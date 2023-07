Prêmios Internacionais de Fair Play da Menarini e campeões do Fair Play encantam o público em Fiesole

A cerimônia de premiação no Teatro Romano também contou com a presença de Andrea Abodi, ministro do esporte e da juventude

FLORENÇA, Itália, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A grande final da XXVII edição dos Prêmios Internacionais de Fair Play da Menarini foi realizada ontem à noite no Teatro Romano de Fiesole, onde foi acompanhada por mais de mil espectadores. Foi a primeira vez que o evento, organizado pela Menarini Fair Play Foundation e focado na cultura do respeito e do fair play no mundo do esporte, foi realizado neste magnífico palco. A atração principal do evento foram os vencedores da edição de 2023, lendas esportivas de renome internacional e exemplos de um comportamento saudável tanto na competição quanto na vida.

Javier Zanetti with Federica Pellegrini, Fair Play Menarini International Award 2023 Larissa Iapichino with Edwin Moses and Tommie Smith - Fair Play Menarini International Award 2023 Deborah Compagnoni with the Minister of Sport in Italy, Andrea Abodi, and Ennio Troiano, Fair Play Menarini International Award 2023 Antonio Cabrini with Giancarlo Antognoni and Valeria Speroni Cardi, Fair Play Menarini International Award 2023 Fair Play Menarini International Award 2023

Figuras mundialmente conhecidas marcaram presença na primeira fila do Teatro Romano de Fiesole. O passado e o presente do evento estiveram representados nas varandas do teatro, que receberam os premiados deste ano e muitos Embaixadores de Fair Play de edições anteriores. A mensagem transmitida pelo prêmio foi reforçada pela presença de Andrea Abodi, ministro do esporte e da juventude, que recebeu o Prêmio Internacional de Fair Play da Menarini em 2016.

"Os Prêmios Internacionais de Fair Play da Menarini tornaram-se um evento muito prestigiado no mundo dos esportes, um prêmio cobiçado por atletas e gestores. Não esqueço como fiquei entusiasmado por receber o prêmio em 2016, na categoria 'Gesto de Fair Play', por uma iniciativa que eu havia proposto como presidente da Lega B de futebol, segundo a qual, no final da partida, o juiz exibiria um cartão verde aos jogadores que tivessem demonstrado um fair play excepcional. Respeito, cultura esportiva e responsabilidade social são valores que devem fazer parte da vida de cada indivíduo, começando na escola. Infelizmente, isso nem sempre acontece e, portanto, eventos como os Prêmios de Fair Play ajudam a promover os valores do esporte através de indivíduos excepcionais que, com seus exemplos positivos, atuam como representantes e defensores desses valores junto às gerações mais jovens. Vinte e sete edições têm muito significado. Com o passar do tempo, o evento tornou-se uma tradição. Uma tradição repetida e aprimorada ano após ano. O evento promove os valores e experiências de lealdade e respeito às regras que constituem a base de uma competição saudável, na qual a superação do adversário é indissociável do crescimento pessoal e da ambição de melhoria constante", afirmou Andrea Abodi, ministro do esporte e da juventude.

O ato final da cerimônia de premiação, que será transmitido esta noite às 21:00 no Sportitalia, contou com a presença de várias estrelas do esporte internacional. Começando com o futebol, Javier Zanetti,, o icônico capitão e vice-presidente do Inter Milan, e Antonio Cabrini, técnico e ex-astro da Juventus, receberam o 'Prêmio Especial Paolo Rossi por Comportamento Exemplar', criado em memória da gloriosa vitória da seleção italiana na Copa do Mundo de 1982, na qual Cabrini jogou com Paolo 'Pablito' Rossi. O atletismo foi representado por Larissa Iapichino, recordista de longa distância e medalhista de ouro na Gala de Ouro de junho, enquanto o popular nadador olímpico Massimiliano Rosolino e a nadadora olímpica Giulia Ghiretti representaram a nata dos esportes aquáticos italianos. Também estiveram presentes no palco duas campeãs dos esportes de inverno, a esquiadora Deborah Compagnoni e a biatleta Lisa Vittozzi. Além disso, foram premiadas a estrela da esgrima Elisa Di Francisca, a treinadora de vôlei (que treinou a seleção feminina ucraniana) Alessandra Campedelli e a estrela da NBA Luis Alberto Scola Balvoa. Francesca Schiavone, a 'leoa' do tênis, e Jacopo Volpi, recém-nomeado diretor da Rai Sport e vencedor do 'Prêmio Especial Franco Lauro - Narrando Emoções', encerraram a lista de novos nomes inscritos no Salão da Fama do Fair Play da Menarini.

"Após a experiência do evento de premiação, estamos ainda mais cientes de que fizemos parte de um projeto verdadeiramente único", disse Anna Ravoni, prefeita de Fiesole. "Um evento como esse, que visa difundir a verdadeira essência do esporte por meio das histórias dos muitos atletas que fazem parte de nossa imaginação coletiva, é um legado importante. A população de Fiesole está muito feliz por ter encontrado os Prêmios Internacionais de Fair Play da Menarini".

A cerimônia, apresentada por Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano, marcou também o retorno ao palco da Menarini do grupo musical Neri per Caso, que foi a estrela da cerimônia de premiação há exatamente vinte e quatro anos. A banda de swing Papillon abriu a noite. Outro retorno notável foi o de Federica Pellegrini, a heroína da natação italiana que recebeu o prêmio de Fair Play em 2022; calorosamente recebida pelo público, Pellegrini foi a convidada especial do evento deste ano.

"A XXVII edição dos Prêmios acaba de chegar ao fim, mas já estamos olhando para o futuro",afirmaram Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, membros do Conselho da Menarini Fair Play Foundation. "Entretanto, gostaríamos de enviar um agradecimento especial à população de Fiesole e, acima de tudo, aos novos Embaixadores de Fair Play da Menarini, que são exemplos de humanidade e defensores dos verdadeiros valores do esporte em todo o mundo".

Aqui estão os premiados e as categorias da XXVII edição dos Prêmios Internacionais de Fair Play da Menarini:

- FRANCESCA SCHIAVONE, categoria "Esporte e Vida"

- JAVIER ZANETTI, categoria "Figura Lendária"

- DEBORAH COMPAGNONI, categoria "Carreira de Fair Play"

- ALESSANDRA CAMPEDELLI, categoria "Valores Sociais do Esporte"

- ANTONIO CABRINI, categoria especial "Um Exemplo para a Juventude - Paolo Rossi"

- ELISA DI FRANCISCA, categoria "Esporte e Coragem"

- GIULIA GHIRETTI, categoria "Esporte Além do Esporte - Energia e Coração SUSTENIUM"

- LARISSA IAPICHINO, categoria "Um Sorriso para a Vida"

- MASSIMILIANO ROSOLINO, categoria "Promoção do Esporte"

- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, categoria "Fair Play"

- LISA VITTOZZI, categoria "Fair Play e Ambiente"

- JACOPO VOLPI, categoria especial "Narrando Emoções - Franco Lauro"

- MARIACLOTILDE ADOSINI, categoria "Jovens Atletas"

- EMILIA ROSSATTI, Categoria "Jovens Atletas" -

GIORGIO PIETRO TORRISI, categoria "Jovens Atletas"

- GIANLUCA GENSINI, categoria especial "Estúdio e Esporte - Fiamme Gialle".

A cerimônia também contou com os seguintes embaixadores de Fair Play:

ANDREA ABODI

GIANCARLO ANTOGNONI

EDWIN MOSES

FEDERICA PELLEGRINI

ARRIGO SACCHI

TOMMIE SMITH

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148472/Menarini_International_Award_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148473/Menarini_International_Award_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148476/Menarini_International_Award_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148477/Menarini_International_Award_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148478/Menarini_International_Award_5.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2145750/4152028/XXVII_Fair_Play_Menarini_Award_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite