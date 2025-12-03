Franchise Equity Partners приобретут IMO Car Wash у Driven Brands

FEP объявляет о первом международном приобретении — покупке ведущего мирового оператора туннельной автомойки с 720 объектами

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Franchise Equity Partners, LP (FEP), частная инвестиционная компания, целью которой является создание долгосрочных партнерских отношений с качественными франчайзи, франчайзерами и многопрофильными компаниями, сегодня объявила о заключении соглашения о приобретении IMO Car Wash, крупнейшего в мире бизнеса тунельных моек, у Driven Brands (NASDAQ:DRVN). Сделка включает в себя весь портфель IMO из 720 объектов, расположенных в основном в Великобритании и Германии, а также в девяти других европейских странах и в Австралии.

Основанная 60 лет назад, IMO Car Wash является одним из самых узнаваемых и авторитетных брендов автомоек во всем мире, ежегодно обслуживая миллионы клиентов благодаря удобной модели с большой пропускной способностью. Компания обладает уникальным диверсифицированным присутствием, а руководство имеет глубокий опыт работы в сегменте автомоек.

«Мы считаем, что IMO представляет собой редкую возможность приобрести один из лидирующих на рынке, легендарных и основательных брендов с сильной операционной командой», — сказал Скотт Романофф (Scott Romanoff), соуправляющий партнер FEP. «Наша цель — помочь компании в оптимизации и повышении эффективности существующего портфеля активов. Благодаря сложившейся клиентской базе IMO, партнерским отношениям с ритейлом и опытному руководству мы видим большую возможность стимулировать органический рост и еще больше усилить бренд».

«Наши инвестиции в IMO — это первая сделка FEP за пределами Соединенных Штатов», — добавил Майк Эспозито (Mike Esposito), соуправляющий партнер FEP. «Мы считаем, что покупка данного бизнеса представляет собой идеальную основу для расширения нашего сильного многопрофильного присутствия в ритейле Соединенных Штатов, Великобритании, Европы и других стран».

Под управлением FEP IMO сосредоточится на увеличении объемов моек, повышении качества обслуживания клиентов и дальнейшем использовании своих стратегических партнерских отношений в сфере ритейла. IMO поддерживает прочные отношения с ритейлерами по всей Великобритании и ЕС, где компания управляет автомойками на территории ритейлеров, чтобы увеличить клиентский трафик как для IMO, так и для своих партнеров-ритейлеров.

«Это знаменует собой важный шаг для IMO Car Wash», — сказал Адам Грин (Adam Green), президент IMO Car Wash. «FEP понимает как наследие, так и потенциал нашего бренда. Их долгосрочный подход, приверженность высоким результатам деятельности и глубокий опыт работы с многопрофильными бизнес-моделями делают компанию идеальным партнером, поскольку мы ориентируемся на извлечении большей ценности из уже сложившейся сети. Мы с нетерпением ждем совместной работы с FEP для укрепления наших позиций на рынке и продолжения обслуживания клиентов».

Данная сделка укрепляет стратегию FEP по партнерству с ведущими операторами в устойчивых отраслях, где масштаб, узнаваемость бренда и операционная эффективность создают устойчивые конкурентные преимущества.

Для получения дополнительной информации о Franchise Equity Partners, пожалуйста, посетите https://www.fep-us.com/.

О Franchise Equity Partners:

Franchise Equity Partners — это частная инвестиционная фирма, специализирующаяся на предоставлении капитала франчайзинговым компаниям и их владельцам. Дифференцированный подход фирмы сочетает в себе обширные корпоративные финансы и опыт работы с первоначальным целевым портфелем активов в размере $ 1 млрд для обеспечения роста, упрощения владения, преемственности и имущественного планирования, а также других стратегических бизнес-возможностей. Чтобы узнать больше о Franchise Equity Partners, посетите www.fep-us.com или подпишитесь на фирму в соцсетях LinkedIn.

