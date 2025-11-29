Farizon zakladá európsky sklad náhradných dielov - nová kapitola v európskej logistike
News provided byFarizon New Energy Commercial Vehicle Group
Nov 29, 2025, 22:23 ET
HANGZHOU, Čína, 30. novembra 2025 /PRNewswire/ – 24. novembra 2025 v Londýne v Spojenom kráľovstve spoločnosti Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon), Duvenbeck Logistics Group a AGN LEANWAY International Logistics Co. Ltd, člen skupiny Amass Group, oficiálne uzavreli dohodu o strategickej spolupráci s cieľom podporiť vzájomne prospešný rozvoj európskych logistických operácií. Dohodu v mene svojich spoločností podpísali Cook XUE, generálny riaditeľ Farizon International Company, Marco Nazzari, obchodný riaditeľ Duvenbeck, a Peter Wenren, predseda predstavenstva AGN Leanway. Slávnostného podpisu sa zúčastnil a dosvedčil ho Mike Fan, generálny riaditeľ Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, a ďalší vrcholoví manažéri týchto troch spoločností. Podľa dohody o spolupráci tri strany spoločne zriadia sklad náhradných dielov Farizon v Európe a budú v oblasti pokrytia predávať náhradné diely pre vozidlá Farizon predajcom značky Farizon. „Zriadenie európskeho skladu náhradných dielov je míľnikom, ktorý podčiarkuje silu našich dlhoročných logistických skúseností a európskej siete. Spoločne s Farizon a Amass zaistíme spoľahlivé a efektívne dodávky náhradných dielov pre zákazníkov po celej Európe, čím vytvoríme skutočnú pridanú hodnotu na trhu," uvádza Marco Nazzari, obchodný riaditeľ Duvenbeck Group. Tri strany oznámili plány na prehĺbenie spolupráce so zámerom podporiť trvalý rast a prítomnosť značky Farizon na európskom trhu.
Cook Xue, generálny riaditeľ Farizon International, uviedol: „Zriadenie európskeho skladu náhradných dielov je konkrétnym krokom, ktorý odráža náš dlhodobý záväzok voči európskemu trhu. Vďaka lokálnemu skladu náhradných dielov budeme môcť reagovať na potreby zákazníkov rýchlejšie a efektívnejšie, a tým poskytovať kvalitnejší popredajný servis. Táto iniciatíva nielenže poskytuje silnú podporu našim existujúcim zákazníkom, ale tiež upevňuje základy pre ďalšiu expanziu na európsky trh."
Podpísaním a výstavbou európskeho skladu náhradných dielov sa prítomnosť spoločnosti Farizon Auto v regióne stáva komplexnejšou. Farizon Auto bude do budúcnosti naďalej prehlbovať spoluprácu s medzinárodnými partnermi, neustále inovovať a optimalizovať produkty a služby, poskytovať zákazníkom kvalitnejšie a efektívnejšie riešenia pre úžitkové vozidlá poháňané novou energiou a prispievať k rozvoju zelenej logistiky a udržateľnej dopravy v Európe.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833484/PR_Photo_1.jpg
Share this article