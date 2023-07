Fair Play Menarini International Awards : les champions du Fair Play envoûtent le public à Fiesole

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au Théâtre romain en présence du ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi

FLORENCE, Italie , 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Hier soir, la grande finale de la XXVIIe édition des Menarini International Fair Play Awards a été chaleureusement accueillie par plus d'un millier de spectateurs au Théâtre romain de Fiesole. L'événement, organisé par la Fondation Menarini Fair Play et axé sur la culture du fair-play et du respect dans le sport, s'est achevé pour la première fois sur cette magnifique scène. En tête d'affiche, nous retrouvons les vainqueurs de l'édition 2023, des légendes du sport de renommée internationale, exemples d'une approche saine de la compétition, tant dans les événements sportifs que dans la vie.

Javier Zanetti with Federica Pellegrini, Fair Play Menarini International Award 2023 Larissa Iapichino with Edwin Moses and Tommie Smith - Fair Play Menarini International Award 2023 Deborah Compagnoni with the Minister of Sport in Italy, Andrea Abodi, and Ennio Troiano, Fair Play Menarini International Award 2023 Antonio Cabrini with Giancarlo Antognoni and Valeria Speroni Cardi, Fair Play Menarini International Award 2023 Fair Play Menarini International Award 2023

Des noms connus se sont succédé au premier rang du théâtre de Fiesole. Le passé et le présent de l'événement étaient représentés dans les gradins, avec les nouveaux lauréats de cette année et de nombreux ambassadeurs Menarini Fair Play des éditions précédentes. Le message véhiculé par le prix a également été souligné par la présence du ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, lui-même lauréat du Fair Play Menarini International Award en 2016.

« Les Fair Play Menarini Awards sont devenus un événement incontournable dans le monde du sport. C'est une récompense convoitée à laquelle on peut aspirer en tant qu'athlète et manager. Je me souviens encore de ma joie lorsque j'ai reçu le prix dans la catégorie "The Gesture of Fair Play" en 2016 pour une initiative que j'avais proposée en tant que président de la Lega B où, à la fin du match, l'arbitre donnait un carton vert aux joueurs qui avaient fait preuve d'un sens du fair-play exceptionnel Le respect, la culture sportive et la responsabilité sociale sont des éléments qui devraient faire partie intégrante de la vie de chaque individu, dès l'école. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et c'est pourquoi des événements tels que les Fair Play Awards contribuent à mettre en lumière les valeurs du sport à travers des exemples positifs d'individus exceptionnels qui en sont les représentants et les défenseurs, pour la jeune génération. Vingt-sept éditions, c'est beaucoup. L'événement est devenu une tradition au fil du temps. Une tradition qui se répète et s'améliore d'année en année. Il met en avant les valeurs et les expériences, au nom de la loyauté et du respect des règles, qui constituent la base d'une compétition saine où la victoire va de pair avec l'épanouissement personnel et l'ambition d'une progression constante », a déclaré Andrea Abodi, ministre des Sports et de la Jeunesse.

Le dernier acte de la cérémonie de remise des prix, qui sera retransmise ce soir à partir de 21 heures sur Sportitalia, a accueilli des stars de la scène sportive internationale. Dans le domaine du football, l'emblématique capitaine et vice-président de l'Inter Milan, Javier Zanetti, et l'entraîneur Antonio Cabrini, ancien pilier de la Juventus, ont remis le prix spécial Paolo Rossi « Role Model » en souvenir de la glorieuse victoire en Coupe du monde 1982 jouée aux côtés de Paolo (Pablito) Rossi. Le drapeau de l'athlétisme a été porté par la coureuse de fond Larissa Iapichino, médaillée d'or au Golden Gala en juin dernier. Le nageur olympique Massimiliano Rosolino et la nageuse paralympique Giulia Ghiretti ont représenté l'excellence des sports nautiques italiens. Deux championnes exceptionnelles des sports d'hiver, la skieuse Deborah Compagnoni et la biathlète Lisa Vittozzi, étaient également présentes sur scène. Sans oublier la star de l'escrime, Elisa Di Francisca, l'entraîneuse de volley-ball, Alessandra Campedelli, qui a entraîné l'équipe nationale féminine iranienne, et l'étoile du basket-ball de la NBA, Luis Alberto Scola Balvoa. La « Lionne » du tennis, Francesca Schiavone, et le nouveau directeur de Rai Sport, Jacopo Volpi, lauréat du prix spécial Franco Lauro « Narrating Emotions », complètent la liste des nouveaux entrants dans le Fair Play Menarini Hall of Fame.

« Après l'expérience de la cérémonie de remise des prix, nous sommes encore plus conscients d'avoir participé à un projet vraiment unique », a déclaré Anna Ravoni, maire de Fiesole. « Un événement comme celui-ci, qui vise à diffuser le message de la véritable essence du sport à travers les histoires des nombreux athlètes qui font désormais partie de notre imaginaire collectif, est un héritage important. Tous les habitants de Fiesole sont ravis d'avoir rencontré les Fair Play Menarini International Awards sur leur chemin ».

La cérémonie, présentée par Lorenzo Dallari et Rachele Sangiuliano, a également été marquée par le retour sur la scène de Fair Play Menarini du groupe musical Neri per Caso, vedette de la soirée exactement vingt-quatre ans après sa précédente prestation lors de la cérémonie de remise des prix. Le groupe de swing Papillon a ouvert la soirée. Autre retour remarqué, celui de Federica Pellegrini, héroïne incontestée de la natation italienne, lauréate du prix Fair Play en 2022 et invitée spéciale de l'événement, qui a reçu un accueil très chaleureux de la part du public.

« La XXVIIe édition de ces prix vient de s'achever, mais nous nous tournons déjà vers l'avenir », ont déclaré Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fondation Menarini Fair Play. « En attendant, nous tenons à remercier tout particulièrement les habitants de Fiesole et, surtout, les nouveaux Ambassadeurs de Fair Play Menarini, qui sont de brillants exemples d'humanité et qui défendent les vraies valeurs du sport dans le monde entier ».

Voici les lauréats et les catégories des XXVII Fair Play Menarini International Awards :

- FRANCESCA SCHIAVONE, catégorie « Sport and Life »

- JAVIER ZANETTI, catégorie « Legendary Figure »

- DEBORAH COMPAGNONI, catégorie « Career Fair Play »

- ALESSANDRA CAMPEDELLI, catégorie « Social Values of Sport »

- ANTONIO CABRINI, catégorie Prix spécial Paolo Rossi « A Role Model for Youth »

- ELISA DI FRANCISCA, catégorie « Sport and Courage »

- GIULIA GHIRETTI, catégorie « SUSTENIUM Energy and Heart « Sport Beyond Sport »

- LARISSA IAPICHINO, catégorie « A Smile for Life »

- MASSIMILIANO ROSOLINO, catégorie « Sport Promotion »

- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, catégorie « Fair Play »

- LISA VITTOZZI, catégorie « Fair Play and the Environment »

- JACOPO VOLPI, Prix spécial Franco Lauro « Narrating Emotions »

- MARIACLOTILDE ADOSINI, catégorie « Young Athletes »

- EMILIA ROSSATTI, catégorie « Young Athletes »

- GIORGIO PIETRO TORRISI, catégorie « Young Athletes »

- GIANLUCA GENSINI, Prix spécial Fiamme Gialle « Studio and Sport »

Les ambassadeurs Fair Play suivants étaient également présents :

ANDREA ABODI

GIANCARLO ANTOGNONI

EDWIN MOSES

FEDERICA PELLEGRINI

ARRIGO SACCHI

TOMMIE SMITH

