EVE Energy spúšťa globálny systém BESS s kapacitou 6,9 MWh - zmluva na veľkoformátové batérie s objemom viac ako 50 GWh
Apr 08, 2026, 07:16 ET
PEKING, 8. apríl 2026 /PRNewswire/ -- Na nedávnom priemyselnom podujatí v čínskom Pekingu spoločnosť EVE Energy oznámila niekoľko významných pokrokov v sektore skladovania energie. Spoločnosť oficiálne uviedla na trh svoj veľkoformátový systém skladovania energie v batériách (BESS) novej generácie s kapacitou 6,9 MWh, usporiadala slávnostnú certifikáciu svojho systému veľkoformátových batérií s kapacitou 628 Ah, ktorý prešiel rozsiahlym požiarnym testom medzinárodne uznávanou autoritou, a podpísala dohody o strategickej spolupráci v celkovej výške viac ako 50 GWh pre svoje veľkoformátové batérie.
Globálny debut systému s výkonom 6,9 MWh: efektivita a bezpečnosť
Novouvedená 6,9 MWh batéria BESS, najnovší prírastok do rodiny Mr.Big Family od spoločnosti EVE Energy, je postavená na vyspelej batériovej platforme spoločnosti. Systém, umiestnený v štandardnom 6-metrovom kontajneri, dosahuje 10 % nárast hustoty energie v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami. Objemová hustota energie na úrovni článkov pritom presahuje 430 Wh/l. Vďaka štrukturálnej optimalizácii sa jeho plocha znížila o 6 %, čím sa ušetrí približne 2,6 milióna RMB na počiatočnú investíciu na jednu stanicu. Systém poskytuje 10 000 cyklov pri 70 % stave prevádzky (SOH) s teplotným rozdielom udržiavaným do 5 °C pomocou aktívneho vyváženia a presného tepelného manažmentu. Z hľadiska bezpečnosti systém ponúka ochranu s plným napätím 1500 V DC na piatich úrovniach. Aktívne bezpečnostné riešenie kombinujúce AI, viacnásobnú detekciu a postupné potlačenie požiaru, čo umožňuje riadenie v uzavretej slučke od včasného varovania až po kontrolu požiaru.
Certifikované rozsiahlym medzinárodným požiarnym testom, bezpečnostne overené
Zároveň s výstavou odovzdala skupina CSA Group spoločnosti EVE Energy certifikát za úspešné absolvovanie rozsiahleho požiarneho testu veľkoformátovej batérie s kapacitou 628 Ah a 5 MWh systému BESS. Test bol prísne riadený medzinárodnými normami vrátane CSA/ANSI C800:25, UL 9540A a NFPA 855, čo predstavuje overenie požiarnej bezpečnosti systému a kontrolu tepelného úniku v extrémnych požiarnych podmienkach. Okrem toho vonkajšia integrovaná úložná skriňa EVE Energy s kapacitou 261 kWh získala od SGS certifikácie CB, CE a AS, zatiaľ čo model S6900 BESS získal certifikácie CB a CE. Vzniká tak pevný základ pre ďalšiu expanziu na zahraničné trhy.
Zmluvy na viac ako 50 GWh, prehlbovanie spolupráce s lídrami v odvetví
Na podujatí spoločnosť EVE Energy podpísala dohody o strategickej spolupráci s piatimi poprednými hráčmi v tomto odvetví: Beijing Goldwind Zero Carbon Energy Co., Ltd., Zhejiang Jinko Energy Storage Co., Ltd., Jiangsu Linyang Energy Equipment Co., Ltd., China Energy Construction Energy Storage Technology (Wuhan) Co., Ltd. a Shanghai Ronghe Yuan Energy Storage Co., Ltd.. Partnerstvá sa zameriavajú na veľkoformátové batérie a základné produkty na skladovanie energie s celkovým zmluvným objemom nad 50 GWh.
Vďaka uvedeniu nových produktov na trh, bezpečnostným certifikátom a rozsiahlym objednávkam EVE Energy ďalej preukazuje svoju technologickú expertízu a trhovú silu v segmente veľkoformátových batériových úložísk. Spoločnosť uviedla, že bude pokračovať v prehlbovaní svojich základných schopností v oblasti vysokokapacitného skladovania energie a spolupracovať s globálnymi partnermi na podpore rozvoja ekosystému odvetvia skladovania energie.
