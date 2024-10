FORBES TRAVEL GUIDE DÉVOILE LES PREMIERS PRIX VERIFIED AIR TRAVEL AWARDS

ATLANTA, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide (« FTG ») (Le Guide de Voyage Forbes) - la principale autorité mondiale en matière d'hôtellerie de luxe - a annoncé aujourd'hui les gagnants de ses premiers Verified Air Travel Awards (Prix du Transport Aérien Vérifié). Les prix 2024 mettent en lumière les meilleures expériences dans le domaine du transport aérien, y compris les compagnies aériennes, les aéroports et les services de jet privé.

Les 22 prix décernés mettent en lumière un large éventail de lauréats, dont Delta Air Lines, comme la Meilleure compagnie aérienne américaine, Emirates - Meilleure compagnie aérienne internationale, La Compagnie - Meilleure petite compagnie aérienne, LaGuardia - Meilleur aéroport américain, Singapore Changi - Meilleur aéroport international et Louis Vuitton Lounge par Yannick Alléno, à Doha - Meilleur salon d'aéroport international. La liste complète des prix est disponible sur ForbesTravelGuide.com.

Les prix Verified Air Travel Awards ont été décernés à l'issue d'un sondage sur invitation seulement auprès de 5 000 personnes parmi les plus expérimentées du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dont des conseillers en voyages de luxe hautement qualifiés, des inspecteurs incognito de FTG et des experts en formation et en développement de FTG. FTG, connu pour l'intégrité de son système de notation des étoiles pour l'hôtellerie et la restauration, mis en place depuis 66 ans, a validé les résultats. Les lauréats seront récompensés lors du The Summit, qui aura lieu à Monaco en février 2025, la conférence annuelle de FTG consacrée aux marques de luxe et aux voyages de luxe.

« Trop de prix décernés par l'industrie du voyage sont le résultat d'un concours de popularité quelque peu suspect. Les prix Verified Air Travel sont importants parce que les mesures sont basées sur une expérience et une responsabilité réelles », a déclaré Peter Greenberg, journaliste de voyage lauréat d'un Emmy Award et animateur de l'émission « Eye on Travel » sur CBS Radio. « Dans un monde qui connaît une explosion de marques de luxe, il ne s'agit pas de belles images ou d'énoncés de mission, mais d'opinions impartiales de voyageurs chevronnés associées à des faits fiables qui conduisent à une définition crédible et pertinente de l'excellence. »

« Dans le paysage touristique actuel, les voyageurs ont des attentes élevées », a déclaré Hermann Elger, PDG de Forbes Travel Guide. « Ils ne veulent pas attendre d'arriver dans un hôtel de luxe pour faire l'expérience d'une cuisine exceptionnelle, de cocktails, du confort et, surtout, d'un service de classe mondiale. Les Verified Air Travel Awards sont utiles pour guider ces voyageurs exigeants vers les meilleures expériences ».

La liste complète des lauréats est disponible sur ForbesTravelGuide.com.

Note de la rédaction : Veuillez retenir que ce prix n'est pas un classement par étoiles du Forbes Travel Guide, ni le résultat d'une inspection incognito. Il s'agit plutôt d'une distinction unique décernée à l'issue d'un sondage mené sur invitation auprès de conseillers en voyages de luxe et d'experts en hôtellerie hautement qualifiés et validée par le Forbes Travel Guide.

À propos de Forbes Travel Guide :

Le Guide de voyage Forbes est connu pour ses prestigieuses attributions annuelles de Cinq étoiles, Quatre étoiles et Recommandations pour les hôtels de luxe, les croisières océaniques, les restaurants et les spas. Le seul moyen d'obtenir une Note étoilée est de la mériter grâce à notre processus d'inspection anonyme en personne ; aucune relation d'affaires, ni aucun frais ne sont requis. Les Verified Air Travel Awards du Forbes Travel Guide ont été introduits en 2024 sur la base d'un sondage sur invitation auprès de 5 000 voyageurs hautement qualifiés. Pour en savoir plus, consultez le site ForbesTravelGuide.com. Pour en savoir plus sur The Summit (Le Sommet), la conférence annuelle sur les voyages de luxe organisée par Forbes Travel Guide, consultez le site Summit.ForbesTravelGuide.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1676703/Forbes_Travel_Guide_Logo.jpg