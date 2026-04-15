KEENON Robotics продемонстрировала инновации автономной уборки на выставке Interclean Amsterdam 2026

АМСТЕРДАМ, 16 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке Interclean Amsterdam 2026 компания KEENON Robotics продемонстрировала, как автоматизация следующего поколения меняет управление объектами благодаря устойчивому интеллекту и сотрудничеству с несколькими роботами. Поскольку нехватка рабочей силы, растущая эксплуатационная сложность и более высокие ожидания в отношении согласованности продолжают бросать вызов FM-индустрии, компания KEENON представила профессиональный парк средств для очистки, созданный для более автономных, масштабируемых и эффективных операций.

AI Patrol Inspection для более гибкой очистки

Ключевым моментом стала функция KEENON AI Patrol Inspection, которая позволяет роботам идентифицировать обычный сухой и влажный мусор, автоматически переключаться между режимами очистки и рассчитывать кратчайший путь реагирования. Это позволяет роботам выходить за рамки уборки по фиксированному маршруту и более динамично реагировать на оперативные потребности в режиме реального времени.

Дифференцированная линейка продуктов для различных сред

Компания KEENON продемонстрировала серию KLEENBOT в качестве полного портфолио для различных коммерческих сценариев. KLEENBOT C55 предназначен для больших помещений площадью более 3000 м², предлагая высокую пропускную способность, более длительное время работы и широкий охват для требовательных сред, таких как заводы и логистические центры. KLEENBOT C40, предназначенный для коммерческих предприятий среднего размера, включая супермаркеты, отели, офисы и больницы, выделялся новаторской конструкцией KEENON с разделением сухой и влажной уборки. Построенный на основе своей фирменной тройной щеточной системы, C40 разделяет сухие и влажные отходы в едином рабочем процессе, устраняя давние болевые точки пользователя, такие как запах, вызванный смешанными отходами, и сложность очистки резервуаров для сточных вод, а также повышая удобство обслуживания и общую эффективность очистки. KLEENBOT C30 предназначен для премиальных условий, таких как отели и офисы, предлагая более тихое, безводное решение для химчистки поверхностей от мрамора до ковров.

Эффективное сотрудничество с несколькими роботами, повышение эффективности обслуживания

Помимо отдельных продуктов, компания KEENON подчеркнула ценность сотрудничества с несколькими роботами. С помощью портфеля, охватывающего уборку, доставку и человекоподобных роботов, компания KEENON продемонстрировала, как различные типы роботов могут работать вместе в скоординированных развертываниях для повышения эффективности обслуживания и оперативного реагирования в сложных коммерческих средах. От 10–20 роботов, работающих в отдельных местах, до смешанного парка из 8 роботов в 6 типах на таких объектах, как роскошный отель сети, KEENON обеспечивает проверенную эффективность нескольких роботов.

От специализированных роботов к более широкому видению

Компания KEENON закрыла витрину, укрепив свою более широкую стратегию объединения человекоподобных роботов общего назначения со специализированными сервисными роботами. Опираясь на 16 лет инноваций в области робототехники, компания продолжает масштабировать развертывание в реальном мире, продвигая свое долгосрочное видение «10 миллиардов + 1 робот» — будущее, в котором каждый человек поддерживается роботизированным партнером.

