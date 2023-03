Euroshop 2023 : SUNMI mène la migration vers Android pour les entreprises

SUNMI présente ses solutions BIoT innovantes avec des partenaires à l'Euroshop 2023

DUSSELDORF, Allemagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ — SUNMI, un fournisseur de solutions de numérisation d'entreprise, a présenté sa dernière technologie de vente au détail intelligente à l'EuroShop 2023 (stand 06/F57), le plus grand salon du commerce de détail au monde, du 26 février au 2 mars à Dusseldorf, en Allemagne. La participation de SUNMI a ajouté encore plus de points forts à l'événement, en présentant des solutions innovantes pour offrir aux clients une toute nouvelle expérience.

Gamme complète de produits BIoT de SUNMI

SUNMI's Booth 6/F57 at EuroShop2023

En tant qu'un des principaux innovateurs de l'industrie, SUNMI a été à l'avant-garde des solutions Android pour les entreprises, avec une compréhension approfondie des tendances numériques dans l'industrie. Au salon EuroShop 2023, SUNMI présente sa gamme complète de produits BIoT, conçus pour répondre aux besoins changeants de différentes industries. La gamme de produits comprend des terminaux mobiles/de paiement/bureau/kiosque et autres solutions matérielles innovantes, tous conçus pour améliorer l'expérience client, rationaliser les opérations et augmenter les ventes pour les entreprises de toutes tailles.

SUNMI est un revendeur d'appareils d'entreprise Android certifié offrant une intégration sans contact. Les séries SUNMI L2 PRO, ainsi que d'autres modèles tels que SUNMI V2, SUNMI V2 PLUS, SUNMI L2H et SUNMI L2K, ont été certifiés par GMS. Cette certification garantit que les clients peuvent rapidement et facilement déployer des appareils Android SUNMI avec activation et configuration à distance immédiate. En utilisant cette fonctionnalité, les services informatiques des clients peuvent déployer des appareils SUNMI à grande échelle sans avoir à configurer manuellement chaque appareil.

Outre les appareils Android révolutionnaires, SUNMI fournit également des services logiciels complets. SUNMI DMP (SUNMI Device Management Platform) permet au client de gérer tous les appareils, applications et contenus appartenant à l'entreprise à partir du cloud de manière efficace, simple et sécurisée. RKI, un système intégré de cloud terminal, est conçu pour l'injection de clés sécurisée, efficace et pratique, ce qui est particulièrement important pour les clients du secteur financier. En outre, la série de produits financiers de SUNMI a obtenu plusieurs certifications financières faisant autorité, apportant aux clients une expérience de paiement omnicanal.

Solutions IoT pour les entreprises avec 11 partenaires ISV

Pour les activités sur place, SUNMI et 11 partenaires ISV présentent conjointement une large gamme de solutions IoT basées sur Android, y compris des solutions pour la vente au détail, les paiements, l'hospitalité, la restauration, la loterie et softPOS. En collaboration avec des partenaires du monde entier, SUNMI apporte des solutions IoT basées sur Android à chaque entreprise, offrant des capacités matérielles et logicielles essentielles pour répondre aux défis commerciaux rencontrés par les clients et stimuler leurs ventes.

Le fondateur et PDG de SUNMI, Lin Zhe (Jack), assiste à la soirée de bienvenue de l'Euroshop et partage ses opinions sur la façon dont les appareils BIoT et les solutions numériques peuvent renforcer les entreprises. « Nous croyons que les terminaux intelligents ToB seront adaptés à plus de scénarios, et grâce au BIoT, l'interconnexion de choses plus intelligentes apportera une révolution plus profonde à cette société », a expliqué Lin Zhe.

Jusqu'à présent, les produits de SUNMI ont été largement reconnus par les entreprises du monde entier, gagnant la confiance et la loyauté de plus de 3 millions de commerçants. Sa participation à l'EuroShop 2023 est une occasion de façonner l'industrie en menant la migration vers Android pour les entreprises.

