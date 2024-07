Félicitations à La Roja - TCL met à l'honneur l'équipe nationale espagnole de football, quadruple championne

PARIS, le 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La marque leader d'électronique grand public TCL est fière de sponsoriser son partenaire officiel, l'équipe nationale de football espagnole, qui a remporté, pour la quatrième fois, le plus grand trophée de l'été ce week-end.

Le parcours remarquable de l'Espagne vers la victoire ajoute un nouveau chapitre à leur glorieuse histoire footballistique. Ce triomphe démontre leur excellence, leur résilience et la poursuite d'une tradition qui a inspiré d'innombrables fans dans le monde entier.

TCL Celebrates the 4-Time Champion Spanish National Football Team

Des millions de personnes ont suivi le tournoi de football le plus discuté de l'année depuis leurs salons à travers le monde, tandis que les joueurs ont inspiré la grandeur avec leur passion et leur dévouement pour le jeu.

Le partenariat de TCL avec l'équipe nationale espagnole de football souligne son engagement à élever les expériences de visionnage de sports à domicile grâce à une innovation technologique de classe mondiale.

Stefan Streit, directeur marketing de TCL Europe, a déclaré : Nous soutenons et reconnaissons ceux qui incarnent la grandeur dans leur vie quotidienne, en leur donnant les moyens de libérer tout leur potentiel. Que ce soit en atteignant des records personnels, en innovant ou en faisant une différence dans leur communauté, votre parcours nous inspire. Nous félicitons l'Espagne pour son incroyable victoire. TCL reconnaît l'inspiration et la grandeur que le sport apporte, et notre objectif est de renforcer ces moments à travers nos produits, rendant chaque célébration à domicile encore plus spéciale et immersive avec la meilleure technologie pour offrir aux ménages l'expérience de visionnage ultime. »

Sponsors sportifs de grande envergure

TCL s'est engagé à consolider sa présence en Europe en soutenant les principales équipes nationales de football. En tant que partenaire privilégié de la Real Federación Española de Fútbol (Fédération royale espagnole de football ou RFEF), TCL transmet la passion et la détermination de la Roja à tous les supporters. En Italie, TCL est partenaire de la Fédération italienne de football (Federazione Italiana Giuoco Calcio ou FIGC), améliorant ainsi l'expérience visuelle des supporters des Azzurri. TCL est également présent en Allemagne en tant que partenaire officiel de la Fédération allemande de football (Deutscher Fußball-Bund ou DFB), inspirant tous les fans grâce à sa technologie d'affichage de pointe. En outre, le parrainage par TCL de l'équipe nationale polonaise de football souligne l'engagement de la marque en faveur du football européen. Dans le même temps, ses partenariats avec les équipes nationales de République tchèque et de Slovaquie reflètent la mission de TCL d'offrir des expériences immersives de visionnage de football et d'inspirer la grandeur à travers le sport.

Revivez vos moments de football préférés sur grand écran

Les fans peuvent regarder leur footballeur préféré repousser les limites sur le téléviseur LED QD-Mini de 115 pouces, qui établit une nouvelle norme en matière de divertissement à domicile. Il offre une expérience immersive, digne d'un stade, sur le plus grand écran de télévision domestique au monde, avec une clarté stupéfiante et des couleurs éclatantes - parfait pour le cinéma, les jeux et le sport, garantissant que chaque moment est capturé avec un niveau de détail exceptionnel.

Le dévouement de TCL à l'innovation est également évident dans leur large gamme de smartphones, de tablettes et d'appareils connectés riches en fonctionnalités, tirant parti de la technologie TCL NXTPAPER et de la puissance de la technologie 5G, s'intégrant pleinement dans le vaste écosystème d'appareils intelligents de TCL.

Félicitations à La Roja pour cette victoire historique. Que l'esprit de triomphe et d'excellence continue à nous inspirer tous.

Découvrez davantage de produits pour améliorer votre expérience sportive cet été : https://www.tcl.com/eu/en

À propos de TCL

TCL est une entreprise d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Concultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460897/TCL_Celebrates_4_Time_Champion_Spanish_National_Football_Team.jpg