Farizon открывает европейский склад запчастей, начиная новую главу в европейской логистике

Nov 29, 2025, 22:20 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 30 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 24 ноября 2025 г. в Лондоне, Великобритания, компании Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon), Duvenbeck Logistics Group и AGN LEANWAY International Logistics Co. Ltd, которая входит в Amass Group, официально заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в Лондоне для содействия взаимовыгодному развитию европейских логистических операций. Соглашение было подписано Куком СЮЭ (Cook XUE), генеральным директором Farizon International Company, Марко Наццари (Marco Nazzari), коммерческим директором Duvenbeck, и Питером Венреном (Peter Wenren), председателем AGN Leanway от имени их соответствующих компаний. На церемонии подписания присутствовали Майк Фан (Mike Fan), генеральный директор Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, и другие топ-менеджеры трех компаний. В соответствии с соглашением о сотрудничестве, три стороны совместно создадут склад запасных частей Farizon в Европе и продадут запасные части Farizon дилерам Farizon в пределах зоны покрытия. «Создание европейского склада запасных частей является важной вехой, которая подчеркивает силу нашего многолетнего опыта в области логистики и европейской сети. Вместе с Farizon и Amass мы обеспечим надежные и эффективные поставки запасных частей для клиентов по всей Европе, создавая реальную добавленную стоимость на рынке», — заявляет Марко Наццари, коммерческий директор Duvenbeck Group. Три стороны объявили о планах по углублению сотрудничества, чтобы стимулировать устойчивый рост Farizon и присутствие на рынке в Европе.

Кук Сюэ, генеральный директор Farizon International, заявил: «Создание европейского склада запасных частей — это конкретное действие, отражающее нашу долгосрочную приверженность европейскому рынку. Создание местного склада запасных частей позволит нам быстрее и эффективнее реагировать на потребности клиентов, тем самым обеспечивая более качественное послепродажное обслуживание. Эта инициатива не только обеспечивает надежную поддержку нашим существующим клиентам, но и укрепляет основу для нашей дальнейшей экспансии на европейский рынок».

С подписанием и строительством европейского склада запасных частей присутствие Farizon Auto в регионе стало более всеобъемлющим. В будущем Farizon Auto продолжит углублять сотрудничество с международными партнерами, постоянно внедрять инновации и оптимизировать продукты и услуги, предоставлять клиентам более качественные и эффективные решения для коммерческого транспорта на новых источниках энергии, а также вносить свой вклад в развитие зеленой логистики и устойчивого транспорта в Европе.

