HONOR anuncia lançamento global da série HONOR 90

Como copiloto para criadores, a nova série HONOR 90 combina câmeras de última geração, recursos inteligentes e muito mais para capturar momentos espontâneos e compartilhar boas vibrações.

PARIS, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR anunciou hoje o lançamento da série HONOR 90 nos mercados globais. Apresentando uma impressionante câmera principal de 200MP com um display flutuante Quad-Curved líder do setor e tecnologia de conforto visual, o HONOR 90 oferece hardware e software inovadores para capacitar a geração sempre conectada a capturar suas aventuras cotidianas com detalhes excepcionais e compartilhar essas ótimas vibrações com pessoas próximas.

"Na HONOR, nos esforçamos para capacitar os consumidores ao redor do mundo com nossa tecnologia líder para aproveitar o dia e compartilhar sua vibração". disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "Desde as excelentes inovações em câmeras e soluções de exibição centradas no ser humano, até o desempenho extremamente rápido possibilitado pelo melhor hardware da categoria e pelo nosso MagicOS inteligente, a Série HONOR 90 encantará os consumidores de todo o mundo com sua experiência excepcional e, principalmente, os criadores de conteúdo que procuram um parceiro inteligente e confiável para capturar suas vidas emocionantes".

HONOR 90: câmera potente e versátil para capturar fotos e vídeos requintados

O novíssimo sistema de câmera tripla consiste em uma câmera principal de 200 MP com um sensor de 1/1,4 polegada, uma câmera macro e ultra wide de 12 MP com um campo de visão de 112° e uma câmera de profundidade de 2 MP que ajuda a câmera a medir a distância com mais precisão. Com suporte à fusão de múltiplos quadros, algoritmo de redução de ruído e agrupamento de pixels para alcançar desempenho de captura de luz equivalente a ter pixels grandes de 2,24µm (16 em 1), a câmera principal de 200MP produz excelentes fotos com ampla faixa dinâmica (HDR) e imagens detalhadas e brilhantes em situações de pouca luz.

O HONOR 90 também apresenta o novo Modo Retrato, que ajuda os usuários a criar sem esforço retratos excecionais com características faciais bem definidas, tons de pele precisos e um efeito bokeh autêntico que combina naturalmente o fundo com o assunto. Para maior flexibilidade, o Modo Retrato também suporta a captura com zoom 2X para fornecer resultados de imagem que destacam melhor o objeto no frame.

Na frente, a câmera frontal de 50MP captura selfies impressionantes repletas de detalhes, tornando o HONOR 90 a escolha ideal para criadores de conteúdo iniciantes.

Desenvolvida para ajudar os vloggers a simplificar seus fluxos de trabalho, o HONOR 90 também emprega inteligência artificial (AI) para redução de ruído de vídeo e recomendações de modo de vídeo, bem como para AI Vlog Assistant que permite aos usuários gerar um vídeo de 15 segundos pronto para mídia social com apenas alguns toques. O HONOR 90 alcança uma redução de ruído omnidirecional com uma relação sinal-ruído de 20dB, que é próximo ao de um gravador profissional, permitindo aos usuários capturar vozes humanas de forma clara, sem outros ruídos indesejados.

Experiência de visualização imersiva na tela

Equipado com um display flutuante Quad-Curved de 6,7 polegadas[1], o HONOR 90 suporta uma alta resolução de 2664x1200, gama de cores DCI-P3 de 100% e até 1,07 bilhão de cores, dando vida ao conteúdo visual em cores deslumbrantes e clareza vívida. Além disso, o HONOR 90 suporta um brilho HDR de pico de 1600 nits, o que permite melhor legibilidade da tela mesmo sob luz forte.

A tela é rápida e responsiva com uma taxa de atualização de tela adaptável de até 120 Hz [2], que é ajustada dinamicamente de acordo com o conteúdo exibido para atingir o equilíbrio ideal entre fluidez visual e duração da bateria. Além disso, com suporte HDR10+ e certificações HDR da Netflix e Amazon Prime Video, o HONOR 90 garante que os usuários possam desfrutar de uma experiência multimídia excepcional, seja na estrada ou no conforto de suas casas.

Refletindo o compromisso da HONOR com a tecnologia centrada no ser humano, o HONOR 90 é equipado com recursos de conforto ocular líderes do setor [3]. Recebeu a certificação "Flicker-free" da TÜV Rheinland e alcançou o nível de escurecimento sem riscos, o HONOR 90 é perfeito para a geração de hoje com fome de entretenimento que passa longas horas visualizando e assistindo conteúdo em seus smartphones. A tela suporta a frequência de escurecimento de modulação por largura de pulso (PWM) mais alto do setor, de 3840 Hz [4], minimizando efetivamente a tensão que coloca nos olhos dos usuários quando é definida com baixo brilho. A tela também possui o recurso de Dimming Dinâmico, que simula a luz natural para aliviar a fadiga ocular, além da tecnologia Circadian Night Display da HONOR, que filtra a luz azul e promove a secreção natural de melatonina para melhorar a qualidade do sono do usuário durante a noite.

O HONOR 90 oferece uma tela agradável que apresenta um ótimo desempenho na maioria dos casos de uso, com forte desempenho em cores e legibilidade, que também conquistou o primeiro lugar na classificação High-End de telas da DOXMAKR, com uma pontuação geral de 140.

Design elegante e moderno inspirado no artesanato

Inspirado na alta costura e habilidade artesanal vistas em joias de luxo, o HONOR 90 exala a classe com seu corpo fino de 7,8 mm [5] e leve de 183g [6]. As bordas suaves e arredondadas que envolvem o smartphone o tornam tão prazeroso de segurar quanto de contemplar, e o vidro profundamente reforçado oferece aos usuários a tranquilidade de saber que seu smartphone foi feito para durar. Na parte traseira, o HONOR 90 apresenta o icônico design clássico Dual Ring da Série N, com elementos arredondados criados com técnicas de corte precisas para produzir um brilho intenso que acrescenta um toque extra de elegância ao smartphone.

Vida incrível da bateria combinada com desempenho rápido

O HONOR 90 vem com uma grande bateria de 5000mAh[7] para suportar o uso durante todo o dia. Com uma única carga, o smartphone pode fornecer até 19,5 horas de transmissão contínua de vídeo local. Quando a bateria está fraca, os usuários podem recuperá-la em até 45% com HONOR SuperCharge 66W em apenas 15 minutos, mantendo o tempo de inatividade no mínimo. Rápido e eficiente em termos de bateria, o HONOR 90 é alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, que possui uma GPU 20% melhor e desempenho de IA 30% melhor em comparação com seu antecessor. A temperatura interna é controlada por uma câmara de vapor 147% maior, possibilitando uma dissipação de calor eficiente que permite que o HONOR 90 permaneça frio ao toque, mesmo sob carga.

Uma experiência verdadeiramente personalizada com o HONOR MagicOS 7.1

Executando o mais recente HONOR MagicOS 7.1 baseado no Android 13, o HONOR 90 e o HONOR 90 Lite incluem uma série de recursos inteligentes aprimorados, como o Magic Text, proporcionando uma experiência de vida inteligente e aumentando a produtividade ao máximo.

O Magic Text reconhece de forma inteligente o texto em uma imagem e permite que os usuários realizem ações diretamente com informações importantes. Por exemplo, quando o Magic Text identifica um número de telefone, os usuários podem tocar nele e escolher uma ação no menu, incluindo ligar, enviar mensagens de texto e salvar o número. O Magic Text também pode identificar endereços de e-mail e links de sites para acesso mais rápido aos serviços relevantes. Você pode inserir o reconhecimento de texto e o modo de digitalização imediatamente por meio do visor digital.

HONOR 90 Lite faz sua estreia global

Lançado junto com o HONOR 90, o HONOR 90 Lite é um produto versátil e elegante, com um incrível sistema de câmera, tela e uma série de recursos inteligentes para aprimorar a experiência do usuário.

Elevando a experiência fotográfica, o HONOR 90 Lite possui uma câmera principal traseira de 100 MP com abertura f/1.9, uma câmera wide e de profundidade de 5MP e uma Macro Camera de 2MP para capturar fotos de paisagens majestosas e closes íntimos. Para os entusiastas de selfie, a Câmera Frontal de16MP oferece autorretratos cativantes com recursos definidos e cores aprimoradas. Além disso, o Edgeless Display de 6,7 polegadas do HONOR 90 Lite [8] apresenta uma taxa de atualização adaptável de até 90 Hz[9], proporcionando aos usuários uma experiência visual extremamente suave. A tela também possui a certificação TÜV Rheinland Low Blue Light e, assim como o HONOR 90, oferece uma série de soluções de proteção ocular centradas no ser humano, incluindo o Dimming Dinâmico e o Circadian Night Display.

O HONOR 90 Lite é alimentado pelo sistema MediaTek Dimensity 6020 5G e uma bateria de 4500mAh[10]. Usuários que gostam de manter sua mídia sempre acessível em suas mãos podem aproveitar ao máximo os 8 GB de memória e o amplo armazenamento de 256 GB do HONOR 90 Lite, que pode armazenar localmente 57.808 fotos, 22.322 músicas ou 892 vídeos em HD[11]. O HONOR 90 Lite também está equipado com HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), uma tecnologia HONOR que move uma parte da memória flash para RAM, o que significa que 8GB de RAM podem ser aumentados para 13GB de RAM.

HONOR Pad X9 vem com eXtra Vision e Potência eXtra

Juntamente com a série HONOR 90, a HONOR também revelou o mais recente HONOR Pad X9 no evento de Paris. Com uma impressionante tela HONOR FullView de 11,5 polegadas, sistema de áudio de seis alto-falantes com tecnologia de ajuste de som HONOR Histen e armazenamento de até 128 GB [12], o HONOR Pad X9 oferece entretenimento superior e experiência educacional com sua série de recursos inteligentes e um aspecto elegante. Com a tela HONOR FullView, o HONOR Pad X9 possui uma resolução de 2000x1200 pixels e uma proporção excepcional de tela para corpo de 86% para uma experiência de visualização ideal. O design deco de anel duplo e espelho duplo do HONOR Pad X9 complementa o contorno resistente para produzir um fator de forma elegante que tem uma espessura de apenas 6,9 mm[13] e pesa apenas 495g[14].

O HONOR Pad X9 vem com o mais recente MagicOS 7.1 baseado no Android 13 com recursos inteligentes como o HONOR Connect. Com o HONOR Connect, os usuários podem usar vários dispositivos HONOR ao mesmo tempo para visualizar notificações e transferir arquivos entre dispositivos em uma única tela. A tela enorme e a alta resolução do tablet também permitem maior possibilidade de multitarefa por meio do APP Multiplier, que são duas funcionalidades integradas do MagicOS que permitem visualização em tela dividida.

Preço e disponibilidade

O HONOR 90 está disponível em uma variedade de opções de cores da moda, incluindo Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, Peacock Blue, enquanto o HONOR 90 Lite está disponível em três - Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black[15]. A partir de meados de julho, o HONOR 90 estará disponível em mercados internacionais selecionados com preço de varejo sugerido a partir de €549. O HONOR 90 Lite está disponível a partir de €299.

Inspirando-se no universo, o HONOR Pad X9 está disponível no Space Grey a um preço de €249.

Para mais informações, visite a loja virtual da HONOR em www.hihonor.com.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. A missão da empresa é ser uma marca de tecnologia icônica e global, ajudando a criar um mundo novo e mais inteligente para todos, por meio de produtos e serviços de alta qualidade. Com um foco inabalável em P&D, a empresa está comprometida em desenvolver tecnologias que capacitem pessoas ao redor do mundo a irem além, dando-lhes a liberdade para alcançar e fazer mais. Oferecendo uma gama de smartphones, tablets, laptops e dispositivos portáteis de alta qualidade para atender a todos os orçamentos, o portfólio de produtos inovadores, premium e confiáveis da HONOR permite que as pessoas se tornem uma versão melhor de si mesmas.

Para mais informações, acesse o site da HONOR em www.hihonor.com ou envie um e-mail para [email protected]

[1] Dados dos laboratórios da HONOR. [2] Em diferentes interfaces de aplicativos e telas de jogos, a taxa de atualização da tela pode ser ligeiramente diferente. [3] A tecnologia de escurecimento por modulação de largura de pulso (PWM) de ultra-alta frequência de 3840Hz do HONOR 90 é certificada como livre de cintilação pela TÜV Rheinland e alcança o nível de escurecimento livre de riscos, que só entra em vigor quando a taxa de atualização é de 120Hz. O padrão de teste para a certificação "Flicker-free" da TÜV Rheinland segue a correlação entre o nível de risco de cintilação e a frequência de cintilação no padrão IEEE Std 1789-2015, que define o nível sem cintilação como quando a frequência de escurecimento é superior a 3125Hz. O telefone não é equipamento médico e não está disponível para tratamento. [4] A tela suporta um escurecimento PWM máximo de alta frequência de 3840 Hz, que entra em vigor em ambientes de baixo brilho. Por favor, consulte a experiência real. O telefone não é um equipamento médico e não está disponível para tratamento. [5] Dados dos laboratórios da HONOR. As dimensões reais podem variar de acordo com a configuração, o processo de fabricação e o método de medição. A espessura (7,8 mm) do telefone não inclui a saliência da câmera. [6] Dados dos laboratórios da HONOR. O peso total inclui bateria. O peso real pode variar de acordo com as configurações do produto, processos de fabricação e métodos de medição. [7] A capacidade típica é 5000mAh, e a capacidade nominal é 4900Ah. (Bateria não removível) [8] Com um design de cantos arredondados na tela, o comprimento diagonal da tela é de 6,7 polegadas quando medido de acordo com o retângulo padrão (a área visível real é um pouco menor). [9] Em diferentes interfaces de aplicativos e telas de jogos, a taxa de atualização da tela pode ser ligeiramente diferente. [10] A capacidade típica é 4500mAh, e a capacidade nominal da bateria é 4400mAh. (Bateria não removível). [11] Dados dos laboratórios da HONOR. A capacidade é calculada assumindo que os tamanhos de arquivo de cada música, imagem e vídeo sejam 10 MB, 4 MB e 250 MB, respectivamente. A quantidade real de arquivos pode variar de acordo com o tamanho do arquivo. [12] O armazenamento interno disponível pode ser menor já que parte do armazenamento interno é ocupado por software. O espaço de memória real pode mudar devido a atualizações de aplicativos, operações do usuário e outros fatores relacionados. [13] Dados dos laboratórios da HONOR. [14] Refere-se aos modelos somente Wi-Fi. Modelos compatíveis com conectividade LTE pesam aproximadamente 499g. Os dados são provenientes dos laboratórios da HONOR. O peso real pode variar de acordo com as configurações, o processo de fabricação e o método de medição. [15] A disponibilidade de cores pode variar de acordo com a região.

