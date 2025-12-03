Franchise Equity Partners przejmuje IMO Car Wash od Driven Brands

FEP ogłasza pierwsze międzynarodowe przejęcie za sprawą nabycia wiodącego globalnego operatora myjni tunelowych posiadającego 720 lokalizacji.

NOWY JORK, 3 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Franchise Equity Partners, LP (FEP), prywatna firma inwestycyjna, której misją jest tworzenie długoterminowych partnerstw z wysokiej jakości franczyzobiorcami, franczyzodawcami i firmami wielooddziałowymi, ogłosiła dzisiaj zawarcie umowy przejęcia IMO Car Wash, największej na świecie sieci myjni tunelowych, od Driven Brands (NASDAQ:DRVN). Transakcja obejmuje całe portfolio IMO obejmujące 720 lokalizacji położonych głównie w Wielkiej Brytanii i Niemczech, a także w dziewięciu innych krajach europejskich i Australii.

Założona 60 lat temu firma IMO Car Wash jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cieszących się zaufaniem marek myjni samochodowych na świecie, obsługującą rocznie miliony klientów dzięki wygodnemu modelowi działania opartemu na wysokim wolumenie. Firma prowadzi działalność w wyjątkowo zróżnicowanym zakresie i jest wspierana przez zespół zarządzający posiadający głęboką wiedzę specjalistyczną w sektorze myjni samochodowych.

„Uważamy, że IMO to wyjątkowa okazja do pozyskania wiodącej na rynku marki z wieloletnią tradycją, o ugruntowanej pozycji i doświadczonym zespole operacyjnym - powiedział Scott Romanoff, współzarządzający partner w FEP. - Naszym głównym celem jest optymalizacja i poprawa efektywności całego istniejącego portfolio. Dzięki rozbudowanej bazie klientów, partnerstwom detalicznym i doświadczonemu kierownictwu IMO widzimy ogromne możliwości organicznego wzrostu i dalszego wzmacniania marki".

„Nasza inwestycja w IMO to pierwsza transakcja FEP poza Stanami Zjednoczonymi - dodał Mike Esposito, współzarządzający partner w FEP - Uważamy, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli rozszerzyć naszą znaczącą obecność na rynku detalicznym w Stanach Zjednoczonych na Wielką Brytanię, Europę i inne regiony".

Pod kierownictwem FEP firma IMO skoncentruje się na zwiększeniu liczby myć, poprawie jakości obsługi klienta oraz rozwijaniu strategicznych partnerstw detalicznych. IMO utrzymuje silne relacje z detalistami w Wielkiej Brytanii i UE, gdzie firma prowadzi myjnie samochodowe na miejscu, aby zwiększyć ruch klientów zarówno dla IMO, jak i dla swoich partnerów detalicznych.

„To bardzo ważny moment dla IMO Car Wash - powiedział Adam Green, prezes IMO Car Wash. - FEP rozumie zarówno dziedzictwo, jak i potencjał naszej marki. Ich długoterminowe podejście, dążenie do doskonałości operacyjnej i duże doświadczenie w wielooddziałowych modelach biznesowych sprawiają, że są idealnym partnerem, ponieważ naszym celem jest zwiększenie wartości naszej obecnej sieci. Cieszymy się na współpracę z FEP, która pozwoli nam wzmocnić naszą pozycję rynkową i dalej służyć naszym klientom".

To przejęcie wzmacnia strategię FEP, której celem jest współpraca z wiodącymi operatorami w stabilnych branżach, gdzie skala, rozpoznawalność marki i wydajność operacyjna dają trwałą przewagę konkurencyjną.

