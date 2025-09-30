Flytxt mentionné comme un acteur de niche pour la deuxième année consécutive dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2025 for AI in CSP Customer and Business Operations

DUBAÏ, EAU, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Flytxt, l'un des principaux fournisseurs d'Enterprise AI pour les télécommunications et autres activités par abonnement, a été nommée acteur de niche pour la deuxième année consécutive dans le Gartner Magic Quadrant 2025 for AI in CSP Customer and Business Operations. L'IA de Flytxt est massivement entraînée avec des milliers de millions de données du monde réel, et est conçue pour soutenir les décisions et les actions à fort impact pour les opérateurs de télécommunications dans les domaines des ventes et du marketing, des produits et des prix, et du service à la clientèle.

Flytxt mentioned in 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for second consecutive year

Flytxt a renforcé son portefeuille de solutions d'IA avec le lancement récent de Niya-X, son système d'IA agentique qui permet aux opérateurs de télécommunications d'amener l'engagement client à un niveau supérieur. Niya-X rend l'engagement plus conversationnel, proactif, contextuel et autonome, en réduisant l'intervention humaine tout en améliorant la vitesse et la précision des actions. Elle permet également aux opérateurs de télécommunications d'adapter leurs stratégies, leurs plans tactiques et leurs actions en fonction de l'évolution de la dynamique du marché et du comportement des clients, et ce plus rapidement que l'IA générique ou personnalisée.

« À nos yeux, le fait d'être reconnu pour la deuxième fois dans le Gartner Magic Quadrant valide véritablement notre position différenciée sur le marché », a déclaré le Dr Vinod Vasudevan, PDG de Flytxt. « Les fournisseurs de télécommunications fonctionnent de plus en plus comme des places de marché numériques, où la rapidité et l'efficacité de la prise de décision influencent directement les résultats pour les clients et les produits. Nous observons une forte adoption de Flytxt AI dans ce nouveau paradigme pour ce qui est de favoriser des décisions et des actions autonomes qui optimisent, d'une part, les offres de produits et, d'autre part, l'engagement et la consommation des clients, accélérant ainsi la création de valeur à grande échelle.

Flytxt a établi des partenariats avec plus de 80 entreprises, dont 75 opérateurs de télécommunications dans plus de 50 pays, par lesquels elle les aide à intégrer l'IA dans les processus de décision quotidiens afin d'obtenir des résultats commerciaux mesurables.

