Firma KEENON Robotics zaprezentowała innowacyjne rozwiązania w zakresie autonomicznego czyszczenia na targach Interclean Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 16 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Interclean Amsterdam 2026 firma KEENON Robotics pokazała, w jaki sposób automatyzacja nowej generacji zmienia zarządzanie obiektami (FM) poprzez zrównoważoną inteligencję i współpracę wielu robotów. W obliczu niedoborów siły roboczej, rosnącej złożoności operacyjnej i coraz wyższych oczekiwań względem spójności, które w dalszym ciągu stanowią wyzwanie dla branży FM, firma KEENON zaprezentowała profesjonalną flotę urządzeń czyszczących, która ma zwiększyć autonomię, skalowalność i wydajność działania.

Patrolowanie za pomocą sztucznej inteligencji przyspiesza reagowanie na konieczność sprzątania

Kluczowym elementem była stworzona przez firmę KEENON funkcja patrolowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), która umożliwia robotom identyfikację typowych suchych i mokrych zanieczyszczeń, automatyczne przełączanie trybów sprzątania i obliczanie najkrótszej ścieżki reakcji. Dzięki temu roboty sprzątające mogą wyjść poza ustalone trasy i reagować bardziej dynamicznie na bieżące potrzeby.

Zróżnicowany asortyment produktów dla różnych środowisk

Firma KEENON zaprezentowała serię KLEENBOT jako kompletne portfolio przeznaczone do różnych zastosowań komercyjnych. Robot KLEENBOT C55 powstał z myślą o dużych przestrzeniach powyżej 3000 m². Zapewnia dużą wydajność, dłuższy czas pracy i szeroki zasięg w wymagających środowiskach, takich jak fabryki i centra logistyczne. Robot KLEENBOT C40, przeznaczony do średniej wielkości obiektów komercyjnych, w tym supermarketów, hoteli, biur i szpitali, wyróżniał się pionierską konstrukcją firmy KEENON umożliwiającą oddzielanie frakcji suchej od mokrej. Urządzenie C40, którego sercem jest autorski system potrójnej szczotki, oddziela odpady suche i mokre w ramach jednego procesu roboczego, rozwiązując w ten sposób wieloletnie problemy użytkowników, takie jak nieprzyjemny zapach powstający w wyniku mieszania odpadów czy trudności podczas czyszczenia zbiorników na ścieki. Jednocześnie robot jest łatwiejszy do konserwacji i zwiększa ogólną wydajność czyszczenia. Robot KLEENBOT C30 jest przeznaczony do zastosowań premium, takich jak hotele i biura. Zapewnia cichsze i bezwodne czyszczenie na sucho różnych powierzchni – od marmuru po dywany.

Skuteczna współpraca wielu robotów, większa efektywność usług

Oprócz prezentacji poszczególnych produktów, firma KEENON podkreśliła wartość współpracy wielu robotów. Dysponując ofertą obejmującą roboty sprzątające, dostawcze i humanoidalne, firma KEENON pokazała, w jaki sposób różne typy robotów mogą współpracować w ramach skoordynowanych wdrożeń, aby poprawić wydajność usług i szybkość reagowania w złożonych środowiskach komercyjnych. Od 10 do ponad 20 robotów działających w pojedynczych lokalizacjach po mieszaną flotę ośmiu robotów sześciu typów w obiektach takich jak luksusowy hotel franczyzowy: firma KEENON zapewnia sprawdzoną wydajność wielu robotów.

Od wyspecjalizowanych robotów do szerszej wizji

W podsumowaniu pokazu firma KEENON podkreśliła swoją szerszą strategię łączenia humanoidalnych robotów ogólnego przeznaczenia ze specjalistycznymi robotami usługowymi. Mając za sobą 16 lat innowacji w dziedzinie robotyki, firma nieustannie zwiększa skalę wdrożeń w świecie rzeczywistym, realizując jednocześnie swoją długoterminową wizję „10 miliardów + 1 robot" — przyszłości, w której każdą osobę wspiera robotyczny partner.

