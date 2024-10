FORBES TRAVEL GUIDE PRÄSENTIERT DIE ERSTEN VERIFIED AIR TRAVEL AWARDS

ATLANTA, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide („FTG") – die weltweit führende Autorität für Luxusgastronomie – hat heute die Gewinner seiner ersten Verified Air Travel Awards bekannt gegeben. Die 2024 Awards heben die besten Erfahrungen im Flugverkehr hervor, einschließlich Fluggesellschaften, Flughäfen und Privatjet-Dienste.

Zu den 22 Preisträgern gehören Delta Air Lines als beste US-amerikanische Fluggesellschaft, Emirates als beste internationale Fluggesellschaft, La Compagnie als beste kleine Fluggesellschaft, LaGuardia als bester US-amerikanischer Flughafen, Singapore Changi als bester internationaler Flughafen und Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno in Doha als beste internationale Flughafenlounge. Die vollständige Liste der Auszeichnungen finden Sie unter ForbesTravelGuide.com.

Die Verified Air Travel Awards wurden durch eine Umfrage unter 5.000 der meistgereisten Personen in der Hotelbranche ermittelt, darunter hochqualifizierte Luxusreiseberater, inkognito reisende Inspektoren von FTG und Experten für Lernen und Entwicklung von FTG. FTG, das für die Integrität seines 66 Jahre alten Star-Rating-Systems für das Gastgewerbe bekannt ist, validierte die Ergebnisse. Die Gewinner werden im Februar 2025 auf The Summit in Monaco gefeiert, der jährlichen Konferenz der FTG, die sich mit Luxusmarken und Luxusreisen beschäftigt.

„Zu viele Auszeichnungen der Reisebranche sind das Ergebnis eines etwas fragwürdigen Beliebtheitswettbewerbs. Die Verified Air Travel Awards sind wichtig, weil die Kriterien auf realen Erfahrungen und realer Verantwortlichkeit beruhen", sagte Peter Greenberg, Emmy-prämierter Reisejournalist und Moderator von „Eye on Travel" auf CBS Radio. „In einer Welt, in der es eine explosionsartige Zunahme von Luxusmarken gibt, geht es nicht um schöne Bilder oder Leitbilder, sondern um die unvoreingenommene Meinung erfahrener Reisender in Verbindung mit zuverlässigen Fakten, die zu einer glaubwürdigen und relevanten Definition von Exzellenz führen."

„In der heutigen Reiselandschaft haben die Reisenden hohe Erwartungen", sagte Hermann Elger, CEO von Forbes Travel Guide. „Sie wollen nicht warten, bis sie in einem Luxushotel ankommen, um außergewöhnliche Speisen, Cocktails, Komfort und vor allem einen Service von Weltklasse zu erleben. Die Verified Air Travel Awards helfen diesen anspruchsvollen Reisenden, die besten Erfahrungen zu machen."

Anmerkung der Redaktion: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Auszeichnung weder um ein Forbes Travel Guide Star Rating noch um das Ergebnis einer Inkognito-Inspektion handelt. Vielmehr handelt es sich um eine einzigartige Auszeichnung, über die in einer nur auf Einladung durchgeführten Umfrage unter Luxusreiseberatern und hochqualifizierten Hotellerie-Experten entschieden wird und die vom Forbes Travel Guide validiert wird.

Mit Forbes Travel Guide verbinden:

Instagram: www.instagram.com/ForbesTravelGuide

X: www.twitter.com/ForbesInspector

Facebook: www.facebook.com/ForbesTravelGuide

Informationen zu Forbes Travel Guide:

Der Forbes Travel Guide ist bekannt für seine prestigeträchtigen jährlichen Fünf-Sterne-, Vier-Sterne- und Empfehlungsauszeichnungen für Luxushotels, Hochseekreuzfahrten, Restaurants und Spas. Die einzige Möglichkeit, ein Sterne-Rating zu erhalten, besteht darin, es sich durch unsere anonyme, persönliche Inspektion zu verdienen; es ist weder eine Geschäftsbeziehung noch eine Gebühr erforderlich. Die Forbes Travel Guide's Verified Air Travel Awards wurden 2024 eingeführt und basieren auf einer Umfrage unter 5.000 hochqualifizierten Reisenden, die nur auf Einladung durchgeführt wurde. Erfahren Sie mehr unter ForbesTravelGuide.com. Weitere Informationen über The Summit, die jährliche Luxusreisekonferenz von Forbes Travel Guide, finden Sie unter Summit.ForbesTravelGuide.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1676703/Forbes_Travel_Guide_Logo.jpg