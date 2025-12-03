Franchise Equity Partners získavajú IMO Car Wash od Driven Brands

FEP oznamuje prvú medzinárodnú akvizíciu kúpou popredného svetového prevádzkovateľa tunelových autoumyvární so 720 pobočkami

NEW YORK, 3. december 2025 /PRNewswire/ – Franchise Equity Partners, LP (FEP), súkromná investičná spoločnosť, ktorej poslaním je uzatvárať dlhodobé partnerstvá s kvalitnými franšízantami, franšízormi a spoločnosťami s viacerými prevádzkami, dnes oznámila uzatvorenie dohody o akvizícii spoločnosti IMO Car Wash, najväčšieho prevádzkovateľa tunelových autoumyvární na svete, od spoločnosti Driven Brands (NASDAQ:DRVN). Transakcia zahŕňa celé portfólio 720 pobočiek spoločnosti IMO, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v Spojenom kráľovstve a Nemecku, ale aj v deviatich ďalších európskych krajinách a Austrálii.

Spoločnosť IMO Car Wash bola založená pred 60 rokmi. Dnes je jednou z najuznávanejších a najdôveryhodnejších značiek autoumyvární na svete a každoročne obsluhuje milióny zákazníkov prostredníctvom svojho pohodlného modelu s vysokým objemom. Spoločnosť pôsobí na unikátnej diverzifikovanej úrovni a podporuje ju manažérsky tím s rozsiahlymi znalosťami v sektore umývania áut.

„Veríme, že IMO predstavuje vzácnu príležitosť získať poprednú značku na trhu s dlhodobou tradíciou, silnou obhájiteľnou pôsobnosťou a silným prevádzkovým tímom," uviedol Scott Romanoff, spoluriadiaci partner spoločnosti FEP. „Naším cieľom je pomôcť optimalizovať a zlepšiť výkonnosť v rámci existujúceho portfólia. Vďaka stabilnej zákazníckej základni spoločnosti IMO, jej maloobchodným partnerstvám a skúsenému vedeniu vidíme významnú príležitosť na podporu organického rastu a ďalšie posilňovanie značky."

„Naša investícia do IMO je prvou transakciou spoločnosti FEP mimo Spojených štátov," dodal Mike Esposito, spoluriadiaci partner spoločnosti FEP. „Sme presvedčení, ide vďaka tomu o ideálny základ pre rozšírenie našej silnej prítomnosti v oblasti sieťového maloobchodu v Spojených štátoch aj do Spojeného kráľovstva, Európy a ďalších krajín."

Pod vlastníctvom FEP sa spoločnosť IMO zameria na zvyšovanie objemov umývania, skvalitňovanie zákazníckej skúsenosti a ďalšie využívanie strategických maloobchodných partnerstiev. Spoločnosť IMO udržiava silné vzťahy s maloobchodníkmi v Spojenom kráľovstve a EÚ, kde prevádzkuje autoumyvárne v rámci obchodných prevádzok s cieľom zvýšiť návštevnosť zákazníkov pre spoločnosť IMO aj jej maloobchodných hostiteľov.

„Pre IMO Car Wash ide o dôležitý míľnik," povedal Adam Green, prezident IMO Car Wash. „FEP chápe dedičstvo aj potenciál našej značky. Vďaka ich dlhodobému prístupu, záväzku k prevádzkovej excelentnosti a rozsiahlym skúsenostiam s obchodnými modelmi s viacerými jednotkami sú ideálnym partnerom v čase, keď sa zameriavame na získanie väčšej hodnoty z našej existujúcej siete. Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou FEP s cieľom posilniť našu pozíciu na trhu a naďalej slúžiť zákazníkom."

Táto akvizícia posilňuje stratégiu spoločnosti FEP, ktorá spočíva v partnerstve s poprednými prevádzkovateľmi v stabilných odvetviach, kde rozsah, rozpoznateľnosť značky a prevádzková efektívnosť prinášajú udržateľné konkurenčné výhody.

Viac informácií o spoločnosti Franchise Equity Partners nájdete na stránke https://www.fep-us.com/.

O spoločnosti Franchise Equity Partners:
Franchise Equity Partners je súkromná investičná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poskytovanie kapitálu franšízovým podnikom a ich majiteľom. Jej diferencovaný prístup kombinuje rozsiahle skúsenosti v oblasti podnikových financií a prevádzky s počiatočnou cieľovou veľkosťou portfólia v hodnote 1 miliardy USD, aby umožnil rast, zjednodušenie vlastníctva, plánovanie nástupníctva a dedičstva, okrem iných strategických obchodných príležitostí. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Franchise Equity Partners, navštívte stránku www.fep-us.com alebo sledujte spoločnosť na sieti LinkedIn.
Kontakt:
Andrea Mazzola
Tidehouse
