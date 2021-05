Les services et agences de communication européens peinent encore à atteindre la maturité numérique ; la vidéoconférence prend rapidement son essor dans la communication avec les parties prenantes ; les rôles de conseiller et de coach peuvent offrir de nouvelles opportunités aux communicateurs

Outre la transformation numérique des communications comme thème principal, l'enquête explore l'utilisation de la vidéoconférence pour les communications avec les parties prenantes et l'évolution des rôles des communicateurs lorsqu'ils contribuent à créer de la valeur pour leurs organisations ou leurs clients. Les salaires, les questions stratégiques clés ainsi que les caractéristiques des excellents départements de communication ont tous fait l'objet de recherches avec une analyse plus détaillée pour 22 pays. Cette étude se caractérise par une sélection rigoureuse des participants, un cadre de recherche unique fondé sur des théories établies et des analyses statistiques répondant aux normes académiques. Une fois encore, elle a été menée et soutenue par une équipe de professeurs de communication renommés issus d'universités européennes.

Le professeur Ansgar Zerfass, chercheur principal de l'enquête et professeur titulaire de la chaire à l'université de Leipzig, a expliqué : « Les responsables de la communication se projettent dans l'après-pandémie. Il n'y aura ni un retour à la vieille habitude, ni une nouvelle normalité qui reflète les pratiques d'aujourd'hui. Au contraire, les communications seront transformées par la numérisation à tous les niveaux et par le besoin pressant de montrer sa contribution à la création de valeur. Les communicateurs doivent être conscients des principaux défis et contribuer au succès de l'organisation en jouant de nouveaux rôles. »

Kim Larsen, responsable du marketing et de la communication de la marque du groupe à la Danske Bank et président de l'Association européenne des directeurs de la communication, a ajouté : « Le changement est constant et les communicateurs doivent pouvoir s'adapter au monde qui commence à passer de la crise à la reprise. La transformation numérique des communications permet de relever ces défis. Nous devons renforcer notre capacité à intégrer les logiciels dans nos flux de travail et à utiliser les outils numériques dans nos équipes et à engager les parties prenantes. Le changement s'accompagne toujours de nombreuses opportunités. Cette édition du European Communication Monitor (ECM) permet de réfléchir à certains de ces défis. »

CommTech et l'infrastructure numérique

Les résultats de la 15e édition du European Communication Monitor montrent que l'introduction de logiciels et d'outils numériques est à la fois une nécessité et un énorme défi. La grande majorité des praticiens européens soulignent l'importance de la numérisation des communications avec les parties prenantes (87,7 %) et de la mise en place d'une infrastructure numérique pour soutenir les flux de travail internes (83,9 %).

Le niveau actuel de maturité numérique est toutefois souvent décevant. Trois départements et agences de communication sur quatre sont assez expérimentés dans l'utilisation de plateformes numériques externes pour la communication avec les parties prenantes et dans la mise à disposition de plateformes de collaboration pour les membres de leur équipe. Mais seule une minorité est considérée comme mature lorsqu'il s'agit de fournir des outils numériques pour les activités de soutien spécifiques aux communications, comme la gestion des actifs numériques. Dans l'ensemble, la maturité numérique diffère considérablement selon les types d'organisations : les sociétés par actions sont nettement en avance et les organisations gouvernementales sont à la traîne.

Vidéoconférence pour les communications avec les parties prenantes

La pandémie a essentiellement contraint de nombreux communicateurs à recourir à la vidéoconférence dans de nombreux cas. La question essentielle reste celle de son application dans un monde « post-covid ». Il est intéressant de noter que si la plupart d'entre eux s'attendent également à une pression importante au sein de leur organisation pour continuer à utiliser la vidéoconférence (73,5%), ils sont moins nombreux à voir leur organisation offrir un soutien continu à ces formats (62,0%). Cela indique des tensions futures intéressantes entre la nécessité de prendre en compte les pratiques, les préférences et les attentes des parties prenantes existantes et le soutien et les demandes au niveau organisationnel.

Cette étude suggère que la vidéoconférence ne sera pas abandonnée. Trois professionnels sur quatre ont l'intention de l'utiliser pour la communication avec les parties prenantes, même lorsque la pandémie sera terminée. Cependant, les comparaisons entre pays montrent des différences frappantes et très significatives dans l'acceptation continue de cette technologie sur le continent, avec une approbation comparativement moindre en Europe de l'Est et du Sud-Est.

Rôles futurs des professionnels de la communication

Les tâches des communicateurs sont très variées, allant de l'alignement des stratégies de communication à la gestion d'équipes ou de départements, en passant par l'accompagnement des employés en matière de communication professionnelle ou le conseil aux cadres supérieurs dans les processus décisionnels. Les résultats révèlent que tous les répondants assument simultanément différents rôles dans leur travail quotidien. Sur la base d'un cadre de cinq rôles, le rôle traditionnel de communicateur est assumé de manière intensive par la plus grande partie des professionnels (42,8 %), suivi par le rôle de manager (31,1 %), tandis que moins de répondants consacrent une part importante de leur temps de travail au rôle de coach (27,7 %), de conseiller (26,2 %) ou d'ambassadeur (23,7 %).

Plus de la moitié des praticiens interrogés s'attendent à ce que les rôles de coach et de conseiller gagnent en importance au cours des trois prochaines années. Les deux rôles sont souvent joués simultanément. Les communicateurs qui jouent le rôle de conseiller conseillent le plus souvent les cadres supérieurs ou les chefs d'autres départements sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Ces conseillers ont souvent plus de 10 ans d'expérience professionnelle et ils ont reçu une formation spécialisée dans les concepts de gestion et la prise de décision stratégique.

