EY vyhlásila Glenna Gonzalese a Vishala Hirematha ze společnosti Jet It vítězi ceny Entrepreneur Of The Year® 2021 Southeast Award

Hiremath dodal: „Na cestě k našemu cíli změnit způsob, jakým lidé cestují po světě, nás čeká ještě mnoho problémů k řešení, výzev k překonání a dlouhých nocí. Glenn a já nemůžeme být více hrdí na to, že můžeme vést tento úžasný tým profesionálů, kteří ztělesňují hodnoty Jet It a JetClub."

Společnost EY US již 35 let oceňuje podnikatele, kteří díky svým ambicím, odvaze a vynalézavosti dosáhli úspěchu svých společností, změnili svá odvětví a pozitivně ovlivnili své komunity. Glenn Gonzales a Vishal Hiremath se stanou doživotními členy uznávané multioborové komunity oceněných s exkluzivním a trvalým přístupem ke zkušenostem, znalostem a moudrosti kolegů absolventů a dalších členů ekosystému ve více než 60 zemích - to vše s podporou rozsáhlých zdrojů společnosti EY.

Glenn Gonzales a Vishal Hiremath se jako vítězové ceny za jihovýchodní oblast mohou ucházet o národní ocenění Podnikatel roku 2021. Vítězové cen v několika národních kategoriích a celkový vítěz národní ceny Podnikatel roku budou vyhlášeni 13. listopadu na Strategic Growth Forum® , jednom z nejprestižnějších národních setkání rychle rostoucích společností s vedoucím postavením na trhu.

O společnosti Jet It

Jet It využívá hybridní model částečného vlastnictví založený na dnech - nikoli hodinách - který poskytuje majitelům svobodu volně využívat flotilu za bezkonkurenční hodnotu pro soukromá trysková letadla. Jet It vám dokáže přizpůsobit den podle vašich představ. Další informace lze získat na adrese https://www.gojetit.com/

O společnosti JetClub

JetClub je inovativní obchodní letecká společnost s modelem využívání soukromých tryskových letadel, který kombinuje nejnovější trysková letadla s ekonomikou sdílení a poskytuje členům cenově dostupné, soukromé, rychlé a inteligentní řešení. Prvotřídní tým concierge, který poskytuje nejlepší služby ve své třídě, se pak postará i o ty nejmenší detaily spojené s cestováním a podporu na cestách.

