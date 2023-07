Firma HONOR zapowiada ogólnoświatową premierę serii HONOR 90

Urządzenia z nowej seria HONOR 90 łączą w sobie najlepszy w swojej klasie aparat fotograficzny i inteligentne funkcje oraz wiele innych rozwiązań, które pozwalają twórcom rejestrować spontaniczne chwile i dzielić się pozytywnymi wibracjami.

PARYŻ, 7 lipca 2023 /PRNewswire/ -- HONOR, globalna marka technologiczna, zapowiedziała dziś ogólnoświatową premierę serii HONOR 90. Wyposażony w imponujący aparat główny o rozdzielczości 200 MP i wiodący w branży zakrzywiony, pływający wyświetlacz Quad-Curved Floating Display, który zapewnia komfort widzenia, model HONOR 90 oferuje przełomowe rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie, aby umożliwić użytkownikom pozostającym w nieustannym kontakcie ze światem rejestrowanie codziennych zdarzeń przy zachowaniu wyjątkowego poziomu szczegółowości i dzielenie się pozytywnymi wibracjami z innymi.

„Firma HONOR pragnie umożliwiać konsumentom z całego świata korzystanie z wiodących technologii, aby mogli cieszyć się każdym dniem i dzielić pozytywnymi wibracjami - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd. - Począwszy od wyjątkowych innowacji w zakresie aparatów fotograficznych i ukierunkowanych na komfort użytkowników rozwiązań zastosowanych w wyświetlaczach, aż po niesamowitą wydajność dzięki najlepszemu w swojej klasie sprzętowi i inteligentnemu systemowi MagicOS, seria HONOR 90 zachwyci konsumentów na całym świecie, zapewniając im wyjątkowe wrażenia. Spodoba się zwłaszcza twórcom treści, którzy szukają inteligentnego i niezawodnego partnera, aby rejestrować ekscytujące chwile".

HONOR 90: imponujący i wszechstronny aparat umożliwiający robienie doskonałych zdjęć i filmów

Nowatorski system trzech aparatów składa się z aparatu głównego 200 MP z czujnikiem 1/1,4 cala, aparatu ultraszerokokątnego z funkcją makro 12 MP i polem widzenia 112° oraz aparatu z funkcją głębi 2 MP, który umożliwia dokładniejszy pomiar odległości. Uwzględniając fuzję wielu klatek, algorytm redukcji szumów i funkcję dzielenia pikseli w celu osiągnięcia wydajności przechwytywania światła, która jest równoważna z dużymi pikselami 2,24 µm (16 w 1), główny aparat 200 MP umożliwia wykonywanie doskonałej jakości zdjęć o wysokim zakresie dynamiki (HDR), a także zapewnia ostre i jasne ujęcia w warunkach słabego oświetlenia.

HONOR 90 posiada również nowy tryb portretowy, który pomaga użytkownikom bez trudu tworzyć wyjątkowe portrety z wyraźnymi rysami twarzy, dokładnymi odcieniami skóry i autentycznym efektem bokeh, naturalnie łącząc tło z obiektem na pierwszym planie. Dla uzyskania dodatkowej elastyczności, tryb portretowy umożliwia również ujęcia z 2-krotnym zoomem, aby zapewnić wyniki obrazowania, które lepiej uwidaczniają obiekt w kadrze.

Przedni aparat o rozdzielczości 50 MP pozwala wykonywać wyraziste, wysokiej jakości selfie, co czyni HONOR 90 idealnym urządzeniem dla początkujących twórców treści.

Zaprojektowany z myślą o ułatwieniu pracy vlogerów, HONOR 90 wykorzystuje również sztuczną inteligencję (AI) do redukcji szumów w nagraniach i rekomendacji trybu wideo. Posiada on również funkcję AI Vlog Assistant, która umożliwia użytkownikom wygenerowanie 15-sekundowego nagrania gotowego do publikacji w mediach społecznościowych przy zaledwie kilku kliknięciach. HONOR 90 zapewnia wielokierunkową redukcję szumów ze stosunkiem sygnału do szumu na poziomie 20 dB, zbliżonym do profesjonalnego rejestratora. Dzięki temu urządzenie umożliwia wyraźne rejestrowanie mowy ludzkiej przy eliminowaniu zakłóceń w postaci innych dźwięków.

Wyświetlacz, który dostarcza nieograniczone wrażenia wizualne

Wyposażony w 6,7-calowy zakrzywiony, pływający wyświetlacz Quad-Curved Floating Display [1], model HONOR 90 zapewnia wysoką rozdzielczość na poziomie 2664x1200, obsługując pełną gamę kolorów DCI-P3, w tym do 1,07 miliarda odcieni, ożywiając treści wizualne przy oszałamiającej intensywności barw i wyrazistości. Ponadto HONOR 90 obsługuje poziom jasności HDR wynoszący 1600 nitów, co poprawia czytelność wyświetlacza nawet przy jasnym świetle.

Wyświetlacz jest szybki i responsywny dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania ekranu do 120 Hz [2], która jest dynamicznie dostosowywana do wyświetlanej zawartości, aby uzyskać optymalną równowagę między jakością obrazu a czasem pracy baterii. Ponadto, dzięki obsłudze HDR10+ i certyfikatom HDR od Netflixa i Amazon Prime Video, model HONOR 90 zapewnia użytkownikom wyjątkowe wrażenia multimedialne zarówno w podróży, jak i w zaciszu własnego domu.

Odzwierciedlając zaangażowanie firmy HONOR w rozwijanie technologii ukierunkowanych na komfort użytkownika, HONOR 90 jest wyposażony w wiodące w branży funkcje zapewniające komfort widzenia [3]. Odznaczone certyfikatem TÜV Rheinland Flicker Free i gwarantujące bezpieczny poziom przyciemnienia, urządzenie HONOR 90 jest idealne dla przedstawicieli młodego pokolenia, spragnionych rozrywki i spędzających długie godziny na przeglądaniu treści na swoich smartfonach. Wyświetlacz obsługuje najwyższą w branży częstotliwość przyciemniania z modulacją szerokości impulsów (PWM), która wynosi 3840 Hz [4], skutecznie minimalizując obciążenie oczu użytkowników przy ustawieniach o niskiej jakości. Wyświetlacz posiada również funkcję dynamicznego przyciemniania (Dynamic Dimming), która symuluje naturalne światło, aby zmniejszyć zmęczenie oczu, a także opracowaną przez HONOR technologię całodobowego wyświetlania w trybie nocnym (Circadian Night Display), która filtruje niebieskie światło i wspiera naturalne wydzielanie melatoniny, aby poprawić jakość snu użytkownika w nocy.

HONOR 90 posiada estetyczny wyświetlacz, który zapewnia doskonałą wydajność w przypadku większości scenariuszy użytkowania, z wysoką jakością kolorów i czytelnością. Zastosowany w tym modelu wyświetlacz zajął pierwsze miejsce w rankingu High-End Display zestawianym przez DOXMAKR, uzyskując ogólną ocenę 140 punktów.

Elegancki i stylowy design inspirowany kunsztem artystycznym

Zainspirowany haute couture i kunsztem, z jakim tworzona jest luksusowa biżuteria, model HONOR 90 uosabia prawdziwą klasę dzięki cienkiej obudowie o grubości 7,8 mm [5] i wadze zaledwie 183 g [6]. Gładkie, zaokrąglone krawędzie sprawiają, że smartfon jest równie przyjemny w dotyku, jak i w użytkowaniu, a funkcja wzmocnionego szkła (Deeply Reinforced Glass) zapewnia użytkownikom spokój ducha i stwarza poczucie, że urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zachować trwałość. W tylnej części obudowy HONOR 90 zastosowano kultowy klasyczny „podwójny pierścień" klasy N, z zaokrąglonymi elementami wykonanymi przy użyciu precyzyjnych technik cięcia, aby uzyskać doskonały połysk, który dodatkowo nadaje smartfonowi elegancki wygląd.

Niewiarygodna żywotność baterii, która idzie w parze z wysoką wydajnością

Urządzenie HONOR 90 jest wyposażone w solidną baterię o pojemności 5000 mAh [7], która umożliwia całodzienne użytkowanie. Na jednym ładowaniu smartfon może zapewnić do 19,5 godziny ciągłego lokalnego strumieniowania wideo. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, użytkownicy mogą przywrócić go do 45%, korzystając z funkcji 66W HONOR SuperCharge, w zaledwie 15 minut, co pozwala ograniczyć przestoje w pracy urządzenia do minimum. Szybki i energooszczędny HONOR 90 jest zasilany przez Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, oferując o 20% lepszy procesor graficzny i o 30% wyższą wydajność sztucznej inteligencji w porównaniu do swojego poprzednika. Kontrolę wewnętrznej temperatury zapewnia o 147% większa komora parowa, która ułatwia wydajne rozpraszanie ciepła, dzięki czemu HONOR 90 pozostaje chłodny w dotyku nawet podczas intensywnej pracy.

Spersonalizowane doświadczenia dzięki HONOR MagicOS 7.1

Modele HONOR 90 i HONOR 90 Lite, obsługujące system HONOR MagicOS 7.1 oparty na Androidzie 13, oferują szereg ulepszonych inteligentnych funkcji, takich jak Magic Text, co zapewnia użytkownikom inteligentne doświadczenia i zwiększa wydajność do maksimum.

Inteligentna funkcja Magic Text pozwala rozpoznawać tekst na obrazie i umożliwia użytkownikom bezpośrednie wykonywanie czynności z uwzględnieniem ważnych informacji. Dla przykładu, gdy Magic Text zidentyfikuje numer telefonu, użytkownik może go dotknąć i wybrać działanie z menu, w tym wykonać połączenie, wysłać wiadomość tekstową lub zapisać numer w książce telefonicznej. Magic Text umożliwia także identyfikację adresów poczty elektronicznej i linków do stron internetowych w celu szybszego dostępu do odpowiednich usług. Tryb rozpoznawania i skanowania tekstu można uruchomić od razu, korzystając z cyfrowego wizjera.

Ogólnoświatowa premiera modelu HONOR 90 Lite

Model HONOR 90 Lite, wprowadzony na rynek jednocześnie z HONOR 90, to stylowe, wszechstronne urządzenie, które oferuje imponujący system aparatów fotograficznych, wyświetlacz i szereg inteligentnych funkcji, które zwiększają komfort użytkowania.

Poprawiający komfort fotografowania HONOR 90 Lite posiada tylny aparat główny o rozdzielczości 100 MP z przysłoną f/1.9, aparat szerokokątny z funkcja głębi 5 MP oraz aparat makro 2 MP, co pozwala wykonywać zachwycające zdjęcia krajobrazów i ujęcia w przybliżeniu. Dla entuzjastów selfie przedni aparat 16 MP zapewnia urzekające autoportrety z określonymi funkcjami i ulepszonymi kolorami. Dodatkowo 6,7-calowy, zaokrąglony wyświetlacz HONOR 90 Lite [8] oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 90 Hz [9], zapewniając użytkownikom płynne wrażenia wizualne. Wyświetlacz posiada również certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light i podobnie jak HONOR 90, zapewnia szereg rozwiązań chroniących oczy, w tym funkcje dynamicznego przyciemniania (Dynamic Dimming) i całodobowego wyświetlania w trybie nocnym (Circadian Night Display).

Model HONOR 90 Lite jest zasilany przez układ MediaTek Dimensity 6020 5G i baterię 4500 mAh [10]. Użytkownicy, którzy pragną mieć swoje multimedialne pliki zawsze pod ręką, mogą w pełni wykorzystać wbudowaną w model HONOR 90 Lite pamięć o pojemności 8 GB i duży dysk o pojemności 256 GB, który pozwala przechowywać lokalnie aż 57808 zdjęć, 22322 utwory lub 892 filmy w jakości HD [11]. HONOR 90 Lite jest ponadto wyposażony w HONOR RAM Turbo (8GB+5GB) - opracowaną przez HONOR technologię, która przenosi część pamięci flash do pamięci RAM, co z kolei umożliwia zwiększenie pojemności pamięci RAM z 8GB do 13GB.

Model HONOR Pad X9 wyposażony w funkcje eXtra Vision i eXtra Power

Podczas paryskiego wydarzenia wraz z serią urządzeń HONOR 90 firma HONOR zaprezentowała również najnowszy model HONOR Pad X9. Dzięki imponującemu 11,5-calowemu wyświetlaczowi HONOR FullView, wyposażonemu w sześć głośników systemowi audio z technologią dostrajania dźwięku HONOR Histen oraz masowej pamięci do 128 GB [12], HONOR Pad X9 oferuje doskonałą jakość rozrywki i edukacji z uwzględnieniem wielu inteligentnych funkcji i eleganckiego wyglądu. Wyposażony w wyświetlacz HONOR FullView model HONOR Pad X9 obsługuje rozdzielczość 2000x1200 pikseli i oferuje wyjątkowy stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 86%, co zapewnia optymalne wrażenia wizualne. Konstrukcja HONOR Pad X9 z podwójnym lustrem i tzw. podwójnym pierścieniem stanowi dopełnienie solidnego wyglądu urządzenia ze stylową obudową o grubości zaledwie 6,9 mm [13] i wadze nie więcej niż 495 g [14].

HONOR Pad X9 jest wyposażony w najnowszy system MagicOS 7.1 oparty na Androidzie 13, oferując szereg inteligentnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja HONOR Connect, dzięki której użytkownicy mogą korzystać z wielu urządzeń HONOR jednocześnie, aby wyświetlać powiadomienia i przesyłać pliki między urządzeniami na jednym ekranie. Ogromny ekran i wysoka rozdzielczość tabletu zapewniają również większe możliwości w zakresie realizacji wielu zadań dzięki systemowi APP Multiplier, czyli dwóm wbudowanym funkcjom MagicOS, które umożliwiają wyświetlanie treści na podzielonym ekranie.

Ceny i dostępność

Model HONOR 90 jest dostępny w wielu modnych kolorach, w tym Midnight Black (czerń północy), Emerald Green (szmaragdowa zieleń), Diamond Silver (diamentowe srebro) i Peacock Blue (pawi niebieski), natomiast model HONOR 90 Lite jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Cyan Lake (turkusowy), Titanium Silver (tytanowe srebro) i Midnight Black (czerń północy) [15]. Od połowy do końca lipca HONOR 90 będzie dostępny na wybranych rynkach międzynarodowych w sugerowanej cenie detalicznej od 549 euro. HONOR 90 Lite będzie dostępny w cenie od 299 euro.

Inspirowany przestrzenią kosmiczną model HONOR Pad X9 jest dostępny w kolorze Space Grey (kosmiczna szarość) w cenie 249 euro.

Więcej informacji można znaleźć w sklepie internetowym HONOR dostępnym pod adresem: www.hihonor.com.

HONOR

HONOR jest wiodącym na świecie dostawcą inteligentnych urządzeń. Firma dąży do tego, by stać się marką technologiczną o ogólnoświatowym zasięgu i kształtować nowy, inteligentny świat dostępny dla wszystkich dzięki swoim wyjątkowym produktom i usługom. Kładąc nieustanny nacisk na badania i rozwój, firma jest zaangażowana w opracowywanie technologii, które umożliwią ludziom z całego świata wykraczanie poza granice, dając im swobodę osiągania i robienia coraz więcej. Obejmując szeroką gamę wysokiej jakości smartfonów, tabletów, laptopów i akcesoriów elektronicznych na każdą kieszeń, oferta innowacyjnych, wysokiej jakości i niezawodnych produktów HONOR pozwala ludziom stawać się lepszą wersją siebie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie HONOR: www.hihonor.com oraz kontaktując za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

[1] Dane z laboratoriów HONOR. [2] W przypadku różnych interfejsów aplikacji i gier częstotliwość odświeżania ekranu może być nieco inna. [3] Zastosowana w HONOR 90 technologia przyciemniania PWM o ultrawysokiej częstotliwości 3840 Hz posiada certyfikat TÜV Rheinland Flicker-free i zapewnia bezpieczny dla użytkownika poziom przyciemniania, który działa tylko wtedy, gdy częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Standard testowania certyfikatu TÜV Rheinland Flicker-free jest zgodny z korelacją między poziomem ryzyka migotania a częstotliwością migotania w standardzie IEEE Std 1789-2015, który definiuje poziom wolny od migotania, gdy częstotliwość przyciemniania przekracza 3125 Hz. Telefon nie jest sprzętem medycznym i nie jest dostępny do celów leczniczych. [4] Ekran obsługuje maksymalne przyciemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 3840 Hz, które działa w sytuacjach, gdy jakość jest niska. Zalecamy odnieść się do rzeczywistych doświadczeń. Telefon nie jest sprzętem medycznym i nie jest dostępny do celów leczniczych. [5] Dane z laboratoriów HONOR. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru. Grubość (7,8 mm) telefonu nie uwzględnia wypukłości aparatu. [6] Dane z laboratoriów HONOR. Całkowita waga uwzględnia baterię. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od konfiguracji produktu, procesu produkcyjnego i metody pomiaru. [7] Typowa pojemność to 5000 mAh, a pojemność znamionowa to 4900 Ah (bateria niewymienna). [8] Dzięki zaokrąglonym rogom wyświetlacza przekątna ekranu wynosi 6,7 cala, mierzona w odniesieniu do standardowego prostokąta (rzeczywisty obszar wyświetlania jest nieco mniejszy). [9] W przypadku różnych interfejsów aplikacji i gier częstotliwość odświeżania ekranu może być nieco inna. [10] Typowa pojemność wynosi 4500 mAh, a znamionowa pojemność baterii to 4400 mAh. (Bateria niewymienna). [11] Dane z laboratoriów HONOR. Pojemność jest obliczana przy założeniu, że rozmiary plików każdego utworu, zdjęcia i filmu wynoszą odpowiednio 10 MB, 4 MB i 250 MB. Rzeczywista liczba plików może się zatem różnić w zależności od ich faktycznego rozmiaru. \ [12] Dostępna pamięć wewnętrzna może być mniejsza, ponieważ część pamięci wewnętrznej wykorzystuje oprogramowanie. Rzeczywista ilość pamięci może ulec zmianie w wyniku aktualizacji aplikacji, operacji użytkownika i innych powiązanych czynników. [13] Dane z laboratoriów HONOR. [14] Dotyczy modeli obsługujących tylko Wi-Fi. Modele obsługujące łączność LTE ważą około 499 g. Dane pochodzą z laboratoriów HONOR. Rzeczywista waga może się różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru. [15] Dostępność kolorów może się różnić w zależności od regionu.

