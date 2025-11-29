Farizon ouvre un nouveau chapitre dans la logistique européenne en établissant un entrepôt européen de pièces détachées

HANGZHOU, Chine, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 24 novembre 2025, les sociétés Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon), Duvenbeck Logistics Group et AGN LEANWAY International Logistics Co. Ltd., affiliée au groupe Amass, ont officiellement conclu à Londres (Royaume-Uni) un accord de coopération stratégique visant à promouvoir un développement mutuellement bénéfique des opérations logistiques européennes. L'accord a été signé par Cook Xue, directeur général de Farizon International Company, Marco Nazzari, directeur commercial de Duvenbeck, et Peter Wenren, président d'AGN Leanway, au nom de leur entreprise respective. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Mike Fan, directeur général de Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, ainsi que d'autres hauts dirigeants des trois entreprises. Selon l'accord de coopération, les trois parties établiront conjointement un entrepôt de pièces détachées Farizon en Europe et vendront des pièces détachées pour véhicules Farizon aux concessionnaires Farizon implantés dans la zone de couverture. « La mise en place de l'entrepôt européen de pièces détachées est une étape majeure qui souligne la force de nos compétences logistiques acquises de longue date et de notre réseau européen. Avec Farizon et Amass, nous assurerons un approvisionnement fiable et efficace en pièces détachées pour nos clients dans toute l'Europe, afin de créer une réelle valeur ajoutée sur le marché », déclare Marco Nazzari, directeur commercial du groupe Duvenbeck. Les trois parties ont annoncé leur intention d'approfondir leur coopération afin de stimuler la croissance soutenue de Farizon et de conforter sa présence sur le marché européen.

Cook Xue, directeur général de Farizon International, a ajouté : « La création de l'entrepôt européen de pièces détachées est une action concrète qui reflète notre engagement à long terme sur le marché européen. La mise en place d'un entrepôt local de pièces détachées nous permettra de répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins des clients, et donc de fournir des services après-vente de meilleure qualité. Cette initiative apporte non seulement un soutien solide à nos clients existants, mais consolide aussi les bases de notre expansion future sur le marché européen. »

La signature de l'accord et la construction de l'entrepôt européen de pièces détachées complètent la présence de Farizon Auto dans la région. À l'avenir, Farizon Auto continuera d'approfondir sa coopération avec ses partenaires internationaux, d'innover et d'optimiser ses produits et services en permanence, de fournir à ses clients des solutions de véhicules utilitaires à énergie nouvelle plus efficaces et de meilleure qualité, ainsi que de contribuer au développement de la logistique verte et du transport durable en Europe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833484/PR_Photo_1.jpg