Společnost EVE Energy uvádí na trh systém ke skladování energie o kapacitě 6,9 MWh a podepisuje smlouvy na velkoformátové baterie v objemu přes 50 GWh

EVE Energy

Apr 07, 2026, 10:47 ET

PEKING, 7. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Během nedávné odborné akce v čínském Pekingu oznámila společnost EVE Energy několik významných příkladů pokroku v odvětví skladování energie. Společnost oficiálně uvedla na trh svůj velkoformátový systém pro skladování energie (BESS) nové generace o kapacitě 6,9 MWh, uspořádala slavnostní ceremoniál k certifikaci svého velkoformátového bateriového systému o kapacitě 628 Ah, který prošel rozsáhlou zkouškou odolnosti proti požáru provedenou mezinárodně uznávaným orgánem, a podepsala strategické dohody o spolupráci v celkovém objemu přes 50 GWh týkající se jejích velkoformátových baterií.

image1

Světová premiéra systému o kapacitě 6,9 MWh: důraz na účinnost a bezpečnost

Nově uvedený systém BESS o kapacitě 6,9 MWh, nejnovější přírůstek do rodiny Mr.Big společnosti EVE Energy, vychází z osvědčené bateriové platformy této firmy. Systém, umístěný ve standardním dvacetistopém kontejneru, dosahuje nárůstu energetické hustoty o 10 % ve srovnání s předchozími generacemi, přičemž objemová energetická hustota na úrovni článků přesahuje 430 Wh/l. Díky optimalizaci konstrukce se jeho zástavbová plocha zmenšila o 6 %, což ušetří přibližně 2,6 milionu jüanů na počáteční investici na jednu stanici. Systém poskytuje 10 000 cyklů při sedmdesátiprocentním zdravotním stavu (SOH), přičemž teplotní rozdíl je udržován v rozmezí 5 °C pomocí aktivního vyvažování a přesného řízení teploty. Z hlediska bezpečnosti je systém vybaven pětistupňovou ochranou při plném napětí 1 500 V DC a aktivním bezpečnostním řešením kombinujícím umělou inteligenci, vícenásobnou detekci a stupňové hašení požáru, což umožňuje řízení v uzavřené smyčce od včasného varování až po hašení požáru.

Certifikováno mezinárodní zkouškou velkoplošného požáru, ověřená bezpečnost

V rámci výstavy předala skupina CSA společnosti EVE Energy certifikát o úspěšném absolvování zkoušky velkoplošného požáru u její velkoformátové baterie o kapacitě 628 Ah a systému BESS o kapacitě 5 MWh. Zkouška se striktně řídila mezinárodními normami, včetně CSA/ANSI C800:25, UL 9540A a NFPA 855, a ověřila požární bezpečnost systému a kontrolu tepelného úniku za extrémních požárních podmínek. Kromě toho získala venkovní integrovaná skříň pro skladování energie EVE Energy o kapacitě 261 kWh certifikáty CB, CE a AS od společnosti SGS, zatímco systém BESS S6900 získal certifikáty CB a CE, což poskytuje pevný základ pro další expanzi na zahraniční trhy.

Objem uzavřených obchodů přesáhl 50 GWh, což prohlubuje spolupráci s předními hráči v oboru

Během akce podepsala společnost EVE Energy dohody o strategické spolupráci s pěti předními aktéry v oboru. Jsou to Beijing Goldwind Zero Carbon Energy Co., Ltd., Zhejiang Jinko Energy Storage Co., Ltd., Jiangsu Linyang Energy Equipment Co., Ltd., China Energy Construction Energy Storage Technology (Wuhan) Co., Ltd. a Shanghai Ronghe Yuan Energy Storage Co., Ltd. Partnerství se zaměřují na velkoformátové baterie a klíčové produkty pro skladování energie, přičemž celkový objem smluv přesahuje 50 GWh.

Díky uvedení nových produktů na trh, bezpečnostním certifikacím a velkým objednávkám společnost EVE Energy dále prokázala svou technologickou odbornost a tržní sílu v segmentu velkoformátových bateriových úložišť. Společnost uvedla, že bude i nadále prohlubovat své klíčové schopnosti v oblasti skladování energie s vysokou kapacitou a spolupracovat s globálními partnery na rozvoji ekosystému odvětví skladování energie.

EVE Energy lance un BESS de 6,9 MWh dans le monde entier et signe plus de 50 GWh de contrats pour des batteries grand format

EVE Energy lance un BESS de 6,9 MWh dans le monde entier et signe plus de 50 GWh de contrats pour des batteries grand format

EVE Energy pone en marcha a nivel mundial un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 6,9 MWh

