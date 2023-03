Euroshop 2023: SUNMI przoduje w procesie przechodzenia na system Android dla biznesu

Podczas targów Euroshop 2023, firma SUNMI wraz z partnerami prezentuje swoje innowacyjne rozwiązania BioT.

DUSSELDORF, Niemcy, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma SUNMI, dostawca rozwiązań w zakresie cyfryzacji biznesu, zaprezentowała swoją najnowszą technologię inteligentnego handlu detalicznego na targach EuroShop 2023 (stoisko:06/F57), największej na świecie imprezie branżowej poświęconej handlowi detalicznemu, która odbyła się w dniach 26 lutego - 2 marca w Düsseldorfie w Niemczech. Udział SUNMI dodatkowo uświetnił imprezę poprzez prezentację innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą klientom na zdobycie zupełnie nowych doświadczeń.

Pełna gama produktów BIoT firmy SUNMI

SUNMI's Booth 6/F57 at EuroShop2023

Będąc jednym z czołowych nowatorów w branży, firma SUNMI jest liderem rozwiązań systemu Android dla biznesu, posiadającym dogłębne zrozumienie trendów cyfrowych w branży. Na targach EuroShop 2023, SUNMI zaprezentuje kompletną gamę produktów BIoT, zaprojektowanych w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb poszczególnych branż. Asortyment ten obejmuje urządzenia płatnicze, mobilne, stacjonarne, kioski i inne nowatorskie rozwiązania sprzętowe, wszystkie skierowane na poprawę doświadczeń klientów, usprawnienie operacji i zwiększenie sprzedaży w przedsiębiorstwach każdej wielkości.

SUNMI jest certyfikowanym sprzedawcą urządzeń dla przedsiębiorstw z systemem Android, zapewniającym rejestrację bezdotykową. Urządzenie SUNMI L2s PRO, wraz z innymi modelami, takimi jak SUNMI V2s, SUNMI V2s PLUS, SUNMI L2H i SUNMI L2Ks, uzyskało certyfikat GMS. Certyfikat ten zapewnia klientom możliwość szybkiego i bezproblemowego wdrożenia urządzeń SUNMI Android z natychmiastową zdalną aktywacją i konfiguracją. Dzięki tej funkcji działy informatyczne klientów mogą wdrażać urządzenia SUNMI na szeroką skalę bez konieczności ręcznego konfigurowania każdego urządzenia z osobna.

Niezależnie od przełomowych urządzeń na Androida spółka oferuje również kompleksowe usługi w zakresie oprogramowania. SUNMI DMP (SUNMI Device Management Platform) umożliwia klientowi skuteczne, łatwe i bezpieczne zarządzanie wszystkimi urządzeniami, aplikacjami i treściami należącymi do danej spółki z poziomu chmury. RKI, zintegrowany system w chmurze jest przeznaczony do bezpiecznego, wydajnego i wygodnego wprowadzania kluczy, co jest szczególnie ważne dla klientów z branży finansowej. Jednocześnie seria produktów finansowych SUNMI uzyskała wielokrotne, miarodajne certyfikaty finansowe, zapewniając klientom wszechstronne rozwiązania w zakresie płatności.

Biznesowe rozwiązania internetu rzeczy (IoT) z 11 partnerami ISV

W ramach działań przeprowadzonych na miejscu firma SUNMI i 11 partnerów ISV wspólnie zaprezentują szeroką gamę rozwiązań IoT opartych na systemie Android, w tym Handel detaliczny, Płatności, Hotelarstwo, Gastronomia, Loterie i Softpos. Dzięki współpracy z partnerami na całym świecie SUNMI wprowadza rozwiązania IoT oparte na systemie Android do każdej firmy, oferując niezbędne możliwości sprzętowe i programowe, pozwalające sprostać wyzwaniom biznesowym stawianym przez klientów i zwiększyć ich sprzedaż.

Założyciel i dyrektor generalny firmy SUNMI, Lin Zhe (Jack), uczestniczył w przyjęciu powitalnym Euroshop i podzielił się swoją opinią na temat tego, jak urządzenia BIoT i rozwiązania cyfrowe mogą wzmocnić biznes. „Jesteśmy przekonani, że inteligentne terminale ToB będą odpowiadały większej liczbie sytuacji, a dzięki BIoT połączenie kolejnych inteligentnych rzeczy spowoduje gruntowną rewolucję w społeczeństwie" - powiedział Lin Zhe.

Jak dotychczas produkty SUNMI zyskały szerokie uznanie przedsiębiorstw na całym świecie, zdobywając zaufanie i lojalność ponad 3 milionów sprzedawców. Jej udział w EuroShop 2023 jest okazją do nadawania kształtu branży poprzez przewodzenie przejściu na system Android dla biznesu.

