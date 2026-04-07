EVE Energy lance un BESS de 6,9 MWh dans le monde entier et signe plus de 50 GWh de contrats pour des batteries grand format

PÉKIN, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lors d'un récent événement industriel à Pékin, en Chine, EVE Energy a annoncé plusieurs avancées majeures dans le secteur du stockage de l'énergie. L'entreprise a officiellement lancé son système de stockage d'énergie par batterie grand format (BESS) de nouvelle génération de 6,9 MWh, a organisé une cérémonie de certification pour son système de batterie grand format de 628 Ah, qui a passé avec succès un essai de résistance au feu à grande échelle réalisé par une autorité internationalement reconnue, et a signé des accords de coopération stratégique totalisant plus de 50 GWh pour ses batteries grand format.

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Débuts mondiaux du système de 6,9 MWh : priorité à l'efficacité et à la sécurité

Le nouveau BESS de 6,9 MWh, dernier-né de la famille Mr.Big d'EVE Energy, est construit sur la plateforme de batterie déjà bien développée de l'entreprise. Logé dans un conteneur standard de 20 pieds, le système permet d'augmenter la densité énergétique de 10 % par rapport aux générations précédentes, avec une densité énergétique volumétrique au niveau de la cellule supérieure à 430 Wh/L. Grâce à l'optimisation de sa structure, son encombrement est réduit de 6 %, ce qui permet d'économiser environ 2,6 millions de RMB d'investissement initial par station. Le système fournit 10 000 cycles à un état de santé de 70 %, avec une différence de température maintenue à moins de 5 °C grâce à un équilibrage actif et à une gestion thermique de précision. Sur le plan de la sécurité, le système est doté d'une protection à cinq niveaux de 1 500 V CC à pleine tension et d'une solution de sécurité active combinant l'intelligence artificielle, la multidétection et l'extinction progressive des incendies, ce qui permet une gestion en boucle fermée depuis l'alerte précoce jusqu'à la maîtrise de l'incendie.

Certifié par un essai international de résistance au feu à grande échelle, sécurité validée

Parallèlement au salon, CSA Group a remis à EVE Energy un certificat attestant de la réussite d'un essai de résistance au feu à grande échelle sur sa batterie grand format de 628 Ah et son BESS de 5 MWh. L'essai a été strictement conforme aux normes internationales, notamment CSA/ANSI C800:25, UL 9540A et NFPA 855, et a permis de vérifier la sécurité incendie du système et le contrôle de l'emballement thermique dans des conditions d'incendie extrêmes. En outre, l'armoire de stockage intégrée extérieure de 261 kWh d'EVE Energy a reçu les certifications CB, CE et AS de SGS, tandis que le BESS S6900 a obtenu les certifications CB et CE, ce qui constitue une base de conformité solide pour la poursuite de l'expansion du marché à l'étranger.

Plus de 50 GWh de contrats, approfondissement de la coopération avec les leaders de l'industrie

Au cours de l'événement, EVE Energy a signé des accords de coopération stratégique avec cinq acteurs majeurs du secteur : Beijing Goldwind Zero Carbon Energy Co. Ltd, Zhejiang Jinko Energy Storage Co. Ltd, Jiangsu Linyang Energy Equipment Co. Ltd, China Energy Construction Energy Storage Technology (Wuhan) Co. Ltd, et Shanghai Ronghe Yuan Energy Storage Co. Ltd. Les partenariats se concentrent sur les batteries grand format et les principaux produits de stockage de l'énergie, avec un volume contractuel total supérieur à 50 GWh.

Avec le lancement de son nouveau produit, les certifications de sécurité et les commandes à grande échelle, EVE Energy a encore démontré son expertise technologique et sa force sur le marché dans le segment des batteries de stockage grand format. L'entreprise a déclaré qu'elle continuerait à renforcer ses capacités de base dans le domaine du stockage de l'énergie haute capacité et à travailler avec des partenaires mondiaux pour stimuler le développement de l'écosystème de l'industrie du stockage de l'énergie.

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