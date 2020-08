Huawei verkündet weltweite Markteinführung seines neuen Gaming-Hubs für Mobilgeräte - das HUAWEI GameCenter

PEKING, 4. August 2020 /PRNewswire/ -- Huawei gab heute die Markteinführung seiner offiziellen Spieleservice- und Vertriebsplattform HUAWEI GameCenter in 33 Ländern und Regionen weltweit bekannt. GameCenter ist eine Plattform, die entwickelt wurde, um Gaming-Communitys auf Mobilgeräten durch qualitativ hochwertigen Inhalt und Belohnungen zusammenzubringen. Huawei-Nutzer in Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Afrika, im Nahen Osten und in anderen Regionen können sich jetzt auf ein noch unterhaltsameres Gaming-Erlebnis freuen, wenn sie das HUAWEI GameCenter über die AppGallery herunterladen und nutzen.