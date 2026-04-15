KEENON Robotics présente ses dernières innovations en nettoyage autonome à l'Interclean Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Interclean Amsterdam 2026, KEENON Robotics a présenté comment l'automatisation de nouvelle génération remodèle la gestion des installations grâce à l'intelligence durable et à la collaboration multirobots. Alors que la pénurie de main-d'œuvre, la complexité croissante des opérations et les attentes plus élevées en matière d'harmonisation continuent de mettre au défi l'industrie de la gestion des installations, KEENON a présenté une gamme de solutions de nettoyage professionnel conçues pour des opérations plus autonomes, plus évolutives et plus efficaces.

AI Patrol Inspection pour un nettoyage plus réactif

La capacité AI Patrol Inspection de KEENON, qui permet aux robots d'identifier les débris secs et humides courants, de changer automatiquement de mode de nettoyage et de calculer la trajectoire d'intervention la plus courte, a été l'un des points forts du salon. Cette capacité permet aux robots d'aller au-delà du nettoyage à itinéraire fixe et de répondre de manière plus dynamique aux besoins opérationnels en temps réel.

Une gamme de produits différenciés pour divers environnements

KEENON a présenté la série KLEENBOT en tant que portefeuille complet pour différents scénarios commerciaux. Le KLEENBOT C55 est conçu pour les grands espaces de plus de 3 000 m². Il offre une grande capacité, une plus longue durée de fonctionnement et une large couverture pour les environnements exigeants tels que les usines et les centres logistiques. Le KLEENBOT C40, destiné aux établissements commerciaux de taille moyenne tels que les supermarchés, les hôtels, les bureaux et les hôpitaux, s'est distingué par la conception pionnière de séparation des modes sec-humide de KEENON. Construit autour de son système à trois brosses, le C40 sépare les déchets secs et humides en une seule opération, ce qui permet de résoudre les problèmes rencontrés depuis longtemps par les utilisateurs, tels que les odeurs causées par le mélange des déchets et la difficulté de nettoyer les réservoirs d'eaux usées, tout en renforçant la commodité de l'entretien et l'efficacité globale du nettoyage. Le KLEENBOT C30 est conçu pour les environnements haut de gamme tels que les hôtels et les bureaux. Il offre une solution de nettoyage à sec plus silencieuse et sans eau pour des surfaces allant du marbre aux moquettes.

Collaboration efficace entre plusieurs robots, efficacité de service accrue

Au-delà des produits individuels, KEENON a souligné la valeur de la collaboration multirobots. Avec un portefeuille de robots de nettoyage, de livraison et de robots humanoïdes, KEENON a démontré comment différents types de robots peuvent travailler ensemble dans des déploiements coordonnés pour optimiser l'efficacité des services et la réactivité opérationnelle dans des environnements commerciaux complexes. Qu'il s'agisse d'une dizaine ou même de plus de 20 robots déployés dans une seule installation, ou d'une flotte mixte de huit robots dans six types d'environnements pour des installations telles qu'un hôtel de luxe franchisé, KEENON offre une efficacité multirobots éprouvée.

Des robots spécialisés à une vision plus large

KEENON a clôturé sa participation au salon en renforçant sa stratégie plus large consistant à combiner des robots humanoïdes polyvalents à des robots de service spécialisés. Forte de ses 16 années d'innovation dans le domaine de la robotique, l'entreprise continue d'intensifier le déploiement dans le monde réel tout en promouvant sa vision à long terme « 10 Billion + 1 Robot », un avenir dans lequel chaque personne sera assistée par un partenaire robotique.

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