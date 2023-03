Euroshop 2023: SUNMI vedie prechod na Android pre podniky

Spoločnosť SUNMI predstavuje s partnermi na veľtrhu Euroshop 2023 svoje inovatívne riešenia BIoT

DÜSSELDORF, Nemecko, 2. marca 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SUNMI, poskytovateľ riešení digitalizácie pre podniky, predstavila svoju najnovšiu inteligentnú maloobchodnú technológiu na EuroShop 2023 (stánok č. 06/F57), najväčšom maloobchodnom veľtrhu na svete, ktorý sa koná od 26. februára do 2. marca v Düsseldorfe v Nemecku. Účasť spoločnosti SUNMI pridala podujatiu ešte viac pozornosti tým, že predstavila inovatívne riešenia, ktoré zákazníkom poskytnú úplne nové skúsenosti.

Kompletný sortiment produktov SUNMI BIoT

SUNMI's Booth 6/F57 at EuroShop2023

Spoločnosť SUNMI, jeden z popredných inovátorov v tomto odvetví, stojí v čele riešení pre Android pre podniky s hlbokým pochopením digitálnych trendov v odvetví. Na veľtrhu EuroShop 2023 spoločnosť SUNMI predstavuje svoj kompletný sortiment produktov BIoT, navrhnutých tak, aby vyhovovali vyvíjajúcim sa potrebám rôznych odvetví. Sortiment produktov zahŕňa riešenia pre platby, mobilné zariadenia, stolové počítače, kiosky a ďalšie inovatívne hardvérové riešenia, všetky navrhnuté tak, aby zlepšili skúsenosti zákazníkov, zefektívnili operácie a zvýšili predaj pre podniky všetkých veľkostí.

Spoločnosť SUNMI je certifikovaný predajca podnikových zariadení so systémom Android, ktorý poskytuje bezdotykovú registráciu. SUNMI L2s PRO, spolu s ďalšími modelmi, ako sú SUNMI V2s, SUNMI V2s PLUS, SUNMI L2H a SUNMI L2Ks, bol certifikovaný spoločnosťou GMS. Táto certifikácia zaisťuje, že zákazníci môžu rýchlo a jednoducho nasadiť zariadenia SUNMI Android s okamžitou aktiváciou a konfiguráciou na diaľku. Využitím tejto funkcie môžu IT oddelenia zákazníkov nasadzovať zariadenia SUNMI vo veľkom rozsahu bez toho, aby museli manuálne konfigurovať každé jednotlivé zariadenie.

Okrem prelomových zariadení so systémom Android poskytuje spoločnosť SUNMI aj komplexné softvérové služby. SUNMI DMP (platforma na správu zariadení SUNMI) umožňuje zákazníkom efektívne, jednoducho a bezpečne spravovať všetky zariadenia, aplikácie a obsah vo vlastníctve spoločnosti z cloudu. RKI, integrovaný systém cloudového terminálu, je navrhnutý na zabezpečené, efektívne a pohodlné vkladanie kľúčov, čo je dôležité najmä pre zákazníkov vo finančnom sektore. Okrem toho, séria finančných produktov spoločnosti SUNMI získala viacero uznávaných finančných certifikácií a prináša zákazníkom viackanálové platobné prostredie.

Riešenia IoT pre podniky s 11 partnermi z ISV

Pokiaľ ide o aktivity na mieste, spoločnosť SUNMI a 11 partnerov z ISV (nezávislých dodávateľov softvéru) spoločne predstavujú širokú škálu riešení internetu vecí založených na systéme Android vrátane maloobchodu, platieb, ubytovania, stravovania, lotérie a Softpos. Spoločnosť SUNMI spolupracuje s partnermi na celom svete a prináša riešenia internetu vecí založené na systéme Android do každého podniku. Ponúka základné možnosti hardvéru a softvéru na riešenie obchodných výziev, ktorým čelia zákazníci, a zvyšuje pre podniky predaj.

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti SUNMI, Lin Zhe (Jack), sa účastní uvítacej akcie veľtrhu Euroshop a zdieľa svoje názory na to, ako môžu zariadenia a digitálne riešenia BIoT posilniť podnikanie. „Veríme, že inteligentné terminály ToB budú vyhovovať viacerým situáciám a vďaka BIoT prinesie toto prepojenie inteligentnejších vecí do tejto spoločnosti hlbšiu revolúciu." povedal Lin Zhe.

Produkty spoločnosti SUNMI doteraz získali široké uznanie od podnikov po celom svete a získali si dôveru a lojalitu viac ako 3 miliónov obchodníkov. Jej účasť na veľtrhu EuroShop 2023 je príležitosťou formovať odvetvie tým, že bude viesť prechod na Android pre firmy.

