Faire entrer les sodas dans la mode : Pepsi® lance une collection capsule dans le monde entier aux côtés de Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era et Anteater

« L'essence-même de la culture pop - du sport à la musique en passant par l'art et la culture - fait intrinsèquement partie de l'identité de la marque Pepsi. Nous sommes si heureux de voir notre marque prendre une ampleur qui dépasse largement la boisson rafraîchissante au cola qui lui a traditionnellement donné sa réputation », a déclaré Natalia Filippociants, directrice principale du marketing, Global Pepsi Trademark, Global Beverage Group, PepsiCo. « Le football se joue dans le monde entier. Cette culture et ce style de vie transcendent l'endroit et la façon dont on regarde le jeu, dont on l'aime et dont on le vit. C'est là que la collection capsule originale intervient. Elle insuffle l'esprit et l'énergie du football en dehors du terrain, dans des vêtements et accessoires très tendance. »

La collection capsule « Art of Football » Pepsi 2018 repose sur une alliance avec des enseignes du monde entier - à savoir la marque russe Anteater, les britanniques Boohoo et Umbro , l'australienne Le Specs, sans oublier New Era, des États-Unis. La collection se décline en une gamme de vêtements et d'accessoires de streetwear, notamment des t-shirts, sacs à dos, bobs et étuis pour iPhone d'Anteater ; des sweat-shirts à capuche, survêtements, t-shirts et vestes courtes de Boohoo ; des maillots, shorts et ballons de foot d'Umbro ; des lunettes de soleil de Le Specs et, pour finir, des casquettes et t-shirts tendance de New Era. La collection sera proposée à compter du 21 mai sur le site de commerce électronique de chacun des partenaires en question, dans les grands magasins et chez les détaillants d'articles de mode qui vendent généralement les marques citées, et la collection capsule complète « Art of Football » de Pepsi sera disponible sur http://www.boohooman.com/pepsi.

« LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL. », la campagne 2018 de Pepsi confronte en quelque sorte le football à l'art en donnant vie à certaines des plus grandes stars du football sur des œuvres d'artistes visuels en devenir, originaires de tous les pays natals des joueurs. Il s'agit de l'Argentin DIYE, du duo brésilien Bicicleta Sem Freio, de l'Allemand DXTR, de l'Américain Kim Sielbeck et du Britannique Iain Macarthur. Chaque article de la collection capsule « Art of Football » de Pepsi intègre l'un de ces travaux artistiques. Cela permet d'illustrer différemment la manière dont l'esthétique artistique qui bouscule les conventions se marie avec tous les éléments de la campagne et les anime. C'est vrai depuis les emballages à l'effigie des joueurs en édition limitée et les publicités extérieures qui ressemblent plus à de l'art qu'à des panneaux d'affichage, jusqu'au contenu numérique qui pique la curiosité des utilisateurs et à une pub télé largement diffusée.

Pour en savoir plus sur la collection capsule « Art of Football » de Pepsi, rejoignez la conversation en ligne via #LOVEITLIVEIT.

