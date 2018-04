Spojení popu s módou: Pepsi® představuje globální kolekci klasické módy se společnostmi Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era a Anteater

„Pronikavost popové kultury – od sportu a hudby až po umění a kulturu – je zakotvena v identitě naší značky Pepsi. Je vzrušující vidět, že naše značka rozšiřuje svou působnost mimo osvěžující Colu, kterou je tradičně známa," říká Natalia Filippociants, ředitelka pro marketing Globální značky Pepsi, společnosti Global Beverage Group, PepsiCo. „Fotbal je světovou hrou – a tato kultura a životní styl je více než kde a jak se díváme na tuto hru, ale spíše jak milujeme a žijeme tuto hru. A právě zde hraje tato nová klasická módní kolekce, která přenáší ducha a energii fotbalu ze hřiště do oblečení a doplňků životního stylu."

Kolekce klasické módy společnosti Pepsi „Art of Football" pro rok 2018 se skládá z aliance značek z celého světa – včetně ruské Anteater, britských Boohoo a Umbro, australské Le Specs a americké New Era. Kolekce zahrnuje řadu streetwear oděvů a doplňků, jako jsou trička, batohy, klobouky a pouzdra na iPhone společnosti Anteater; mikiny, tepláky, trička a krátké bundy společnosti Boohoo; fotbalová trička, šortky a míče společnosti Umbro; sluneční brýle od Le Specs; a módní pokrývky hlavy a trička z New Era. Tato kolekce bude k dispozici od 21. května na internetových stránkách jednotlivých partnerů, v obchodních domech a ve specializovaných maloobchodních prodejnách, kde se běžně prodávají značky partnerů; stejně tak bude celá kolekce Pepsi „Art of Football" dostupná na webových stránkách http://www.boohooman.com/pepsi.

Kampaň společnosti Pepsi pro rok 2018 „LOVE IT, LIVE IT FOOTBALL." spojuje fotbal s uměním, čímž přivádí některé z největších fotbalových hvězd s výraznými uměleckými díly rozvíjejících se výtvarníků z každé z jejich domovských zemí – argentinského DIYE, brazilského Bicicleta Sem Freio, německého DXTR, americké Kim Sielbeck a britského Iaina Macarthura. Každá součást klasické módní kolekce Pepsi „Art of Football" zahrnuje uměleckou tvorbu – jiný způsob, jakým perfektní estetika spojuje a zobrazuje všechny prvky kampaně, od hráčských balíčků v limitované edici a okouzlujících poutačů, které jsou více uměleckým dílem než billboardem, po atraktivní digitální obsah a populární TV reklamu.

Pro další informace o klasické módní kolekci Pepsi „Art of Football" se připojte k online konverzaci s #LOVEITLIVEIT.

O společnosti PepsiCo

Produkty společnosti PepsiCo si zákazníci vychutnávají více než miliardkrát denně ve více než 200 zemích a teritoriích na celém světě. Společnost PepsiCo vygenerovala v roce 2017 čisté tržby v hodnotě více než 63 miliard USD, s podporou doplňkového portfolia potravin a nápojů, který tvoří značky Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker a Tropicana. Produktové portfolio společnosti PepsiCo zahrnuje širokou škálu chutných potravin a nápojů, včetně 22 značek, z nichž každá generuje odhadovaný roční maloobchodní obrat v hodnotě více než 1 miliardy USD.

Společnost PepsiCo usiluje především o výsledky, které mají smysl – naším základním přesvědčením je, že úspěch naší společnosti je neoddělitelně spojen s udržitelností světa kolem nás. Věříme, že neustálé zlepšování produktů, které prodáváme, odpovědné postupy na ochranu naší planety a posílení postavení lidí na celém světě umožňuje společnosti PepsiCo provozovat úspěšnou globální společnost, která vytváří dlouhodobou hodnotu pro společnost a naše akcionáře. Pro více informací navštivte webové stránky

www.pepsico.com

.

