Franchise Equity Partners przejmuje IMO Car Wash od Driven Brands

Franchise Equity Partners

Dec 03, 2025, 10:56 ET

FEP ogłasza pierwsze międzynarodowe przejęcie za sprawą nabycia wiodącego globalnego operatora myjni tunelowych posiadającego 720 lokalizacji.

NOWY JORK, 3 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Franchise Equity Partners, LP (FEP), prywatna firma inwestycyjna, której misją jest tworzenie długoterminowych partnerstw z wysokiej jakości franczyzobiorcami, franczyzodawcami i firmami wielooddziałowymi, ogłosiła dzisiaj zawarcie umowy przejęcia IMO Car Wash, największej na świecie sieci myjni tunelowych, od Driven Brands (NASDAQ:DRVN). Transakcja obejmuje całe portfolio IMO obejmujące 720 lokalizacji położonych głównie w Wielkiej Brytanii i Niemczech, a także w dziewięciu innych krajach europejskich i Australii.

Założona 60 lat temu firma IMO Car Wash jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cieszących się zaufaniem marek myjni samochodowych na świecie, obsługującą rocznie miliony klientów dzięki wygodnemu modelowi działania opartemu na wysokim wolumenie. Firma prowadzi działalność w wyjątkowo zróżnicowanym zakresie i jest wspierana przez zespół zarządzający posiadający głęboką wiedzę specjalistyczną w sektorze myjni samochodowych.

„Uważamy, że IMO to wyjątkowa okazja do pozyskania wiodącej na rynku marki z wieloletnią tradycją, o ugruntowanej pozycji i doświadczonym zespole operacyjnym - powiedział Scott Romanoff, współzarządzający partner w FEP. - Naszym głównym celem jest optymalizacja i poprawa efektywności całego istniejącego portfolio. Dzięki rozbudowanej bazie klientów, partnerstwom detalicznym i doświadczonemu kierownictwu IMO widzimy ogromne możliwości organicznego wzrostu i dalszego wzmacniania marki".

„Nasza inwestycja w IMO to pierwsza transakcja FEP poza Stanami Zjednoczonymi - dodał Mike Esposito, współzarządzający partner w FEP - Uważamy, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli rozszerzyć naszą znaczącą obecność na rynku detalicznym w Stanach Zjednoczonych na Wielką Brytanię, Europę i inne regiony".

Pod kierownictwem FEP firma IMO skoncentruje się na zwiększeniu liczby myć, poprawie jakości obsługi klienta oraz rozwijaniu strategicznych partnerstw detalicznych. IMO utrzymuje silne relacje z detalistami w Wielkiej Brytanii i UE, gdzie firma prowadzi myjnie samochodowe na miejscu, aby zwiększyć ruch klientów zarówno dla IMO, jak i dla swoich partnerów detalicznych.

„To bardzo ważny moment dla IMO Car Wash - powiedział Adam Green, prezes IMO Car Wash. - FEP rozumie zarówno dziedzictwo, jak i potencjał naszej marki. Ich długoterminowe podejście, dążenie do doskonałości operacyjnej i duże doświadczenie w wielooddziałowych modelach biznesowych sprawiają, że są idealnym partnerem, ponieważ naszym celem jest zwiększenie wartości naszej obecnej sieci. Cieszymy się na współpracę z FEP, która pozwoli nam wzmocnić naszą pozycję rynkową i dalej służyć naszym klientom".

To przejęcie wzmacnia strategię FEP, której celem jest współpraca z wiodącymi operatorami w stabilnych branżach, gdzie skala, rozpoznawalność marki i wydajność operacyjna dają trwałą przewagę konkurencyjną.

Więcej informacji na temat Franchise Equity Partners można znaleźć na stronie https://www.fep-us.com/

Franchise Equity Partners: 
Franchise Equity Partners to prywatna firma inwestycyjna, która specjalizuje się w dostarczaniu kapitału dla firm franczyzowych i ich właścicieli. Jej wyjątkowe podejście to połączenie bogatego doświadczenia w finansach korporacyjnych i operacyjnych z początkową wartością portfela wynoszącą 1 miliard dolarów, co pozwala na rozwój, uproszczenie struktury własnościowej, sukcesję i planowanie spadkowe, a także inne strategiczne możliwości biznesowe. Więcej informacji na temat Franchise Equity Partners można znaleźć na stronie www.fep-us.com lub śledząc profil firmy w serwisie LinkedIn.
mailto:[email protected]

KONTAKT:
Andrea Mazzola
Tidehouse
tel.: 954-893-9150
e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836389/Franchise_Equity_Partners__Logo.jpg

Also from this source

Franchise Equity Partners získavajú IMO Car Wash od Driven Brands

Franchise Equity Partners získavajú IMO Car Wash od Driven Brands

FEP oznamuje prvú medzinárodnú akvizíciu kúpou popredného svetového prevádzkovateľa tunelových autoumyvární so 720 pobočkami NEW YORK, 3. december...
Franchise Equity Partners приобретут IMO Car Wash у Driven Brands

Franchise Equity Partners приобретут IMO Car Wash у Driven Brands

Franchise Equity Partners, LP (FEP), частная инвестиционная компания, целью которой является создание долгосрочных партнерских отношений с...
