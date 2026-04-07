Společnost EVE Energy uvádí na trh systém ke skladování energie o kapacitě 6,9 MWh a podepisuje smlouvy na velkoformátové baterie v objemu přes 50 GWh
Apr 07, 2026, 10:47 ET
PEKING, 7. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Během nedávné odborné akce v čínském Pekingu oznámila společnost EVE Energy několik významných příkladů pokroku v odvětví skladování energie. Společnost oficiálně uvedla na trh svůj velkoformátový systém pro skladování energie (BESS) nové generace o kapacitě 6,9 MWh, uspořádala slavnostní ceremoniál k certifikaci svého velkoformátového bateriového systému o kapacitě 628 Ah, který prošel rozsáhlou zkouškou odolnosti proti požáru provedenou mezinárodně uznávaným orgánem, a podepsala strategické dohody o spolupráci v celkovém objemu přes 50 GWh týkající se jejích velkoformátových baterií.
Světová premiéra systému o kapacitě 6,9 MWh: důraz na účinnost a bezpečnost
Nově uvedený systém BESS o kapacitě 6,9 MWh, nejnovější přírůstek do rodiny Mr.Big společnosti EVE Energy, vychází z osvědčené bateriové platformy této firmy. Systém, umístěný ve standardním dvacetistopém kontejneru, dosahuje nárůstu energetické hustoty o 10 % ve srovnání s předchozími generacemi, přičemž objemová energetická hustota na úrovni článků přesahuje 430 Wh/l. Díky optimalizaci konstrukce se jeho zástavbová plocha zmenšila o 6 %, což ušetří přibližně 2,6 milionu jüanů na počáteční investici na jednu stanici. Systém poskytuje 10 000 cyklů při sedmdesátiprocentním zdravotním stavu (SOH), přičemž teplotní rozdíl je udržován v rozmezí 5 °C pomocí aktivního vyvažování a přesného řízení teploty. Z hlediska bezpečnosti je systém vybaven pětistupňovou ochranou při plném napětí 1 500 V DC a aktivním bezpečnostním řešením kombinujícím umělou inteligenci, vícenásobnou detekci a stupňové hašení požáru, což umožňuje řízení v uzavřené smyčce od včasného varování až po hašení požáru.
Certifikováno mezinárodní zkouškou velkoplošného požáru, ověřená bezpečnost
V rámci výstavy předala skupina CSA společnosti EVE Energy certifikát o úspěšném absolvování zkoušky velkoplošného požáru u její velkoformátové baterie o kapacitě 628 Ah a systému BESS o kapacitě 5 MWh. Zkouška se striktně řídila mezinárodními normami, včetně CSA/ANSI C800:25, UL 9540A a NFPA 855, a ověřila požární bezpečnost systému a kontrolu tepelného úniku za extrémních požárních podmínek. Kromě toho získala venkovní integrovaná skříň pro skladování energie EVE Energy o kapacitě 261 kWh certifikáty CB, CE a AS od společnosti SGS, zatímco systém BESS S6900 získal certifikáty CB a CE, což poskytuje pevný základ pro další expanzi na zahraniční trhy.
Objem uzavřených obchodů přesáhl 50 GWh, což prohlubuje spolupráci s předními hráči v oboru
Během akce podepsala společnost EVE Energy dohody o strategické spolupráci s pěti předními aktéry v oboru. Jsou to Beijing Goldwind Zero Carbon Energy Co., Ltd., Zhejiang Jinko Energy Storage Co., Ltd., Jiangsu Linyang Energy Equipment Co., Ltd., China Energy Construction Energy Storage Technology (Wuhan) Co., Ltd. a Shanghai Ronghe Yuan Energy Storage Co., Ltd. Partnerství se zaměřují na velkoformátové baterie a klíčové produkty pro skladování energie, přičemž celkový objem smluv přesahuje 50 GWh.
Díky uvedení nových produktů na trh, bezpečnostním certifikacím a velkým objednávkám společnost EVE Energy dále prokázala svou technologickou odbornost a tržní sílu v segmentu velkoformátových bateriových úložišť. Společnost uvedla, že bude i nadále prohlubovat své klíčové schopnosti v oblasti skladování energie s vysokou kapacitou a spolupracovat s globálními partnery na rozvoji ekosystému odvětví skladování energie.
