clave y contribuir al éxito organizacional mediante la promulgación de nuevos roles".

Kim Larsen, jefe de Comunicaciones y Marketing de Marca del Grupo en Danske Bank y director general de la Asociación Europea de Directores de Comunicación, añadió: "El cambio es constante y los comunicadores deben poder adaptarse a medida que el mundo comienza a pasar de la crisis a la recuperación. La transformación digital de comunicaciones ayuda a abordar estos desafíos. Necesitamos fortalecer nuestra capacidad para integrar software en nuestros flujos de trabajo y utilizar herramientas digitales en nuestros equipos, así como para involucrar a las partes interesadas. El cambio siempre trae consigo muchas oportunidades. Esta edición del European Communication Monitor (ECM) ayuda a reflexionar sobre algunos de ellos".

CommTech e infraestructura digital

Los resultados de la 15ª edición del European Communication Monitor muestran que la introducción de software y herramientas digitales es una necesidad y un gran desafío al mismo tiempo. Una gran mayoría de profesionales en Europa destaca la importancia de digitalizar las comunicaciones de las partes interesadas (87,7%) y construir una infraestructura digital para respaldar los flujos de trabajo internos (83,9%).

Sin embargo, el nivel actual de madurez digital suele ser decepcionante. Tres de cada cuatro departamentos y agencias de comunicación tienen bastante experiencia en el uso de plataformas digitales externas para las comunicaciones con las partes interesadas y en proporcionar plataformas de colaboración para los miembros de su equipo. Pero solo una minoría se considera madura cuando se trata de proporcionar herramientas digitales para actividades de soporte que son específicas para comunicaciones como la gestión de activos digitales. En general, la madurez digital difiere significativamente entre los tipos de organizaciones: las sociedades anónimas están claramente por delante y las organizaciones gubernamentales están rezagadas.

Videoconferencia para comunicaciones con las partes interesadas

La pandemia esencialmente obligó a muchos comunicadores en muchos casos a depender de las videoconferencias. La pregunta urgente sigue siendo su aplicación en un mundo 'post-Covid'. Curiosamente, aunque la mayoría también espera una presión significativa dentro de sus organizaciones para continuar con el uso de videoconferencias (73,5%), menos pueden ver que su organización realmente ofrece soporte continuo para dichos formatos (62,0%). Esto indica algunas tensiones futuras interesantes entre la necesidad de considerar las prácticas, preferencias y expectativas existentes de las partes interesadas y el apoyo y las demandas a nivel organizacional.

Este estudio sugiere que la videoconferencia llegó para quedarse. Tres de cada cuatro profesionales tienen la intención de utilizarlo para las comunicaciones con las partes interesadas, incluso cuando la pandemia haya terminado. Sin embargo, las comparaciones entre países muestran diferencias notables y muy significativas en la aceptación continua de esta tecnología en todo el continente, con una aprobación comparativamente menor en Europa oriental y sudoriental.

Futuros roles para profesionales de la comunicación

Los comunicadores tienen una amplia variedad de tareas, que van desde alinear estrategias de comunicación y administrar equipos o departamentos hasta entrenar a los empleados en comunicación profesional o asesorar a los altos directivos en los procesos de toma de decisiones. Los resultados revelan que todos los encuestados asumen diferentes roles simultáneamente en su trabajo diario. Basado en un marco de cinco roles, el rol de Comunicador tradicional es desempeñado ampliamente por la mayor parte de profesionales (42,8%), seguido por el rol de Gerente (31,1%), mientras que menos encuestados pasan una parte sustancial de su tiempo de trabajo como Coach (27,7%). %), Asesor (26,2%) o Embajador (23,7%).

Más de la mitad de los profesionales encuestados esperan que los roles de coach y asesor aumenten en importancia en los próximos tres años. A menudo, ambos roles se representan simultáneamente. Los comunicadores que desempeñan el papel de asesores suelen asesorar a los altos directivos o jefes de otros departamentos sobre decisiones comerciales estratégicas. Estos asesores suelen tener más de 10 años de experiencia profesional y han recibido formación especializada en conceptos de gestión y toma de decisiones estratégicas.

Notas al redactor

Acerca del European Communication Monitor 2021

El European Communication Monitor es organizado anualmente por la Asociación Europea de Investigación y Educación en Relaciones Públicas (EUPRERA) y la Asociación Europea de Directores de Comunicación (EACD), con el apoyo del socio premium Cision Insights, el socio de comunicaciones digitales Fink & Fuchs y los socios regionales #NORA en los países nórdicos y CECOMS en Italia. La serie Global Communication Monitor es conocida como la investigación más completa en el campo en todo el mundo y cubre más de 80 países; la encuesta europea se complementa con encuestas bianuales en otras regiones como Asia-Pacífico, América Latina y América del Norte.

www.communicationmonitor.eu

Acerca de los organizadores de la encuesta

European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA)

La misión de EUPRERA es mejorar y promover la innovación en el conocimiento, la investigación, la educación y la práctica de la comunicación estratégica. A través de su pertenencia a universidades y otras asociaciones y organismos de investigación, EUPRERA es un líder mundial en proyectos y redes de investigación transnacionales de alto perfil. Se puede llegar a más de 200.000 académicos y profesionales a través de sus canales de comunicación ampliados y acuerdos de asociación.

www.euprera.org

European Association of Communication Directors (EACD)

La EACD tiene como objetivo atraer, inspirar e involucrar a los líderes de comunicación actuales y futuros para impulsar la excelencia en la profesión. Ofrece a los profesionales de la comunicación una plataforma para conectarse, profundizar su experiencia, compartir las mejores prácticas, establecer y promover estándares relevantes. La EACD es una comunidad vibrante con debates regionales y grupos de trabajo en toda Europa. La asociación cuenta actualmente con aproximadamente 2.000 miembros.

www.eacd-online.eu

Gráficos e infográficos para usar para publicación

Free for publication if one of the following references is used:

"Emisor: European Communication Monitor 2021" o "Emisor: www.communicationmonitor.eu".

