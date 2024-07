Gratulacje dla La Roja - TCL świętuje czwarty tytuł mistrza zdobyty przez reprezentację Hiszpanii w piłce nożnej mężczyzn

PARYŻ, 15 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- TCL, czołowa marka elektroniki użytkowej, z dumą sponsoruje swojego oficjalnego partnera, reprezentację Hiszpanii w piłce nożnej mężczyzn, która w miniony weekend po raz czwarty sięgnęła po najważniejsze trofeum tego lata.

Niezwykła podróż Hiszpanii do zwycięstwa to kolejny rozdział we wspaniałej historii piłki nożnej tego kraju. Ten triumf pokazuje doskonałość i odporność graczy oraz stanowi kontynuację tradycji, która zainspirowała rzesze fanów na całym świecie.

TCL Celebrates the 4-Time Champion Spanish National Football Team

Miliony widzów przed telewizorami na całym świecie oglądały najgłośniejszy turniej piłkarski roku, w którym gracze poprzez swoją pasję i poświęcenie inspirowali do wielkich osiągnięć.

Partnerstwo TCL z reprezentacją Hiszpanii w piłce nożnej mężczyzn podkreśla zaangażowanie firmy w poprawę jakości wrażeń sportowych w warunkach domowych dzięki światowej klasy innowacjom technologicznym.

Stefan Streit, dyrektor ds. marketingu TCL w Europie, powiedział: „Wspieramy i doceniamy tych, którzy ucieleśniają wielkość w swoim codziennym życiu, umożliwiając im uwolnienie pełnego potencjału. Niezależnie od tego, czy biją osobiste rekordy, napędzają innowacje, czy zmieniają swoją społeczność, ich podróż nas inspiruje. Gratulujemy Hiszpanii niesamowitego zwycięstwa. TCL dostrzega inspirację i dążenie do wielkich osiągnięć, jakie charakteryzują świat sportu, a naszym celem jest wzmocnienie tych chwil poprzez nasze produkty – tak, by każde wydarzenie sportowe oglądane przed telewizorem było jeszcze bardziej wyjątkowe i wciągające dzięki najlepszej technologii, która zapewni domownikom doskonałe wrażenia podczas oglądania".

Szeroko zakrojony sponsoring sportowy

TCL dąży do wzmocnienia swojej obecności w Europie poprzez wspieranie wiodących krajowych drużyn piłkarskich. Jako partner premium Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF), TCL przekazuje pasję i determinację La Roja wszystkim fanom. We Włoszech TCL współpracuje z Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), zapewniając kibicom Azzurri lepszą jakość wrażeń podczas oglądania meczów. Firma jest również obecna w Niemczech, gdzie w charakterze oficjalnego partnera wspiera Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB), inspirując wszystkich fanów najnowocześniejszą technologią wyświetlania obrazu. Dodatkowo, sponsoring Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej przez TCL podkreśla zaangażowanie marki w europejską piłkę nożną, z kolei partnerstwo z reprezentacjami Czech i Słowacji odzwierciedla misję TCL, jaką jest zapewnianie wciągających wrażeń podczas oglądania meczów piłki nożnej i inspirowanie do wielkich osiągnięć poprzez sport.

Powtórki ulubionych meczów na dużym ekranie

Fani mogą oglądać swoich ulubionych piłkarzy w akcji na 115-calowym telewizorze LED QD-Mini, który wyznacza nowy standard domowej rozrywki. Największy na świecie ekran telewizora domowego zapewnia wciągające wrażenia z oszałamiającą klarownością i żywymi kolorami, pozwalając poczuć się jak na stadionie. To idealne rozwiązanie do oglądania filmów, gier i wydarzeń sportowych, które pozwala uchwycić każdy moment, oferując wysoki poziom szczegółowości.

Zaangażowanie TCL na rzecz innowacji jest również widoczne w szerokiej gamie bogatych w funkcje smartfonów, tabletów i połączonych urządzeń, wykorzystujących technologię TCL NXTPAPER i potencjał technologii 5G, w pełni integrując się z kompleksowym ekosystemem inteligentnych urządzeń TCL.

Gratulujemy La Roja historycznego zwycięstwa. Niech duch triumfu i doskonałości nadal inspiruje wszystkich.

Więcej produktów, które tego lata poprawią jakość wrażeń sportowych: https://www.tcl.com/eu/en

TCL

Firma TCL to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki użytkowej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Założona w 1981 r. firma prowadzi obecnie działalność na rynkach ponad 160 krajów na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu. Strona internetowa firmy znajduje się na https://www.tcl.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2460897/TCL_Celebrates_4_Time_Champion_Spanish_National_Football_Team.jpg