EVE Energy запускает аккумуляторную систему накопления энергии 6,9 МВтч по всему миру, подписывает контракты на более 50 ГВтч для крупноформатных аккумуляторов

ПЕКИН, 8 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время недавнего отраслевого мероприятия в Пекине, Китай, компания EVE Energy объявила о нескольких крупных достижениях в секторе хранения энергии. Компания официально запустила свою крупноформатную аккумуляторную систему хранения энергии следующего поколения мощностью 6,9 МВтч (BESS), провела церемонию сертификации своей широкоформатной аккумуляторной системы 628Ач, прошедшей крупномасштабное огневое испытание международно признанным органом, и подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве на общую сумму более 50 ГВтч для своих широкоформатных аккумуляторов.

image1

Глобальный дебют системы 6,9 МВтч: фокус на эффективности и безопасности

Недавно выпущенная модель аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 6,9 МВтч, последнее дополнение к семейству Mr.Big от EVE Energy, построена на зрелой аккумуляторной платформе компании. Размещенная в стандартном 20-футовом контейнере, система обеспечивает увеличение плотности энергии на 10% по сравнению с предыдущими поколениями, при этом объемная плотность энергии на уровне ячейки превышает 430 Втч/л. Благодаря структурной оптимизации ее площадь уменьшается на 6%, что позволяет сэкономить примерно 2,6 млн. юаней на первоначальных инвестициях на станцию. Система обеспечивает 10 000 циклов при 70% состоянии (SOH), при этом перепад температур поддерживается в пределах 5°C с использованием активной балансировки и точного управления температурой. С точки зрения безопасности система оснащена пятиуровневой защитой 1500 В постоянного тока и активным решением безопасности, сочетающим ИИ, многократное обнаружение и поэтапное пожаротушение, что позволяет управлять замкнутым контуром от раннего предупреждения до управления пожаром.

Сертифицировано международным полномасштабным испытанием на огнестойкость, безопасность подтверждена

Параллельно с выставкой организация CSA Group вручила EVE Energy сертификат за прохождение полномасштабного испытания на огнестойкость на своей крупноформатной батарее 628 Ач и аккумуляторной системе накопления энергии 5 МВтч. Испытание проводилось в строгом соответствии с международными стандартами, включая CSA/ANSI C800:25, UL 9540A и NFPA 855, подтверждая пожарную безопасность системы и контроль утечки тепла в экстремальных условиях пожара. Кроме того, наружный интегрированный шкаф хранения EVE Energy мощностью 261 кВтч получил сертификаты CB, CE и AS от SGS, в то время как аккумуляторная система накопления энергии S6900 получила сертификаты CB и CE, обеспечивая прочную основу для дальнейшей экспансии на зарубежный рынок.

Более 50 ГВтч в сделках, углубление сотрудничества с лидерами отрасли

В ходе мероприятия компания EVE Energy подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с пятью ведущими игроками отрасли: Beijing Goldwind Zero Carbon Energy Co., Ltd., Zhejiang Jinko Energy Storage Co., Ltd., Jiangsu Linyang Energy Equipment Co., Ltd., China Energy Construction Energy Storage Technology (Wuhan) Co., Ltd. и Shanghai Ronghe Yuan Energy Storage Co., Ltd. Партнерства сосредоточены на широкоформатных аккумуляторах и основных продуктах хранения энергии, общий контрактный объем которых превышает 50 ГВтч.

С запуском нового продукта, сертификатами безопасности и крупномасштабными заказами компания EVE Energy еще раз продемонстрировала свой технологический опыт и рыночную силу в сегменте широкоформатных аккумуляторных батарей. Компания заявила, что продолжит углублять свои основные возможности в области хранения энергии высокой емкости и работать с глобальными партнерами, чтобы стимулировать развитие экосистемы отрасли хранения энергии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2951100/image1.jpg