Evropské komunikační útvary a agentury stále bojují o dosažení digitální vyspělosti; videokonference se rychle rozšiřují v komunikaci se zúčastněnými stranami; role poradce a trenéra mohou pro komunikátory otevřít nové příležitosti

Profesor Ansgar Zerfass, vedoucí výzkumný pracovník průzkumu a profesor katedry na univerzitě v Lipsku, vysvětlil: „Vedoucí pracovníci v oblasti komunikace hledí do budoucnosti po pandemii. Návrat ke starému známému ani přechod do nového normálu, který odráží dnešní praktiky, se nebude konat. Komunikace bude namísto toho proměněna digitalizací na všech úrovních naléhavou potřebou demonstrovat svůj příspěvek k tvorbě hodnot. Komunikátoři by si měli být vědomi klíčových výzev a přispívat k organizačnímu úspěchu tím, že budou zaujímány nové role."

Kim Larsen, vedoucí oddělení marketingu a komunikace značky skupiny v Danske Bank a předseda Evropské asociace ředitelů pro komunikaci, dodal: „Změna je konstantní a komunikátoři musí být schopni se přizpůsobit, zatímco se svět začíná zotavovat z krize. Digitální transformace komunikace pomáhá tyto výzvy řešit. Musíme posílit naši schopnost integrovat software do našich pracovních postupů a používat digitální nástroje v našich týmech i pro zapojení zúčastněných stran. Změna vždy přichází se spoustou příležitostí. Toto vydání Evropského komunikačního monitoru (European Communication Monitor, ECM) pomáhá některé z nich reflektovat."

Komunikační technologie a digitální infrastruktura

Výsledky 15. ročníku Evropského komunikačního monitoru ukazují, že zavedení softwaru a digitálních nástrojů je jak nutností, tak obrovskou výzvou. Převážná většina odborníků z celé Evropy zdůrazňuje význam digitalizace komunikace zúčastněných stran (87,7 %) a budování digitální infrastruktury na podporu interních pracovních postupů (83,9 %).

Současná úroveň digitální vyspělosti je však často zklamáním. Tři ze čtyř komunikačních oddělení a agentur má dostačující zkušenosti s používáním externích digitálních platforem pro komunikaci se zúčastněnými stranami a s poskytováním platforem pro spolupráci pro své členy týmu. Ale pouze menšina oddělení je považována za zralou, pokud jde o poskytování digitálních nástrojů pro podpůrné činnosti, které jsou specifické pro komunikaci, jakou je správa digitálních aktiv. Celkově se digitální vyspělost mezi jednotlivými typy organizací značně liší: akciové společnosti mají jasně navrch a vládní organizace zaostávají.

Videokonference pro komunikaci se zúčastněnými stranami

Pandemie v podstatě přinutila mnoho komunikátorů ve spoustě případů, aby se spoléhali na videokonference. Nejpalčivější otázkou zůstává její uplatnění v „post-covidovém" světě. Je zajímavé, že i když většina z nich očekává, že jejich organizace bude i nadále vyvíjet tlak na využívání videokonferencí (73,5 %), méně lidí vnímá, že jejich organizace skutečně nabízí trvalou podporu pro tyto formáty (62,0 %). To signalizuje potenciální zajímavou budoucí tenzi mezi nutností zvážit stávající postupy, preference a očekávání zúčastněných stran a podporou a požadavky na organizační úrovni.

Tato studie naznačuje, že videokonference tu s námi zůstanou. Tři ze čtyř odborníků má v úmyslu je využít pro komunikaci se zúčastněnými stranami i po konci pandemie. Srovnání zemí však ukazuje výrazné a velmi významné rozdíly v pokračujícím přijímání této technologie napříč kontinentem, přičemž ve východní a jihovýchodní Evropě je poměrně menší ohlas.

Budoucí role pro komunikační profesionály

Komunikátoři mají širokou škálu úkolů, od sladění komunikačních strategií a řízení týmů nebo oddělení až po vedení zaměstnanců v profesionální komunikaci nebo poradenství vrcholovým manažerům v rozhodovacích procesech. Výsledky ukazují, že všichni respondenti zaujímají v každodenní práci různé role současně. Na základě rámce pěti rolí je tradiční role komunikátora ve velké míře uzákoněna největší částí profesionálů (42,8 %), následuje role manažera (31,1 %), zatímco méně respondentů tráví podstatnou část své pracovní doby jako kouč (27,7 %), poradce (26,2 %) nebo ambassador (23,7 %).

Více než polovina dotázaných odborníků očekává, že role trenéra a poradce se stane v příštích letech důležitější. Obě role jsou často zaujímány současně. Komunikátoři, kteří nejčastěji vykonávají funkci poradce, radí vedoucím pracovníkům nebo vedoucím jiných oddělení při strategických obchodních rozhodnutích. Tito poradci mají často více než 10 let odborných zkušeností a absolvují specializované školení v oblasti manažerských koncepcí a strategického rozhodování.

Tiskový kontakt pro rozhovory a další informace

Profesor Dr. Ansgar Zerfass

Leipzig University, Německo

Vedoucí výzkumný pracovník

Mail: [email protected]

Telefon: +49 178 413 911 2

Angela Howarth

Členka představenstva, EACD, Londýn, Velká Británie

Mail: [email protected]

Telefon: +44 797 631 206 0

Poznámky editora

O Evropském komunikačním monitoru 2021

Evropský komunikační monitor je každoročně organizován Evropskou asociací pro vzdělávání a výzkum v oblasti veřejných vztahů (European Public Relations Education and Research Association, EUPRERA) a Evropskou asociací ředitelů pro komunikaci (European Association of Communication Directors, EACD) za podpory prémiového partnera Cision Insights, partnera pro digitální komunikaci Fink & Fuchs a regionálních partnerů #NORA v severských zemích a CECOMS v Itálii. Série Světový komunikační monitor (Global Communication Monitor) je známá jako nejkomplexnější výzkum v oboru na celém světě zahrnující více než 80 zemí – evropský průzkum je doplněn dvouročními průzkumy v jiných regionech, jako je asijsko-pacifický region, Latinská Amerika a Severní Amerika.

www.communicationmonitor.eu

O organizátorech průzkumu

Evropské sdružení pro vzdělávání a výzkum v oblasti vztahů s veřejností (EUPRERA)

Posláním EUPRERA je posilovat a podporovat inovace ve znalostech, výzkumu, vzdělávání a praxi strategické komunikace. Prostřednictvím svého členství v univerzitách a dalších výzkumných sdruženích a orgánech je EUPRERA globálním lídrem v nadnárodních výzkumných projektech a sítích s vysokým profilem. Prostřednictvím svých rozšířených komunikačních kanálů a dohod o partnerství může potenciálně oslovit více než 200 000 výzkumníků a odborníků.

www.euprera.org

Evropská asociace ředitelů pro komunikaci (EACD)

Cílem EACD je přilákat, inspirovat a zapojit současné a budoucí vedoucí pracovníky v oblasti komunikace, aby se v této profesi dostali na špičkovou úroveň. Nabízí komunikačním profesionálům platformu pro propojení, prohloubení jejich odborných znalostí, sdílení osvědčených postupů a vytváření a prosazování příslušných norem. EACD je živá komunita s regionálními debatami a pracovními skupinami v celé Evropě. Sdružení má v současné době přibližně 2 000 členů.

www.eacd-online.eu

Grafika a infografika pro publikaci

Mohou být zdarma zveřejněny, pokud bude použit jeden z následujících odkazů:

„Zdroj: Evropský komunikační monitor 2021" nebo „Zdroj: www.communicationmonitor.eu ".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515374/EACD_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515376/euprera_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515377/EUPRERA_and_EACD_1_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515378/EUPRERA_and_EACD_2_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515379/EUPRERA_and_EACD_3_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515380/EUPRERA_and_EACD_4_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515381/EUPRERA_and_EACD_5_Infographic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515382/EUPRERA_and_EACD_6_Infographic.jpg

SOURCE European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA); European Association of Communication Directors (EACD)