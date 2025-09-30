Flytxt, mencionado como un actor de nicho por segundo año consecutivo en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025

-Flytxt es mencionado como un actor de nicho por segundo año consecutivo en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para IA en operaciones comerciales y de clientes de CSP

DUBAI, EAU, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Flytxt, un proveedor líder de IA empresarial para telecomunicaciones y otras empresas de suscripción, ha sido nombrado por segundo año consecutivo como un actor de nicho en el Gartner Magic Quadrant 2025 para IA en Operaciones Comerciales y de Clientes de CSP. Flytxt AI se entrena masivamente con billones de datos reales y está diseñado específicamente para impulsar decisiones y acciones de alto impacto para los CSP en las áreas de ventas y marketing, productos y precios, y atención al cliente.

Flytxt ha fortalecido su cartera de soluciones de IA con el reciente lanzamiento de Niya-X, su sistema de IA de agentes que permite a los CSP llevar la interacción con el cliente al siguiente nivel. Niya-X hace que la interacción sea más conversacional, proactiva, contextual y autónoma, reduciendo la intervención humana y mejorando la velocidad y precisión de las acciones. También permite a los CSP adaptar estrategias, planes tácticos y acciones en respuesta a los cambios en la dinámica del mercado y el comportamiento del cliente con mayor rapidez que la IA genérica o personalizada.

"Para nosotros, ser reconocidos por segunda vez en el Gartner Magic Quadrant valida verdaderamente nuestra posición diferenciada en el mercado", afirmó el Dr. Vinod Vasudevan, consejero delegado de Flytxt. "Los CSP operan cada vez más como mercados digitales, donde la velocidad y la eficiencia en la toma de decisiones influyen directamente en los resultados de los clientes y los productos. Observamos una sólida adopción de la IA de Flytxt en este nuevo paradigma para impulsar decisiones y acciones autónomas que, por un lado, optimizan la oferta de productos y, por otro, la interacción y el consumo del cliente, acelerando la creación de valor a gran escala".

Flytxt se ha asociado con más de 80 empresas, incluyendo 75 CSP en más de 50 países, ayudándolas a integrar la IA en los flujos de trabajo de toma de decisiones diarios para impulsar resultados comerciales medibles.

