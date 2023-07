HONOR annonce le lancement mondial de la série HONOR 90

Compagnon idéal des créateurs, la nouvelle série HONOR 90 allie une caméra de premier rang à des fonctionnalités intelligentes et plus encore pour leur permettre de capturer des moments spontanés et partager leur énergie avec les autres

PARIS, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La marque technologique mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui le lancement de la série HONOR 90 sur les marchés internationaux. Combinant une impressionnante caméra principale de 200 MP avec un écran flottant Quad-Curved de premier plan et une technologie de confort oculaire, le HONOR 90 comporte des composants et des logiciels révolutionnaires qui permettent à l'utilisateur toujours connecté d'aujourd'hui de capturer tous les détails de ses aventures quotidiennes, ainsi que de partager sa joyeuse énergie avec ses proches.

« Chez HONOR, nous nous efforçons de donner aux consommateurs du monde entier les moyens de saisir l'occasion et de partager leur énergie à l'aide de notre technologie de premier ordre, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. Outre des innovations exceptionnelles en matière de caméra et des solutions d'affichage centrées sur l'utilisateur, la série HONOR 90 offre des performances ultrarapides rendues possibles par des composants de premier rang et notre système d'exploitation intelligent MagicOS. L'expérience exceptionnelle de l'appareil ravira les consommateurs du monde entier, en particulier les créateurs de contenu qui recherchent un compagnon intelligent et fiable pour capturer les moments de leur vie passionnante. »

HONOR 90 : Caméra puissante et polyvalente pour capturer des photos et des vidéos exquises

Le tout nouveau système de triple caméras comporte une caméra principale de 200 MP, dotée d'un capteur de 1/1,4 pouce, d'une caméra macro ultralarge de 12 MP au champ de vision de 112°, et d'une caméra de profondeur de 2 MP qui aide l'appareil à mesurer plus précisément la distance. Prenant en charge la fusion multi-images, l'algorithme de réduction des bruits et le binning de pixels, l'appareil obtient une performance de capture de la lumière semblable à de grands pixels de 2,24 µm (16-en-1). De plus, la caméra principale de 200 MP produit d'excellentes photos à plage dynamique élevée (HDR), ainsi que des plans détaillés et lumineux dans des situations de faible luminosité.

Une autre nouveauté de l'HONOR 90, le nouveau mode Portrait, aide les utilisateurs à créer des portraits exceptionnels sans effort avec des traits du visage bien définis, des tons de peau précis et un effet bokeh authentique qui mélange naturellement le fond et le sujet. Pour plus de flexibilité, le mode Portrait prend également en charge le zoom 2X pour produire des images qui mettent mieux en évidence le sujet dans l'image.

À l'avant, la caméra de 50 MP permet aux utilisateurs de prendre de superbes selfies qui regorgent de détails, faisant de l'HONOR 90 un choix idéal pour les créateurs de contenu en herbe.

Conçu pour aider les vloggers à rationaliser leurs flux de travail, le HONOR 90 utilise l'intelligence artificielle (IA) pour réduire les bruits et recommander les modes vidéo appropriés. L'appareil propose en outre un assistant de vloggage IA qui permet aux utilisateurs de générer, en seulement quelques clics, une vidéo de 15 secondes prête pour les médias sociaux. En outre, le HONOR 90 réduit le bruit omnidirectionnel, avec un rapport signal/bruit de 20 dB semblable à celui des enregistreurs professionnels. Ceci permet aux utilisateurs de capturer clairement les voix humaines, sans qu'il y ait d'autres perturbations sonores.

Expérience visuelle immersive

Équipé d'un écran flottant Quad-Curved de 6,7 pouces[1], le HONOR 90 présente une haute résolution de 2664x1200, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, donnant vie au contenu visuel avec de superbes couleurs et une vive clarté. En outre, le HONOR 90 prend en charge la luminosité HDR maximale de 1 600 nits pour une meilleure lisibilité à l'écran même sous une vive lumière.

L'écran rapide et réactif affiche un taux de rafraîchissement d'écran adaptatif atteignant 120 Hz[2]. Celui-ci s'ajuste dynamiquement en fonction du contenu affiché pour offrir l'équilibre optimal entre la fluidité visuelle et l'autonomie de la batterie. En outre, le HONOR 90 prend en charge la HDR10+ et possède les certifications HDR de Netflix et d'Amazon Prime Video, garantissant aux utilisateurs une expérience multimédia exceptionnelle, que ce soit sur la route ou dans le confort de leur domicile.

Reflétant l'engagement de HONOR envers la technologie centrée sur l'utilisateur, le HONOR 90 dispose de fonctionnalités de pointe en matière de confort oculaire[3]. Ayant reçu la certification sans scintillement de TÜV Rheinland et atteint le niveau de gradation sans risque, le HONOR 90 est le compagnon idéal pour le public avide de divertissement d'aujourd'hui, qui passe de longues heures à regarder du contenu sur son smartphone. L'écran prend en charge la fréquence de gradation à modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 3 840 Hz[4], la plus élevée de l'industrie, réduisant efficacement la fatigue oculaire quand sa luminosité est réglée à un faible niveau. L'écran dispose également d'une fonction de gradation dynamique qui simule la lumière naturelle pour soulager la fatigue oculaire, ainsi que de la technologie d'affichage nocturne circadien de HONOR, qui filtre la lumière bleue et favorise la sécrétion naturelle de mélatonine pour améliorer la qualité du sommeil de l'utilisateur la nuit.

Le HONOR 90 offre une expérience de visionnement agréable, avec d'excellentes performances dans la plupart des cas d'utilisation, notamment sur le plan des couleurs et de la lisibilité. L'écran a été classé à la première place dans le classement des écrans haut de gamme de DOXMAKR, obtenant un score d'affichage global de 140.

Design élégant et élégant inspiré par le savoir faire artisanal

Inspiré par la haute couture et l'artisanat des bijoux de luxe, le HONOR 90 respire l'élégance avec un corps léger mesurant 7,8 mm[5] d'épaisseur et pesant 183 g[6]. Avec ses bords lisses et arrondis, l'appareil est plaisant à tenir en main. De plus, grâce à son verre profondément renforcé, les utilisateurs ont l'esprit tranquille, sachant que leur smartphone est construit pour durer. À l'arrière, le HONOR 90 présente l'emblématique design à double anneau de la série N. Les éléments circulaires sont conçus à l'aide de techniques de coupe précises pour produire un fini brillant qui ajoute une touche d'élégance au smartphone.

Très grande autonomie et performances rapides

Muni d'une grande batterie de 5 000 mAh[7], le HONOR 90 offre une journée entière d'autonomie. Sur une seule charge, le smartphone peut fournir jusqu'à 19,5 heures de diffusion vidéo locale en continu. Lorsque le niveau de batterie est faible, les utilisateurs peuvent utiliser le chargeur HONOR SuperCharge 66 W pour recharger le smartphone à 45 % en 15 minutes seulement, ce qui minimise le temps d'arrêt. Rapide et économe en consommation de batterie, le HONOR 90 est propulsé le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, qui offre des performances graphiques et d'IA 20 % et 30 % supérieures, respectivement, par rapport à son prédécesseur. La température interne est contrôlée par une chambre de vapeur 147 % plus grande qui favorise la dissipation efficace de la chaleur. Ceci permet au HONOR 90 de rester au frais au toucher, même lorsqu'il est en charge.

Expérience véritablement personnalisée grâce à HONOR MagicOS 7.1

Alimentés par le nouveau système d'exploitation basé sur Android 13, HONOR MagicOS 7.1, HONOR 90 et HONOR 90 Lite possèdent un large éventail de fonctionnalités intelligentes améliorées telles que Magic Text, offrant une expérience de vie intelligente tout en maximisant la productivité.

Magic Text reconnaît intelligemment le texte présent sur une image et permet aux utilisateurs d'interagir directement avec des informations importantes. Par exemple, lorsque Magic Text trouve un numéro de téléphone, les utilisateurs peuvent appuyer dessus et choisir parmi une variété d'actions, y compris lancer un appel, envoyer un message texte et enregistrer le numéro. Magic Text peut également identifier les adresses e-mail et les liens vers les sites Web, fournissant un accès plus rapide aux services pertinents. Les utilisateurs peuvent immédiatement accéder au mode de reconnaissance et de numérisation du texte une fois qu'ils ouvrent le viseur numérique.

Débuts mondiaux du HONOR 90 Lite

Lancé aux côtés du HONOR 90, le HONOR 90 Lite est un appareil polyvalent et élégant qui dispose d'un système de caméra exceptionnel, d'un écran et d'une gamme de fonctionnalités intelligentes qui améliorent l'expérience utilisateur.

Rehaussant l'expérience photographique, le HONOR 90 Lite combine une caméra principale arrière de 100 MP avec ouverture f/1,9, une caméra grand-angle de profondeur de 5 MP et une caméra macro de 2 MP pour capturer de majestueux clichés de paysages majestueux et des plans rapprochés détaillés. Pour les amateurs de selfies, la caméra avant de16 MP capture des autoportraits captivants, produisant une image détaillée et des couleurs améliorées. De plus, l'écran Edgeless Display 6,7 pouces[8] du HONOR 90 Lite propose un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 90 Hz[9], offrant aux utilisateurs une expérience visuelle extrêmement fluide. L'écran a reçu la certification de TÜV Rheinland en matière de faible lumière bleue et, tout comme le HONOR 90, prend en charge une gamme de solutions de protection oculaire centrée sur l'utilisateur, y compris la gradation dynamique et l'affichage nocturne circadien.

Le HONOR 90 Lite est alimenté par le système MediaTek Dimensity 6020 5G et une batterie de 4 500 mAh[10]. Les utilisateurs qui aiment garder leurs médias accessibles en tout temps à portée de main peuvent profiter des capacités de stockage du HONOR 90 Lite. Avec 8 Go de mémoire et une grande capacité de stockage de 256 Go, l'appareil peut stocker 57 808 photos, 22 322 chansons ou 892 vidéos HD[11] localement. En outre, le HONOR 90 Lite est muni de la technologie HONOR RAM Turbo (8 Go + 5 Go), qui transfère une partie de la mémoire flash vers la mémoire vive. Ainsi, la mémoire vive de 8 Go de RAM peut atteindre 13 Go au total.

HONOR Pad X9, offrant performances et visuels rehaussés

Parallèlement à la série HONOR 90, HONOR a dévoilé le dernier HONOR Pad X9 lors de l'événement parisien. Doté d'un impressionnant écran HONOR FullView de 11,5 pouces, d'un système audio à six haut-parleurs propulsé par la technologie de réglage sonore HONOR Histen, ainsi que d'un espace de stockage pouvant atteindre 128 Go[12], le HONOR Pad X9 rehausse l'expérience de divertissement et d'éducation grâce à ses nombreuses fonctionnalités intelligentes et à son design élégant. Son écran HONOR FullView présente une résolution de 2 000 x 1 200 pixels et un rapport écran-corps exceptionnel de 86 % pour offrir une expérience de visionnement optimale. La conception élégante à double anneau et double miroir du HONOR Pad X9 complète un contour robuste pour produire un facteur de forme élégant qui a seulement 6,9 mm[13] d'épaisseur et ne pèse que 495 g[14].

Le HONOR Pad X9 inclut le nouveau MagicOS 7.1, basé sur Android 13, qui comprend des fonctionnalités intelligentes comme HONOR Connect. Grâce à HONOR Connect, les utilisateurs peuvent utiliser plusieurs appareils HONOR simultanément, ce qui leur permet d'afficher des notifications et de transférer des fichiers entre les appareils à partir d'un seul écran. De plus, la grande taille de l'écran et la haute résolution de la tablette élargissent les possibilités de multitâche grâce à APP Multiplier, deux fonctionnalités intégrées de MagicOS qui permettent d'afficher plusieurs applications à l'écran.

Prix et disponibilité

Le HONOR 90 est disponible dans une gamme de couleurs à la mode, y compris Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver et Peacock Blue. Le HONOR 90 Lite est disponible en trois couleurs : Cyan Lake, Titanium Silver et Midnight Black[15]. De mi-juillet à fin juillet, le HONOR 90 sera en vente dans certains marchés internationaux à un prix de détail suggéré commençant à 549 €. Le HONOR 90 Lite sera en vente à partir de 299 €.

Tirant son inspiration de l'univers, le HONOR Pad X9 est disponible en couleur Space Grey au prix de 249 €.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la boutique HONOR en ligne à l'adresse : www.hihonor.com .

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. L'entreprise se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Grâce à une concentration durable sur la R&D, elle s'engage à développer une technologie qui permet aux utilisateurs du monde entier d'aller plus loin, leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un e-mail à [email protected] .

[1]Données fournies par HONOR labs. [2]Sur différentes interfaces d'application et différents écrans de jeu, le taux de rafraîchissement de l'écran peut être légèrement différent. [3] La technologie de gradation PWM à ultra haute fréquence 3 840 Hz du HONOR 90 a reçu la certification sans scintillement de TÜV Rheinland et atteint le niveau de gradation sans risque, qui ne prend effet que lorsque le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. La norme de test de la certification sans scintillement de TÜV Rheinland suit la corrélation entre le niveau de risque de scintillement et la fréquence de scintillement selon la norme IEEE Std 1789-2015, qui définit l'absence de scintillement comme une fréquence de gradation supérieure à 3 125 Hz. Le téléphone n'est pas un équipement médical et ne peut pas être utilisé dans le cadre d'un traitement. [4]L'écran prend en charge une gradation PWM haute fréquence maximale de 3 840 Hz, qui prend effet dans les scénarios de faible luminosité. Veuillez vous référer à l'expérience réelle. Le téléphone n'est pas un équipement médical et ne peut pas être utilisé dans le cadre d'un traitement. [5]Données fournies par HONOR labs. Les dimensions réelles peuvent varier selon la configuration, le procédé de fabrication et la méthode de mesure. L'épaisseur (7,8 mm) du téléphone ne tient pas compte de la bosse de caméra. [6]Données fournies par HONOR labs. Le poids total comprend la batterie. Le poids réel peut varier selon la configuration du produit, les procédés de fabrication et les méthodes de mesure. [7]La capacité type de la batterie est de 5 000 mAh et la capacité nominale de la batterie est de 4 900 mAh. (Batterie non amovible) [8]Avec un design à angles arrondis sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran est de 6,7 pouces lorsqu'elle est mesurée sur la base d'un rectangle standard (la zone d'affichage réelle est légèrement plus petite). [9]Sur différentes interfaces d'application et différents écrans de jeu, le taux de rafraîchissement de l'écran peut être légèrement différent. [10]La capacité type de la batterie est de 4 500 mAh et la capacité nominale de la batterie est de 4 400 mAh. (Batterie non amovible). [11]Données fournies par HONOR labs. La capacité est calculée en supposant que les tailles de fichiers de chaque chanson, image et vidéo sont de 10 Mo, 4 Mo et 250 Mo respectivement. La quantité réelle de fichiers peut varier selon la taille des fichiers. [12]Le stockage interne disponible peut être plus petit, car une partie est occupée par des logiciels. L'espace de stockage réel peut changer en raison de mises à jour des applications, des opérations des utilisateurs et d'autres facteurs connexes. [13]Données fournies par HONOR labs. [14]Ne s'applique qu'aux modèles Wi-Fi. Les modèles prenant en charge la connectivité LTE pèsent approximativement 499 g. Les données proviennent de HONOR labs. Le poids réel peut varier selon les configurations, le procédé de fabrication et la méthode de mesure. [15]Les couleurs proposées varient selon les régions.

