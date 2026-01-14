Exegy、NovaSparks Inc.を買収、超低遅延金融市場データ分野におけるリーダーシップを拡大

本買収により、Exegyはミッションクリティカルな電子取引プラットフォーム向けFPGAソリューションのリーディング・プロバイダーとしての地位をさらに確固に

ニューヨーク、ロンドン、パリ、セントルイス, 2026年1月14日 /PRNewswire/ -- 高性能市場データおよび取引技術の世界的リーダーであるExegyは本日、NovaSparks Inc.（NovaSparks）の買収を発表しました。NovaSparksは、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（FPGA）搭載製品を専門とするリアルタイム市場データ正規化および配信ソリューションのプロバイダーです。この戦略的買収により、Exegyは、現代の資本市場のエリート企業向け電子取引プラットフォームに求められるきわめて厳しい速度と規模の要件への対応力をさらに強化します。

「NovaSparksの顧客をExegyに迎えられることを大変うれしく思います。私たちには、有能なチームと実績ある製品の長所を融合させ、ユーザー体験を高め、顧客に大きな価値を提供するという確かな実績があります。NovaSparksとの提携により、この戦略を継続できることをうれしく思います」と、ExegyのCEOであるDavid Taylorは述べています。「Vela Trading SystemsとEnyxに続き、NovaSparksが仲間に加わったことは、ナノ秒単位の速度、グローバルな規模、幅広い市場カバレッジを提供する資本市場テクノロジーのリーディング・プロバイダーとなるという私たちの使命にとって最新のマイルストーンです。」

NovaSparksの顧客は、Exegyのグローバルな規模と安定性、そして年中無休体制のグローバル・サポートと導入管理を提供するマネージド・サービス組織の恩恵を直ちに享受できます。これには、既存のNovaSparksパートナーシップやサードパーティ取引プラットフォームとの統合も含まれます。NovaSparksのCEOであるLuc Burgunは次のように付け加えました。「Exegyとの提携により、私たちのイノベーションと顧客サポート能力を強化できます。顧客はこれまで通り、信頼性の高い超低遅延性能を享受できるだけでなく、Exegyのグローバルな事業基盤とサービス・インフラストラクチャの支援も得られるようになります。」

Exegyは、既存のNovaSparks製品を維持管理しつつ、両社の製品ポートフォリオと知的財産ポートフォリオの最高の性能と機能を組み合わせた新たなソリューションの開発に向けて積極的に投資していく方針です。

Exegy Inc.について

Exegyは、低遅延の市場データ、取引、執行技術におけるグローバル・リーダーであり、世界の資本市場を支える革新的で包括的なソリューションを提供しています。Exegyは、買い手側と売り手側の機関投資家、取引所、独立系ソフトウェア・テクノロジー・プロバイダーなど、世界中の幅広い市場参加者にサービスを提供しています。Exegyのソリューションは、専用設計のアプライアンス、FPGA加速システム、先進的なエンタープライズ・ソフトウェア、サービス自動化技術により、完全管理型で高性能かつスケーラブルな特徴を備えています。本社をセントルイスに置き、米国、英国、アジア太平洋地域に地域事務所を展開するExegyは、グローバルな事業基盤を維持し、顧客に堅牢なインフラ、業務効率化、世界クラスのマネージド・サービスを提供しています。詳細については、www.exegy.comをご覧ください。

