EVE Energy wprowadza na skalę globalną system BESS o pojemności 6,9 MWh i podpisuje umowy na ponad 50 GWh dotyczące baterii wielkoformatowych

PEKIN, 7 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas niedawnego wydarzenia branżowego w Beijing firma EVE Energy ogłosiła szereg istotnych osiągnięć w sektorze magazynowania energii. Firma oficjalnie zaprezentowała bateryjny system magazynowania energii (BESS) nowej generacji o pojemności 6,9 MWh w układzie wielkoformatowym, zorganizowała uroczystość certyfikacji systemu baterii wielkoformatowej 628 Ah po pomyślnym przejściu testu pożarowego w skali przemysłowej przeprowadzonego przez uznaną na skalę międzynarodową instytucję oraz podpisała umowy współpracy strategicznej w zakresie baterii wielkoformatowych na łącznie ponad 50 GWh.

Globalna premiera systemu 6,9 MWh: nacisk na efektywność i bezpieczeństwo

Nowo wprowadzony system BESS o pojemności 6,9 MWh, będący najnowszym elementem rodziny Mr.Big firmy EVE Energy, został oparty na rozwiniętej platformie firmy w zakresie produkcji baterii. Umieszczony w standardowym kontenerze o pojemności 20 stóp system osiąga wzrost gęstości energii o 10% w porównaniu z poprzednimi generacjami, przy objętościowej gęstości energetycznej na poziomie ogniwa przekraczającej 430 Wh/L. Dzięki optymalizacji konstrukcyjnej powierzchnia zabudowy została zmniejszona o 6%, co pozwala zaoszczędzić około 2,6 mln RMB nakładów inwestycyjnych na każdą instalację. System zapewnia 10 000 cykli pracy przy poziomie sprawności (SOH) wynoszącym 70%, przy jednoczesnym utrzymaniu różnicy temperatur w zakresie 5°C dzięki aktywnemu bilansowaniu i precyzyjnemu zarządzaniu termicznemu. W dziedzinie bezpieczeństwa system wyposażono w pięciopoziomową ochronę pełnego napięcia 1500 V DC oraz aktywne rozwiązanie bezpieczeństwa łączące sztuczną inteligencję, wielopoziomową detekcję i etapowe gaszenie pożaru, umożliwiające zarządzanie w zamkniętej pętli od wczesnego ostrzegania po kontrolę pożaru.

Certyfikacja w międzynarodowym teście pożarowym na dużą skalę – potwierdzone bezpieczeństwo

Równolegle z wystawą CSA Group wręczyła EVE Energy certyfikat potwierdzający pozytywne przejście testu pożarowego w skali przemysłowej dla baterii wielkoformatowej 628Ah oraz systemu BESS o pojemności 5 MWh. Test został przeprowadzony ściśle według międzynarodowych norm, w tym CSA/ANSI C800:25, UL 9540A oraz NFPA 855, potwierdzając bezpieczeństwo pożarowe systemu i zdolność kontroli zjawiska ucieczki termicznej w warunkach ekstremalnego pożaru. Ponadto zintegrowana zewnętrzna szafa magazynowania energii o pojemności 261 kWh firmy EVE Energy uzyskała certyfikaty CB, CE oraz AS przyznane przez SGS, natomiast system S6900 BESS uzyskał certyfikaty CB i CE, co stanowi solidną podstawę zgodności regulacyjnej dla dalszej ekspansji na rynki zagraniczne.

Umowy na ponad 50 GWh – pogłębienie współpracy z liderami branży

Podczas wydarzenia EVE Energy podpisała umowy o strategicznej współpracy z pięcioma czołowymi podmiotami branżowymi: Beijing Goldwind Zero Carbon Energy Co., Ltd., Zhejiang Jinko Energy Storage Co., Ltd., Jiangsu Linyang Energy Equipment Co., Ltd., China Energy Construction Energy Storage Technology (Wuhan) Co., Ltd. oraz Shanghai Ronghe Yuan Energy Storage Co., Ltd. Partnerstwa koncentrują się na bateriach wielkoformatowych oraz kluczowych produktach do magazynowania energii, a łączny zakontraktowany wolumen produkcji przekracza 50 GWh.

Dzięki wprowadzeniu nowych produktów, uzyskanym certyfikacjom bezpieczeństwa oraz dużym zamówieniom firma EVE Energy po raz kolejny potwierdziła swoje kompetencje technologiczne oraz silną pozycję rynkową w segmencie wielkoformatowych systemów magazynowania energii. Firma podkreśliła, że będzie nadal rozwijać kluczowe kompetencje w zakresie wysokopojemnościowego magazynowania energii i współpracować z partnerami na całym świecie w celu wspierania rozwoju ekosystemu branży magazynowania energii.

