EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA PŘÍPRAVEK IMDYLLTRA® OD SPOLEČNOSTI AMGEN K LÉČBĚ EXTENZIVNÍHO STADIA MALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC
News provided byAmgen
Jun 03, 2026, 13:35 ET
Schválení vychází z výsledků studie fáze III DeLLphi-304, která prokázala 40% snížení rizika úmrtí u pacientů léčených přípravkem IMDYLLTRA ve srovnání s chemoterapií
Nová možnost léčby pro pacienty s extenzivním stadiem malobuněčného plicního karcinomu
THOUSAND OAKS, Kalifornie, 3. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Amgen (NASDAQ:AMGN) dnes oznámila, že Evropská komise (EK) udělila povolení k uvedení na trh přípravku IMDYLLTRA® (tarlatamab) jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stadiu (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC), kteří vyžadují systémovou léčbu po progresi onemocnění během nebo po léčbě první volby chemoterapií na bázi platiny.
Schválení je založeno na výsledcích studie DeLLphi-304, první globální studie fáze III, která v tomto kontextu prokázala významný přínos pro přežití ve srovnání s chemoterapií.1
„Malobuněčný karcinom plic patří mezi nejagresivnější solidní nádory s vysokou mírou recidivy po léčbě první volby a s omezenými možnostmi léčby," uvedl senior viceprezident společnosti Amgen pro onkologii Jean-Charles Soria. „Povolení udělené Evropskou komisí přípravku IMDYLLTRA, první a jediné terapii s T-buněčným aktivátorem schválené k léčbě malobuněčného karcinomu plic, představuje významný krok vpřed pro pacienty v Evropě a odráží náš závazek rozvíjet inovativní léky, které mohou smysluplně zlepšit výsledky u lidí žijících s touto devastující nemocí."
Globální klinická studie fáze III DeLLphi-304 prokázala, že přípravek IMDYLLTRA snížil riziko úmrtí o 40 % a významně prodloužil medián celkového přežití (overall survival, OS) o více než pět měsíců ve srovnání se standardní chemoterapií (standard of care, SOC) u pacientů s ES-SCLC, u nichž došlo k progresi onemocnění během nebo po jedné linii chemoterapie na bázi platiny (medián OS: 13.6 vs. 8,3 měsíce; poměr rizik (HR), 0,60; 95% interval spolehlivosti (CI): 0,47, 0,77; P < 0,001).1
„Pacienti s malobuněčným karcinomem plic čelili dříve nelehkým vyhlídkám, když u nich po počáteční léčbě došlo k progresi onemocnění, a přežívali jen několik měsíců," uvedla prezidentka organizace Lung Cancer Europe (LuCE) Debra Montague. „Schválení nové možnosti léčby pro evropské pacienty s tímto závažným typem rakoviny představuje významný pokrok a podtrhuje naléhavou potřebu inovací v péči o pacienty s rakovinou plic."
"Bezpečnostní profil přípravku IMDYLLTRA odpovídal jeho známému profilu. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřil syndrom uvolnění cytokinů (cytokine release syndrome, CRS) (56,7 %), snížená chuť k jídlu (36,4 %), pyrexie (31,9 %), dysgeuzie (31,3 %), zácpa (30,4 %), anémie (30,0 %), únava (29,8 %), nevolnost (24,9 %), astenie (19,0 %), neutropenie (16,9 %), hyponatrémie (16,7 %), bolesti hlavy (16,3 %) a lymfopenie (15,6 %). Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky byly CRS (19,7 %) a pyrexie (4,7 %).
CRS se vyskytoval především po prvních dvou dávkách. Jak je uvedeno v souhrnu údajů o přípravku (SPC), pacienti by měli být od zahájení infuze přípravku IMDYLLTRA po dobu 6 až 8 hodin v 1. dni 1. cyklu a v 8. dni 1. cyklu sledováni ve vhodném zdravotnickém zařízení.2
Robustní program klinického vývoje přípravku IMDYLLTRA společnosti Amgen zahrnuje klinické studie DeLLphi, které hodnotí přípravek IMDYLLTRA jako monoterapii a jako součást kombinovaných režimů, a to jak v časnějších stadiích SCLC, tak v časnějších liniích léčby.
O studii fáze III DeLLphi-304
DeLLphi-304 je globální randomizovaná, kontrolovaná, otevřená klinická studie fáze III, která hodnotí účinnost a bezpečnost přípravku IMDYLLTRA jako léčby pro pacienty s SCLC, u nichž došlo k progresi onemocnění během nebo po jedné chemoterapii na bázi platiny. Pět set devět pacientů bylo randomizováno do skupin, které dostávaly buď přípravek IMDYLLTRA, nebo lokální standardní chemoterapii (topotekan ve všech zemích kromě Japonska; lurbinectedin v USA, Kanadě, Austrálii, Singapuru a Jižní Koreji; a amrubicin v Japonsku). Primárním měřítkem výsledku studie je OS. Mezi klíčová sekundární měřítka patří přežití bez progrese (progression-free survival, PFS) a výsledky hlášené pacienty (patient-reported outcomes, PRO), včetně symptomů souvisejících s onemocněním, fyzických funkcí a kvality života.3 Výsledky studie DeLLphi-304 byly představeny jako zlomová prezentace na výročním zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) v roce 2025 a současně publikovány v časopise The New England Journal of Medicine.1,4
O přípravku IMDELLTRA®/IMDYLLTRA® (tarlatamab)
IMDYLLTRA je první cílená imunoterapie svého druhu, vyvinutá výzkumníky společnosti Amgen tak, aby se vázala jak na protein DLL3 na nádorových buňkách, tak na CD3 na Т-buňkách, čímž aktivuje Т-buňky k ničení buněk SCLC exprimujících DLL3. Výsledkem je vytvoření cytolytické synapse s lýzou rakovinné buňky. 5,6 DLL3 je protein, který je exprimován na povrchu buněk SCLC až u 96 % pacientů s SCLC, ale je minimálně exprimován na zdravých buňkách, což z něj činí slibný cíl.7,8
O malobuněčném karcinomu plic (SCLC)
SCLC patří k nejagresivnějším a nejničivějším formám nádorových onemocnění. Každý rok tvoří SCLC přibližně 13–15 % z více než 2,4 milionu případů rakoviny plic diagnostikovaných po celém světě.9–11 Navzdory počáteční vysoké míře odezvy na první linii chemoterapie na bázi platiny u většiny pacientů dojde během několika měsíců k rychlému relapsu a je nutné zvolit další možnosti léčby.10
O klinických studiích tarlatamabu
Tarlatamab je zkoumán v rámci několika studií, včetně DeLLphi-303, studie fáze Ib zkoumající tarlatamab v kombinaci se standardními terapiemi (SOC) v první linii léčby ES-SCLC; DeLLphi-305, randomizované studie fáze III hodnotící tarlatamab v kombinaci s durvalumabem oproti samotnému durvalumabu v první linii ES-SCLC v udržovací léčbě; DeLLphi-306, randomizované placebem kontrolované studie fáze III s podáním tarlatamabu po souběžné chemoradioterapii u SCLC v limitovaném stadiu; DeLLphi-308, studie fáze Ib hodnotící subkutánní podání tarlatamabu v druhé linii nebo později u ES-SCLC; DeLLphi-309, studie fáze II hodnotící alternativní intravenózní léčebné režimy s tarlatamabem v druhé linii u ES-SCLC; DeLLphi-310, studie tarlatamabu fáze Ib v kombinaci s YL201, konjugátem protilátky a léčiva zaměřeným na B7-H3, s nebo bez inhibice ligandu proteinu programované smrti PD-L1 u pacientů s ES-SCLC; DeLLphi-311, studie tarlatamabu fáze Ib v kombinaci s etakafuspem alfa (AB248), novým interleukinem-2 (IL-2) selektivním pro CD8+ T-buňky u pacientů s ES-SCLC; DeLLphi-312, randomizované studie fáze III hodnotící tarlatamab v kombinaci s karboplatinou, etoposidem a durvalumabem jako indukční a udržovací terapii v první linii léčby ES-SCLC; a DeLLphi-313, studie tarlatamabu fáze Ib v kombinaci se zocilurtatug pelitecanem, konjugátem protilátky a léčiva zaměřeným na DLL3, s nebo bez inhibitoru PD-L1 u pacientů s ES-SCLC.12
Další informace naleznete na stránkách www.tarlatamabclinicaltrials.com.
O společnosti Amgen
Společnost Amgen objevuje, vyvíjí, vyrábí a dodává inovativní léky pro boj s nejtěžšími chorobami na světě. Společnost Amgen využívá to nejlepší z biologie a technologie a svými léky oslovuje miliony pacientů.
Před více než 45 lety pomohla společnost Amgen ve svém sídle v kalifornském Thousand Oaks založit biotechnologický průmysl a stále zůstává na špici inovací, přičemž využívá technologie a lidské genetické údaje k překonávání dnešních znalostí. Společnost Amgen vyvíjí rozsáhlé a hluboké portfolio léků na léčbu rakoviny, zánětlivých onemocnění, vzácných onemocnění, srdečních onemocnění a rovněž obezity a onemocnění souvisejících s obezitou.
Společnost Amgen je trvale oceňována za inovace a kulturu na pracovišti, včetně ocenění od společností Fast Company a Forbes. Společnost Amgen patří mezi 30 společností tvořících index Dow Jones Industrial Average® a je také součástí indexu Nasdaq-100 Index®, který zahrnuje největší a nejinovativnější nefinanční společnosti kotované na burze Nasdaq podle tržní kapitalizace.
Další informace najdete na webu Amgen.com a sledujte stránky společnosti Amgen na X, LinkedIn, Instagramu, YouTube, Facebooku, TikToku a Threads.
INDIKACE V EU
Přípravek IMDYLLTRA® (tarlatamab) je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stadiu (ES-SCLC), kteří vyžadují systémovou léčbu v důsledku progrese onemocnění během nebo po první linii léčby chemoterapií na bázi platiny.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- Syndrom uvolnění cytokinů (Cytokine Release Syndrome, CRS): Podávání přípravku IMDYLLTRA® bylo spojeno s CRS, včetně život ohrožujících nebo fatálních stavů. V klinických studiích s agregovanými údaji o bezpečnosti od 473 pacientů trpících SCLC, kteří dostávali přípravek IMDYLLTRA v dávce 1 mg jako první dávku a 10 mg jako druhou a následující dávky, se CRS vyskytl u 56,7 % pacientů, přičemž 1. stupeň byl zaznamenán u 39,3 % , 2. stupeň u 15,4 % pacientů, 3. stupeň u 1,7 % pacientů a stavy 4.stupně u 0,2 % pacientů. Závažné příhody CRS byly hlášeny u 19,7 % pacientů. CRS libovolného stupně se po první dávce přípravku IMDYLLTRA vyskytl u 41,4 % pacientů, přičemž po druhé dávce se CRS libovolného stupně vyskytl u 34,0 % pacientů. Většina příhod CRS se vyskytla po prvních dvou dávkách, přičemž u 8,5 % pacientů se CRS vyskytl po třetí dávce nebo později. Po infuzi v 1. dni se CRS ≥ 2. stupně vyskytl u 13,7 % pacientů. Po infuzi v 8. dni se CRS ≥ 2. stupně vyskytl u 4,4 % pacientů. Medián doby od poslední dávky přípravku IMDYLLTRA do prvního výskytu CRS činil 15,9 hodin. U těch příhod 1. stupně, které progredovaly na 2. stupeň nebo vyšší, činila mediánová doba od příhody 1. stupně do příhod 2. stupně nebo vyšších 22,1 hodiny. Syndrom uvolňování cytokinů vedl k přerušení léčby a/nebo úpravě dávky u 2,1 % pacientů a k vysazení přípravku IMDYLLTRA u 0,6 % pacientů. V rámci poregistračního sledování byly hlášeny fatální případy CRS.
CRS může být spojen s příznaky, jako jsou pyrexie, hypotenze, hypoxie, únava, tachykardie, bolesti hlavy, zimnice, nevolnost a zvracení. Pacienti a ošetřující osoby by měli být informováni o možnosti výskytu CRS po propuštění z nemocnice a poučeni, aby v případě jakýchkoli příznaků neprodleně vyhledali lékařskou pomoc. Přípravek IMDYLLTRA® by měl být podáván ve zdravotnickém zařízení vybaveném pro monitorování a léčbu CRS. Před zahájením infuzí je třeba zajistit, aby byl pacient euvolemický. Pacienti by měli být během zahájení léčby přípravkem IMDYLLTRA® pečlivě sledováni s ohledem na příznaky a symptomy CRS. Pro snížení rizika CRS je důležité zahájit léčbu přípravkem IMDYLLTRA® doporučenou počáteční dávkou uvedenou v tabulce 1 a postupovat podle doporučení v tabulce 4 souhrnu údajů o přípravku (SPC).
- Syndrom neurotoxicity spojené s podáním imunitních efektorových buněk (immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, ICANS): Podávání přípravku IMDYLLTRA® bylo spojeno s výskytem ICANS, včetně život ohrožujících nebo smrtelných stavů (viz bod 4.8 souhrnu údajů o přípravku). V klinických studiích s agregovanými údaji o bezpečnosti od 473 pacientů se SCLC, kteří dostávali přípravek IMDYLLTRA v dávce 10 mg, byl ICANS hlášen u 4,7 % pacientů. Medián doby od první dávky přípravku IMDYLLTRA do prvního výskytu ICANS byl 9,0 dnů. Medián doby do vymizení ICANS byl 4 dny. ICANS se může objevit až několik týdnů po podání přípravku IMDYLLTRA®. Mezi nežádoucí účinky, které mohou být spojeny s ICANS, patří bolesti hlavy, encefalopatie, zmatenost, delirium, záchvaty, ataxie, neurotoxicita a třes. Pacienti by měli být během léčby přípravkem IMDYLLTRA® pečlivě sledováni ohledně příznaků a symptomů ICANS. Pacienti a ošetřující osoby by měli být informováni o možnosti nástupu ICANS po propuštění z nemocnice a poučeni, aby v případě výskytu jakýchkoli příznaků nebo symptomů neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.
- Neutropenie: Podávání přípravku IMDYLLTRA® bylo spojeno s výskytem neutropenie (viz bod 4.8 souhrnu údajů o přípravku). V klinických studiích zahrnujících souhrnné údaje o bezpečnosti od 473 pacientů s malobuněčným karcinomem plic (SCLC), kteří dostávali přípravek IMDYLLTRA v dávce 10 mg, se neutropenie vyskytla u 16,9 % pacientů, z toho u 8,2 % pacientů se jednalo o nežádoucí účinky 3. nebo 4. stupně. Medián doby od první dávky přípravku IMDYLLTRA do prvního výskytu neutropenie byl 43 dní. Neutropenie vedoucí k přerušení dávkování se vyskytla u 3,2 % pacientů, přičemž u žádného z nich nevedla k přerušení léčby. Léčba G-CSF byla nutná u 6 % pacientů. Pacienti by měli být během léčby přípravkem IMDYLLTRA® pečlivě sledováni ohledně příznaků a symptomů neutropenie.
- Infekce: U pacientů léčených přípravkem IMDYLLTRA® byly hlášeny závažné infekce, včetně život ohrožujících a fatálních infekcí. Mezi nejčastější infekce patří pneumonie, infekce močových cest, COVID-19, infekce horních cest dýchacích, infekce dýchacích cest, kandidová infekce, orální kandidóza a nazofaryngitida. Pacienti by měli být před zahájením a během léčby přípravkem IMDYLLTRA® sledováni ohledně příznaků a symptomů infekcí.
- Hypersenzitivita: U pacientů léčených přípravkem IMDYLLTRA® byly hlášeny hypersenzitivní reakce, včetně vzácných závažných případů. Klinické příznaky a symptomy hypersenzitivity mohou zahrnovat mimo jiné vyrážku a bronchospazmus. Pacienti by měli být během léčby přípravkem IMDYLLTRA® sledováni ohledně příznaků a symptomů hypersenzitivity a léčeni podle klinické indikace. V závislosti na závažnosti reakce by mělo být zváženo pozastavení nebo trvalé vysazení přípravku IMDYLLTRA® (viz tabulka 6 souhrnu údajů o přípravku (SPC) ohledně léčby jiných nežádoucích účinků).
- Hepatotoxicita: Podávání přípravku IMDYLLTRA® bylo spojeno se zvýšenými hodnotami jaterních enzymů. Ke zvýšení hladiny jaterních enzymů může dojít bez ohledu na to, zda se současně vyskytuje CRS. Hladiny jaterních enzymů a bilirubinu je třeba sledovat před zahájením léčby přípravkem IMDYLLTRA® a podle klinické indikace. Případné toxické účinky je třeba řešit v souladu s doporučeními uvedenými v tabulce 6 SPC.
- Ženy v reprodukčním věku/antikoncepce: Před zahájením léčby přípravkem IMDYLLTRA® je třeba ověřit, zda ženy v reprodukčním věku nejsou těhotné. Ženy v reprodukčním věku musí během léčby a po dobu 2 měsíců po podání poslední dávky přípravku IMDYLLTRA® používat účinnou antikoncepci (viz bod 4.6 SPC).
- Pomocné látky se známým účinkem: Léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, což znamená, že je v podstatě „bez sodíku". Léčivý přípravek obsahuje 0,04 mg polysorbátu 80 v každé 1mg lahvičce a 0,2 mg v každé 10mg lahvičce. Polysorbáty mohou vyvolat alergické reakce.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
- "Bezpečnostní profil přípravku IMDYLLTRA odpovídal jeho známému profilu. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřil syndrom uvolnění cytokinů (cytokine release syndrome, CRS) (56,7 %), snížená chuť k jídlu (36,4 %), pyrexie (31,9 %), dysgeuzie (31,3 %), zácpa (30,4 %), anémie (30,0 %), únava (29,8 %), nevolnost (24,9 %), astenie (19,0 %), neutropenie (16,9 %), hyponatrémie (16,7 %), bolesti hlavy (16,3 %) a lymfopenie (15,6 %). Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky byly CRS (19,7 %) a pyrexie (4,7 %).
DÁVKOVÁNÍ A SCHÉMA PODÁVÁNÍ: Důležité informace o dávkování
- Léčbu přípravkem IMDYLLTRA je třeba zahájit pod vedením a dohledem lékařů se zkušenostmi s onkologickou léčbou. Přípravek by měl být podáván ve vhodném zdravotnickém zařízení.
- Doporučený dávkovací režim přípravku IMDYLLTRA zahrnuje úvodní dávku 1 mg v 1. dni, následovanou dávkou 10 mg v 8. a 15. dni a poté každé 2 týdny (viz tabulka 1 v souhrnu údajů o přípravku).
- Pacienti by měli být monitorováni od začátku infuze po dobu 6 až 8 hodin v 1. a 8. dni. Další monitorování a monitorování při následujících infuzích je na uvážení lékaře.
- V 1. a 8. dni by pacienti měli být poučeni, aby po dobu 24 hodin od každé infuze zůstali v blízkosti vhodného zdravotnického zařízení v doprovodu pečovatele.
- Pacienti by měli být léčeni až do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelné toxicity.
- Pacienti i pečovatelé by měli být před propuštěním informováni o příznacích a symptomech CRS a ICANS.
INDIKACE V USA
Přípravek IMDELLTRA® (tarlatamab-dlle) je ve Spojených státech indikován k léčbě dospělých pacientů s malobuněčným karcinomem plic v extenzivním stadiu (ES-SCLC), u nichž došlo k progresi onemocnění během nebo po chemoterapii na bázi platiny.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VAROVÁNÍ: SYNDROM UVOLNĚNÍ CYTOKINŮ a NEUROLOGICKÁ TOXICITA, včetně SYNDROMU NEUROTOXICITY SPOJENÉ S IMUNNÍMI EFEKTOROVÝMI BUŇKAMI
- U pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA ® se může vyskytnout syndrom uvolňování cytokinů (CRS), včetně život ohrožujících nebo fatálních reakcí. Pro omezení incidence a závažnosti CRS zahajujte léčbu přípravkem IMDELLTRA ® podle schématu postupného zvyšování dávky. V závislosti na závažnosti příznaků podávání přípravku IMDELLTRA® přerušte, dokud CRS nezmizí, nebo léčbu trvale ukončete.
- U pacientů užívajících IMDELLTRA ® může dojít k neurologické toxicitě a syndromu neurotoxicity spojené s imunitními efektorovými buňkami (ICANS), včetně život ohrožujících nebo fatálních reakcí. Během léčby sledujte pacienty ohledně příznaků a symptomů neurologické toxicity, včetně ICANS, a v případě jejich výskytu okamžitě zahajte léčbu. Podávání přípravku IMDELLTRA ® pozastavte, dokud ICANS nevymizí, nebo v závislosti na závažnosti příznaků léčbu trvale ukončete.
UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- Syndrom uvolnění cytokinů (Cytokine Release Syndrome, CRS): Přípravek IMDELLTRA® může způsobit CRS, včetně život ohrožujících nebo fatálních reakcí. V celkovém sledování bezpečnosti u populace se CRS vyskytl u 57 % (268/473) pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA®, z toho 39 % bylo 1. stupně, 15 % 2. stupně, 1,7 % 3. stupně a 0,2 % 4. stupně. K recidivě CRS došlo u 24 % pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA®, z toho u 20 % v 1. stupni a u 3,4 % ve 2. stupni; u jednoho pacienta došlo k recidivě CRS 3. stupně.
Z celkového počtu 268 pacientů, u nichž se objevil CRS, se u 73 % projevil po první dávce, u 60 % po druhé dávce a u 15 % po třetí nebo pozdější dávce. Po infuzích v 1. cyklu v 1., 8. a 15. dni se u 24 %, 8 % a 1 % pacientů objevil CRS ≥ 2. stupně. Od 2. cyklu dále se CRS ≥ 2. stupně vyskytl u 1 ,5 % pacientů. Z pacientů, u nichž se vyskytl CRS, 31 % bylo léčeno steroidy a 10 % vyžadovalo tocilizumab. Medián doby od poslední dávky přípravku IMDELLTRA® do nástupu CRS všech stupňů činil 16 hodin (rozmezí: od zahájení infuze do 15 dnů). Medián doby od poslední dávky přípravku IMDELLTRA® do nástupu CRS ≥ 2. stupně byl 15 hodin (rozmezí: od zahájení infuze do 15 dnů).
Mezi klinické příznaky a symptomy CRS patřily pyrexie, hypotenze, únava, tachykardie, bolesti hlavy, hypoxie, nevolnost a zvracení. Mezi potenciálně život ohrožující komplikace CRS mohou patřit poruchy srdeční funkce, syndrom akutní respirační tísně, neurologická toxicita, selhání ledvin a/nebo jater a diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC).
Pro snížení rizika CRS podávejte přípravek IMDELLTRA® podle doporučeného schématu zvyšování dávky a souběžné léky podávejte před a po infuzích přípravku IMDELLTRA® v 1. dni a 8. dni 1. cyklu, jak je popsáno v tabulce 3 v informacích pro preskripci (PI). Přípravek IMDELLTRA® podávejte ve vhodném zdravotnickém zařízení vybaveném pro monitorování a léčbu CRS. Zajistěte, aby byli pacienti před podáním přípravku IMDELLTRA® dobře hydratovaní.
Během léčby přípravkem IMDELLTRA® pečlivě sledujte pacienty, zda se u nich neobjevují příznaky a symptomy CRS. Při prvních známkách CRS okamžitě přerušte infuzi přípravku IMDELLTRA®, zvažte hospitalizaci pacienta a podle závažnosti stavu zahajte podpůrnou léčbu. Podle závažnosti stavu přerušte nebo trvale vysaďte podávání přípravku IMDELLTRA®. Poučte pacienty a osoby pečující o ně, aby v případě výskytu příznaků nebo symptomů CRS vyhledali lékařskou pomoc.
- Neurologická toxicita, včetně ICANS: Přípravek IMDELLTRA® může způsobit život ohrožující nebo fatální neurologickou toxicitu, včetně ICANS. V celkovém sledování bezpečnosti u populace léčené přípravkem IMDELLTRA® se neurologická toxicita vyskytla u 65 % pacientů, přičemž příhody 3. nebo vyššího stupně se objevily u 7 % pacientů, včetně fatálních příhod u 0,2 %. Nejčastějšími neurologickými toxicitami byly dysgeuzie (34 %), bolest hlavy (17 %), periferní neuropatie (9 %), závratě (9 %) a nespavost (8 %). Incidence příznaků a symptomů odpovídajících ICANS činila u pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA® 10 % , včetně příhod pod preferovanými termíny: ICANS (4,7 %), svalová slabost (3,2 %), kognitivní porucha (0,6 %), afázie (0,6 %), snížená úroveň vědomí (0,4 %), záchvaty (0,4 %), encefalopatie (0,4 %) a leukoencefalopatie (0,2 %). Došlo k jedné fatální reakci ICANS. Recidivující ICANS se vyskytlo u 1,5 % pacientů. Z pacientů, u nichž se vyskytlo ICANS, většina zaznamenala tuto příhodu po 1. dni 1. cyklu (2,5 %) a 8. dni 1. cyklu (3,6 %). Po infuzích v 1., 8. a 15. dni se u 1,3 %, 1,3 % a 0,4 % pacientů vyskytl ICANS ≥ 2. stupně. ICANS se může objevit několik týdnů po podání přípravku IMDELLTRA®. Medián doby od podání první dávky přípravku IMDELLTRA® do nástupu ICANS činil 16 dní (rozmezí: 1 až 862 dní). Medián doby do vymizení ICANS byl 4 dny (rozmezí: 1 až 40 dní).
ICANS se může objevit souběžně s CRS, po odeznění CRS nebo i bez výskytu CRS. Mezi klinické příznaky a symptomy ICANS mohou patřit mimo jiné zmatenost, snížená úroveň vědomí, dezorientace, ospalost, letargie a bradyfrenie.
U pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA® existuje riziko výskytu nežádoucích neurologických účinků a syndromu ICANS, které mohou vést ke snížení úrovně vědomí. Pacientům je třeba doporučit, aby se zdrželi řízení motorových vozidel a výkonu rizikových povolání či činností, jako je obsluha těžkých nebo potenciálně nebezpečných strojů, dokud neurologické příznaky nevymizí.
Během léčby přípravkem IMDELLTRA® pečlivě sledujte pacienty ohledně příznaků a symptomů neurologické toxicity a ICANS. Při prvních známkách ICANS okamžitě přerušte infuzi, vyhodnoťte stav pacienta a podle závažnosti poskytněte podpůrnou léčbu. V závislosti na závažnosti příznaků přerušte podávání přípravku IMDELLTRA® nebo jej trvale vysaďte.
- Cytopenie: Přípravek IMDELLTRA® může vyvolat cytopenie, včetně neutropenie, trombocytopenie a anémie. V celkovém sledování bezpečnosti u populace došlo na základě laboratorních údajů ke snížení počtu neutrofilů u 16 % pacientů, z toho u 9 % ke snížení 3. nebo 4. stupně. Medián doby do nástupu snížení počtu neutrofilů 3. nebo 4. stupně byl 41 dní (rozmezí: 2 až 306 dní). Ke snížení počtu krevních destiček došlo u 30 % pacientů, z toho u 2,2 % ke snížení 3. nebo 4. stupně. Medián doby do nástupu poklesu počtu krevních destiček 3. nebo 4. stupně činil 67 dní (rozmezí: 3 až 420 dní). Pokles hladiny hemoglobinu se vyskytl u 56 % pacientů, z toho u 4,7 % se jednalo o 3. nebo 4. stupeň. Febrilní neutropenie byla hlášena jako nežádoucí účinek u 1,5 % pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA®.
Sledujte pacienty z hlediska příznaků a symptomů cytopenií. Proveďte kompletní rozbor krve před léčbou všemi dávkami přípravku IMDELLTRA®, a to až do 15. dne 5. cyklu, a poté před podáním v 1. dni každého cyklu počínaje 6. cyklem. Na základě závažnosti cytopenií léčbu přípravkem IMDELLTRA® dočasně přerušte nebo trvale ukončete.
- Infekce: Přípravek IMDELLTRA® může způsobit závažné infekce, včetně život ohrožujících a smrtelných infekcí.
V celkovém sledování bezpečnosti u populace se infekce, včetně oportunních infekcí, vyskytly u 43 % pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA®, z toho u 14 % šlo o infekce 3. nebo 4. stupně. Nejčastějšími infekcemi byly pneumonie (11 %), infekce močových cest (9 %), COVID-19 (6 %), infekce horních cest dýchacích (4,7 %), infekce dýchacích cest (4 %), kandidová infekce (2,1 %), orální kandidóza (2,1 %) a nazofaryngitida (2,1 %).
Před zahájením a během léčby přípravkem IMDELLTRA® sledujte pacienty s ohledem na příznaky a symptomy infekce a poskytněte jim léčbu podle klinické indikace. V závislosti na závažnosti příznaků léčbu přípravkem IMDELLTRA® pozastavte nebo trvale ukončete.
- Hepatotoxicita: Přípravek IMDELLTRA® může způsobit hepatotoxicitu. V celkovém sledování bezpečnosti u populace se na základě laboratorních údajů vyskytlo zvýšení ALT u 39 % pacientů léčených přípravkem IMDELLTRA®, včetně 2,5 % s ALT 3. nebo 4. stupně. Zvýšená hladina AST se vyskytla u 43 % pacientů, včetně 3,2 % s 3. nebo 4. stupněm. Ke zvýšení hladiny bilirubinu došlo také u 16 % pacientů, z toho u 1,3 % se jednalo o 3. nebo 4. stupeň. Ke zvýšení hladiny jaterních enzymů může dojít bez ohledu na to, zda se současně vyskytuje CRS.
Hladiny jaterních enzymů a bilirubinu je třeba sledovat před zahájením léčby přípravkem IMDELLTRA® a podle klinické indikace. V závislosti na závažnosti příznaků přerušte podávání přípravku IMDELLTRA® nebo jej trvale vysaďte.
- Hypersenzitivita: IMDELLTRA® může způsobit závažné hypersenzitivní reakce. Klinické příznaky a symptomy hypersenzitivity mohou zahrnovat mimo jiné vyrážku a bronchospazmus. Během léčby přípravkem IMDELLTRA® je třeba pacienty sledovat z hlediska příznaků a symptomů přecitlivělosti a postupovat podle klinické indikace. V závislosti na závažnosti příznaků léčbu přípravkem IMDELLTRA® pozastavte nebo zvažte její trvalé ukončení.
- Toxicita pro embryo a plod: Na základě svého mechanismu účinku může IMDELLTRA® po podání těhotné ženě poškodit plod. Informujte pacientky o potenciálním riziku pro plod. Ženám v reprodukčním věku doporučte, aby během léčby přípravkem IMDELLTRA® a po dobu 2 měsíců po poslední dávce používaly účinnou antikoncepci.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
- Celkové sledování bezpečnosti u populace odráží expozici intravenóznímu přípravku IMDELLTRA® jako monoterapii v doporučené dávce přípravku IMDELLTRA® 1 mg v 1. dni 1. cyklu, následované dávkou 10 mg v 8. a 15. dni a poté každé 2 týdny až do progrese onemocnění nebo výskytu neúnosné toxicity u 473 pacientů s malobuněčným karcinomem plic zařazených do tří klinických studií: DeLLphi-300, DeLLphi-301 a DeLLphi-304. Ze 473 pacientů užívajících přípravek IMDELLTRA® bylo 40 % vystaveno léčbě po dobu 6 měsíců nebo déle a 19 % po dobu delší než jeden rok.
- Nejčastějšími (≥ 20 %) nežádoucími účinky byly CRS (57 %), únava (48 %), snížená chuť k jídlu (38 %), dysgeuzie (34 %), pyrexie (33 %), zácpa (31 %), bolesti pohybového aparátu (31 %) a nevolnost (25 %).
- Nejčastějšími (≥ 5 %) laboratorními abnormalitami 3. nebo 4. stupně byly snížený počet lymfocytů (43 %), snížená hladina sodíku (12 %), snížený celkový počet neutrofilů (9 %) a zvýšená hladina kyseliny močové (6 %).
DÁVKOVÁNÍ A SCHÉMA PODÁVÁNÍ: Důležité informace o dávkování
- Přípravek IMDELLTRA® podávejte jako intravenózní infuzi po dobu 1 hodiny.
- Pro snížení incidence a závažnosti CRS podávejte přípravek IMDELLTRA® podle schématu zvyšování dávky uvedeného v příbalové informaci k přípravku IMDELLTRA® (Tabulka 1).
- Před podáním všech dávek přípravku IMDELLTRA® až do 15. dne 5. cyklu a poté před podáním přípravku IMDELLTRA® v 1. den každého cyklu počínaje 6. cyklem proveďte kompletní rozbor krve, stanovte jaterní enzymy a bilirubin. Při klinické indikaci může být vyžadováno i častější vyhodnocování.
- V 1. cyklu podávejte doporučené souběžné léky před a po infuzích přípravku IMDELLTRA® v 1. dni a 8. dni 1. cyklu, aby se snížilo riziko reakcí CRS, jak je popsáno v příbalové informaci (tabulka 3).
- Přípravek IMDELLTRA® by měl podávat pouze kvalifikovaný zdravotnický pracovník s adekvátním medicínským zázemím pro zvládnutí závažných reakcí, jako je CRS a neurologická toxicita včetně ICANS.
- Vzhledem k riziku CRS a neurologické toxicity, včetně ICANS, sledujte pacienty od začátku infuze přípravku IMDELLTRA® po dobu 22 až 24 hodin po 1. dni 1. cyklu a 8. dni 1. cyklu ve vhodném zdravotnickém zařízení.
- Doporučte pacientům, aby po dobu celkem 48 hodin od zahájení infuze přípravkem IMDELLTRA® po dávkách v 1. cyklu, 1. den a 1. cyklu, 8. den zůstali v doprovodu pečující osoby maximálně 1 hodinu od adekvátního zdravotnického zařízení.
- Před propuštěním informujte pacienta i pečovatele o příznacích a symptomech CRS a ICANS.
- Před podáním přípravku IMDELLTRA® zajistěte, aby byli pacienti dobře hydratovaní.
Viz IMDELLTRA ® Úplné informace pro preskripci (USA), včetně UPOZORNĚNÍ V RÁMEČKU.
Výhledová prohlášení společnosti Amgen
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení založená na současných očekáváních a představách společnosti Amgen. Všechna prohlášení, kromě prohlášení o historických skutečnostech, jsou prohlášení, která lze považovat za výhledová, včetně prohlášení o výsledcích, přínosech a synergiích spolupráce nebo potenciální spolupráce s jakoukoli jinou společností (včetně BeOne Medicines Ltd.), výkonnosti přípravku Otezla® (apremilast), našich akvizic společnosti ChemoCentryx, Inc., Dark Blue Therapeutics, Ltd. nebo Horizon Therapeutics plc (včetně výhledové výkonnosti a perspektivy společnosti Horizon), její obchodní činnosti, výkonnosti a příležitostí a jakýchkoli potenciálních strategických přínosů, synergií nebo příležitostí očekávaných v důsledku takové akvizice), odhadů příjmů, provozních marží, kapitálových výdajů, hotovosti, dalších finančních ukazatelů, očekávaných právních, arbitrážních, politických, regulačních nebo klinických výsledků či postupů, vzorců nebo postupů zákazníků a předepisujících lékařů, činností a výsledků v oblasti úhrad, dopadů pandemií nebo jiných rozsáhlých zdravotních problémů na naše podnikání, výsledků, pokroku a dalších podobných odhadů a výsledků. Výhledová prohlášení zahrnují významná rizika a nejistoty, včetně těch, která jsou uvedena níže a podrobněji popsána ve zprávách Komise pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission) předkládaných společností Amgen, včetně naší poslední výroční zprávy na formuláři 10-K a všech následných periodických zpráv na formuláři 10-Q a běžných zpráv na formuláři 8-K. Není-li uvedeno jinak, společnost Amgen poskytuje tyto informace podle stavu k datu vydání této tiskové zprávy a nezavazuje se aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu na základě nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů.
Žádné výhledové prohlášení nelze zaručit a skutečné výsledky se mohou od našich předpokladů značně lišit. Objevení nebo určení nových kandidátských produktů nebo vývoj nových indikací pro stávající produkty nelze zaručit a přechod od konceptu k produktu je nejistý; nelze proto zaručit, že konkrétní kandidátský produkt nebo vývoj nové indikace pro stávající produkt bude úspěšný a stane se komerčním produktem. Preklinické výsledky rovněž nezaručují bezpečné a účinné působení kandidátských produktů u lidí. Složitost lidského těla nelze dokonale, a někdy ani dostatečně, modelovat pomocí počítačových systémů nebo systémů buněčných kultur či zvířecích modelů. Doba potřebná k dokončení klinických zkoušek a získání souhlasu regulačních orgánů s uvedením výrobku na trh se v minulosti lišila a podobnou variabilitu očekáváme i v budoucnu. I v případě úspěchu klinických zkoušek pak mohou regulační orgány zpochybnit dostatečnost námi zvolených cílových ukazatelů pro schválení. Kandidátské produkty vyvíjíme interně a prostřednictvím licenční spolupráce, partnerství a společných podniků. Kandidátské produkty, které vznikly na základě spolupráce, mohou být předmětem sporů mezi stranami nebo se může ukázat, že nejsou tak účinné nebo bezpečné, jak jsme se v době uzavření takového vztahu domnívali. Stejně tak můžeme my nebo jiné subjekty odhalit problémy s bezpečností, vedlejšími účinky nebo výrobou našich výrobků, včetně našich zdravotnických zařízení, po jejich uvedení na trh.
Naše výsledky mohou být ovlivněny naší schopností úspěšně uvádět na trh nové i stávající produkty na domácím i mezinárodním trhu, klinickým a regulačním vývojem současných i budoucích produktů, růstem prodeje nedávno uvedených produktů, konkurencí ze strany jiných produktů včetně biosimilárních léčiv, obtížemi nebo zpožděním při výrobě našich produktů a globálními ekonomickými podmínkami, včetně těch, které vyplývají z geopolitických vztahů a vládních opatření. Prodej našich výrobků je dále ovlivněn cenovým tlakem, politickou a veřejnou kontrolou a politikou úhrad ze strany třetích stran, včetně vlád, soukromých pojišťoven a poskytovatelů řízené péče, a může být ovlivněn vývojem v oblasti regulace, klinických studií a směrnic a domácími a mezinárodními trendy v oblasti řízené péče a omezování nákladů na zdravotní péči. Kromě toho naše výzkumné, testovací, cenové, marketingové a další činnosti podléhají rozsáhlé regulaci ze strany domácích i zahraničních státních regulačních orgánů. Naše podnikání může být ovlivněno vládními vyšetřováními, soudními spory a spory týkajícími se odpovědnosti za výrobek. Kromě toho může být naše podnikání ovlivněno přijetím nové daňové legislativy nebo vystavením dodatečným daňovým závazkům. Dále, ačkoli pro naše výrobky a technologie standardně zajišťujeme patenty, ochrana poskytovaná našimi patenty a patentovými přihláškami může být napadena, zneplatněna nebo obejita našimi konkurenty, nebo můžeme neuspět v současných a budoucích soudních sporech týkajících se duševního vlastnictví. Podstatnou část svých komerčních výrobních činností provádíme v několika klíčových zařízeních, mj. v Portoriku, přičemž v některých výrobních činnostech jsme závislí také na třetích stranách, takže omezení dodávek může omezit prodej některých našich současných výrobků a výrobků, které jsou předmětem vývoje. Vypuknutí nemoci nebo podobné hrozby pro veřejné zdraví a snaha veřejnosti a vlády zmírnit šíření takové nemoci by mohly mít významný nepříznivý vliv na dodávky materiálů pro naše výrobní činnosti, distribuci našich výrobků, komercializaci našich kandidátských produktů a naše klinické zkoušky a rovněž každá taková událost může významně nepříznivě ovlivnit vývoj našich produktů, prodej výrobků, podnikání a výsledky naší činnosti. Při vývoji některých našich kandidátských produktů a při komercializaci a prodeji některých našich komerčních produktů spoléháme na spolupráci s třetími stranami. Kromě toho si v souvislosti s mnoha našimi výrobky uváděnými na trh i při objevování a vývoji nových výrobků konkurujeme s jinými společnostmi. Rovněž některé suroviny, zdravotnická technika a součásti našich výrobků jsou dodávány výhradně dodavateli třetích stran. Někteří naši distributoři, zákazníci a plátci mají při jednání s námi značný nákupní vliv. Odhalení závažných problémů s výrobkem podobným některému z našich výrobků, které se týkají celé skupiny produktů, by mohlo mít významný nepříznivý vliv na prodej dotčených výrobků a tím i na naše podnikání a výsledky hospodaření. Naše snahy o spolupráci s jinými společnostmi nebo o získání jiných společností, produktů nebo technologií a o integraci činností společností nebo o podporu produktů nebo technologií, které jsme získali, nemusejí být úspěšné a mohou vést k neočekávaným nákladům, zpožděním nebo k tomu, že se nám nepodaří realizovat přínosy těchto transakcí. Porucha, kybernetický útok nebo narušení bezpečnosti našich systémů informačních technologií by mohly ohrozit důvěrnost, integritu a dostupnost našich systémů a našich dat. Cena našich akcií je volatilní a může být ovlivněna řadou událostí. Naše podnikání a činnost mohou být negativně ovlivněny neúspěchem nebo domnělým neúspěchem při dosahování našich cílů v oblasti udržitelnosti. Naše podnikání a činnost by mohly negativně ovlivnit také dopady globálních klimatických změn a souvisejících přírodních katastrof. Globální ekonomické podmínky mohou zvýšit některá rizika, která ovlivňují naše podnikání. Naše obchodní výsledky by mohly ovlivnit nebo omezit schopnost našeho představenstva vyhlásit dividendu nebo naši schopnost vyplatit dividendu nebo odkoupit naše kmenové akcie. Rovněž nemusíme být schopni získat přístup na kapitálové a úvěrové trhy za podmínek, které jsou pro nás výhodné, případně vůbec.
KONTAKT: Amgen, Thousand Oaks
Annik Allen, 917-288-9136 (média)
Elissa Snook, 609-251-1407 (média)
Casey Capparelli, 805-447-1746 (investoři)
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