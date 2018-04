Połączenie popu i mody: Pepsi® wprowadza na rynek globalną kolekcję w pigułce przy współpracy z Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era i Anteater

– Ideały popkultury, od sportu przez muzykę po sztukę i kulturę, są ściśle związane z tożsamością marki Pepsi. Z przyjemnością i ekscytacją przyglądamy się temu, jak nasza marka wykracza poza odświeżający napój, z którego słynie – skomentowała Natalia Filippociants, starsza dyrektor marketingu w oddziale Global Pepsi Trademark, Global Beverage Group, PepsiCo. – Piłka nożna jest sportem, który przenika cały świat. Związana z nim kultura i styl życia wychodzą poza to gdzie i jak oglądamy rozgrywki, a sięgają do tego jak kochamy grę i nią żyjemy. To właśnie tutaj wpasowuje się nowa kolekcja w pigułce. Kolekcja przenosi ducha i energię futbolu poza boisko wprost do świata mody i akcesoriów – dodała dyrektor.

Kolekcja w pigułce Pepsi Art of Football na rok 2018 opiera się na współpracy z markami wywodzącymi się z różnych zakątków świata, w tym z Anteater z Rosji, brytyjskimi markami Boohoo i Umbro, Le Specs z Australii i New Era z USA. Kolekcja obejmuje szeroki zakres odzieży codziennej i akcesoriów takich jak koszulki, plecaki, czapki i etui na telefony iPhone marki Anteater, bluzy z kapturem, dresy, koszulki i krótkie kurtki od Boohoo, koszulki piłkarskie, szorty i piłki od Umbro, okulary marki Le Specs oraz nakrycia głów i koszulki marki New Era. Kolekcja będzie dostępna od 21 maja w sklepach internetowych danych partnerów oraz w domach towarowych i sklepach odzieżowych, w których zazwyczaj sprzedawane są produkty tych marek. Cała kolekcja Art of Football Pepsi dostępna będzie na stronie http://www.boohooman.com/pepsi.

Kampania Pepsi na rok 2018 LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL. łączy świat piłki ze światem sztuki i przenosi na płótno największe gwiazdy futbolu pod postacią dzieł sztuki tworzonych przez artystów z rodzinnych stron piłkarzy, w tym DIYE z Argentyny, Bicicleta Sem Freio z Brazylii, DXTR z Niemiec, Kim Sielbeck z USA i Iain Macarthur z Wielkiej Brytanii. Każdy element kolekcji w pigułce Art of Football Pepsi nawiązuje do dzieł, co jest kolejnym sposobem na wykorzystanie przełomowej estetyki w ożywieniu kampanii, od ekskluzywnych opakowań po przykuwające wzrok bilbordy oraz wciągające treści cyfrowe i cieszącą się wielką popularnością reklamą telewizyjną.

Więcej informacji na temat kolekcji w pigułce Art of Football Pepsi można znaleźć w rozmowach w sieci oznaczonych #LOVEITLIVEIT.

