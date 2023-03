Euroshop 2023: SUNMI lídrem přechodu podniků na Android

Společnost SUNMI s partnery vystavuje svá inovativní řešení BIoT (Business Internet of Things, internet věcí pro podniky) na veletrhu Euroshop 2023

DUSSELDORF, Německo, 2. března 2023 /PRNewswire/ -- Společnost SUNMI, dodavatel řešení pro digitalizaci podnikání, představila své nejnovější inteligentní technologie pro maloobchod na veletrhu EuroShop 2023 ( stánek 06/F57), největším maloobchodním veletrhu světa, který se konal od 26. února do 2. března v německém Düsseldorfu. SUNMI veletrh obohatila o zajímavé momenty při prezentaci inovativních řešení, která zákazníkům poskytnou zcela nové uživatelské zkušenosti.

Kompletní nabídka BIoT produktů SUNMI

SUNMI's Booth 6/F57 at EuroShop2023

Společnost SUNMI, jeden z předních inovátorů ve svém oboru, představuje špičku v oblasti řešení založených na systému Android pro podniky a disponuje hlubokými znalostmi oborových digitálních trendů. Na veletrhu EuroShop 2023 vystavuje kompletní řadu produktů BIoT, které jsou navrženy tak, aby uspokojily vyvíjející se potřeby různých průmyslových odvětví. V nabídce najdeme například platební, mobilní, desktopové a kioskové terminály a další inovativní hardwarová řešení, která jsou navržena tak, aby zlepšila zákaznickou zkušenost, zefektivnila provoz a zvýšila prodeje podniků všech velikostí.

Společnost SUNMI je certifikovaným prodejcem podnikových zařízení využívajících systém Android s možností přednastavené konfigurace (zero-touch enrollment). Terminál SUNMI L2s PRO, ale i další modely, jako například SUNMI V2s, SUNMI V2s PLUS, SUNMI L2H a SUNMI L2Ks, mají certifikaci GMS. Ta zákazníkům umožňuje snadné a rychlé zprovoznění androidových zařízení od SUNMI s okamžitou vzdálenou aktivací a konfigurací. Pomocí této funkce mohou IT oddělení zákazníků nasazovat zařízení SUNMI ve velkém počtu bez nutnosti konfigurovat každé jednotlivé zařízení manuálně.

Kromě průkopnických zařízení využívajících systém Android poskytuje společnost SUNMI také komplexní softwarové služby. Platforma pro správu zařízení SUNMI DMP (SUNMI Device Management Platform) umožňuje zákazníkovi efektivně, snadno a bezpečně spravovat všechna zařízení, aplikace a obsah vlastněný společností z cloudu. K bezpečnému, efektivnímu a pohodlnému vkládání klíčů, které je důležité zejména pro zákazníky ve finančním sektoru, slouží systém RKI, integrovaný do cloudového terminálu. Série finančních produktů SUNMI je držitelem několika uznávaných finančních certifikací a poskytuje zákazníkům možnost vícekanálových plateb.

Řešení podnikového IoT s 11 ISV partnery

Přímo do provozů nabízí SUNMI společně s 11 svými partnery z řad nezávislých dodavatelů softwaru (independent software vendors, ISV ) širokou škálu androidových řešení IoT pro celou řadu oblastí včetně maloobchodu, plateb, pohostinství, cateringu, loterijních služeb a softPOS (software point of sale, aplikace nahrazující platební terminál). Ve spolupráci s partnery z celého světa přináší společnost SUNMI řešení IoT založená na systému Android do každé firmy a nabízí nejdůležitější hardwarové a softwarové nástroje, které jejím zákazníkům pomáhají řešit obchodní výzvy a zvyšovat tržby.

Zakladatel a generální ředitel společnosti SUNMI, Lin Zhe (Jack), se v rámci uvítacího večera veletrhu Euroshop podělil o své postřehy ohledně toho, jak mohou zařízení BIoT a digitální řešení podpořit podnikání. „Věříme, že chytré terminály pro podniky (ToB) najdou uplatnění ve více scénářích a že propojení více chytrých věcí přinese dnešní společnosti hlubší revoluci," řekl Lin Zhe.

Produkty společnosti SUNMI již získaly široké uznání podniků po celém světě a vydobyly si důvěru a loajalitu více než 3 milionů obchodníků. Její účast na veletrhu EuroShop 2023 představuje příležitost utvářet toto odvětví prostřednictvím vedoucí úlohy v přechodu podniků na systém Android.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2011868/1.jpg

SOURCE SUNMI