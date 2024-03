JINHAN FAIR - Salon professionnel à ne pas manquer en 2024 pour rencontrer les tendances de la maison et des cadeaux à venir

GUANGZHOU, Chine, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- La 49e Foire Jinhan pour la maison et les cadeaux (Short : JINHAN FAIR) ouvrira ses portes les 21 et 27 avril à Pazhou, Guangzhou, Chine. Nous sommes impatients de montrer aux acheteurs les inspirations tendances à venir. En rassemblant plus de 900 fabricants chinois et plus de 300000 produits créatifs, et à côté de la Foire de Canton, nous visons à fournir aux acheteurs une expérience de sourcing unique de la maison et des articles cadeaux. Lors de la 49ème FOIRE JINHAN, vous découvrirez les produits les plus tendances et les plus caractéristiques parmi les décorations pour la maison, les décorations saisonnières, les séries de jardinage, les meubles décoratifs, Articles de maison et textiles, cuisine et salle à manger, etc. Voyons quels éléments sont prêts à être présentés au salon.

Pendant la 49ème FOIRE DE JINHAN, nous rassemblerons plus de 900 fabricants supérieurs, qui viennent principalement de la maison et des bases d'industrie de cadeau telles que Fujian, Zhejiang, Guangdong, etc. Ces principaux fabricants ont des chaînes industrielles professionnelles et productives qui peuvent fournir aux acheteurs des prix plus compétitifs sur le marché mondial. Ils apportent leurs produits de qualité et de fantaisie, tels que des conceptions multi-matériaux comme des décorations pour la maison avec une combinaison de métal et de rotin, des vases de vision géométriques avec des courbes et des pois, de la verrerie colorée et de l'éclairage avec des matériaux naturels, etc. De plus, au cours de la 49e FOIRE JINHAN, nous fournirons des services de jumelage des sources pour aider les acheteurs à trouver les bons fournisseurs de façon plus efficace et précise en fonction de leurs demandes spécifiques (pour plus d'informations, veuillez cliquer sur https://www.jinhanfair.com/purchase/copy-fr.html ).

