Levando o popular para a moda: Pepsi® lança Coleção Cápsula Global com Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era e Anteater

"O acúmen da cultura popular – do esporte e da música à arte e à cultura – está embutido na identidade da marca Pepsi. É estimulante ver nossa marca estender seu poder além do refrigerante pelo qual é tradicionalmente conhecida", disse a diretora sênior de marketing da Global Pepsi Trademark da Global Beverage Group da PepsiCo, Natalia Filippociants. "O futebol é o jogo do mundo. E essa cultura e estilo de vida vão além de onde e como assistimos o jogo, de como o amamos e vivemos. E isso é onde essa nova coleção cápsula entre em cena. Ela leva o espírito e a energia do futebol para fora do campo, para chegar ao vestuário e acessórios de estilo de vida".

A Coleção Cápsula "Arte do Futebol" da Pepsi de 2018 resulta de uma aliança com grifes de diversas partes do mundo, incluindo a Anteater da Rússia, a Boohoo e a Umbro do Reino Unido, a Le Specs da Austrália e a New Era dos EUA. A coleção inclui uma variedade de roupas e acessórios esportivos, tais como camisetas, mochilas, chapéus de pescador e capas para iPhone da Anteater; agasalho com capuz, agasalho para práticas esportivas, camisetas e jaquetas cortadas da Boohoo; camisas de futebol, calções e bolas da Umbro; óculos escuros da Le Specs; e chapéus da moda e camisetas da New Era. A coleção será disponibilizada a partir de 21 de maio no site de e-commerce de cada uma das parceiras individualmente, nas lojas de departamentos e varejistas especializados em moda, onde as marcas das parceiras são normalmente vendidas, bem como na Coleção Cápsula "Arte do Futebol" completa da Pepsi, disponível em http://www.boohooman.com/pepsi.

A campanha "LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL." da Pepsi de 2018 junta futebol e arte, dando vida a algumas das maiores estrelas do futebol com ilustrações especiais de artistas plásticos emergentes, representando seus países de origem: DIYE da Argentina, Bicicleta Sem Freio do Brasil, DXTR da Alemanha, Kim Sielbeck dos EUA e Iain Macarthur do Reino Unido. Cada item na Coleção Cápsula "Arte do Futebol" da Pepsi incorpora a ilustração – outra maneira que a estética da arte disruptiva liga e anima todos os elementos da campanha, do protagonista de edição limitada embalando e tirando de casa o que é mais arte do que outdoor a conteúdo digital cativante e um comercial de TV arrasador.

Para obter mais informações sobre a Coleção Cápsula "Arte do Futebol" da Pepsi, participe da conversação online com #LOVEITLIVEIT.

