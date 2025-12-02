Franchise Equity Partners (FEP) rachète IMO Car Wash à Driven Brands

FEP annonce sa première acquisition internationale : le rachat des 720 sites du leader mondial des tunnels de lavage

NEW YORK, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Franchise Equity Partners, LP, une société d'investissement privée qui s'est donné pour mission de nouer des partenariats à long terme avec des franchisés, des franchiseurs et des chaînes d'entreprises de qualité, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir IMO Car Wash, le plus grand opérateur mondial de tunnels de lavage de voitures, auprès de Driven Brands (NASDAQ : DRVN). La transaction comprend l'ensemble du portefeuille d'IMO, soit 720 sites, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne, mais aussi dans neuf autres pays européens et en Australie.

Créée il y a 60 ans, IMO Car Wash est l'une des marques de stations de lavage de voitures reconnues comme les plus fiables au niveau mondial. Elle répond chaque année aux besoins de millions de clients sur la base de son modèle pratique, axé sur d'importants volumes. L'entreprise s'appuie sur une présence diversifiée unique et sur une équipe de direction dotée d'une profonde expérience du secteur des stations de lavage de voitures.

« Nous pensons qu'IMO représente une occasion rare d'acquérir une marque leader de longue date sur le marché, bien implantée grâce à une équipe opérationnelle solide », a déclaré Scott Romanoff, associé codirecteur de FEP. « Notre objectif est de contribuer à l'optimisation et à l'amélioration des performances de l'ensemble du portefeuille existant. Nous voyons dans la base de clientèle bien établie d'IMO, dans ses partenariats avec les détaillants et dans son leadership reconnu un potentiel significatif de stimulation de la croissance organique et de consolidation de la marque. »

« Notre investissement dans IMO est la première opération de FEP en dehors des États-Unis », a ajouté Mike Esposito, associé codirecteur de FEP. « Nous pensons qu'il s'agit d'une base idéale pour étendre notre présence, déjà forte aux États-Unis dans le secteur des chaînes de commerce de détail, jusqu'au Royaume-Uni, en Europe et au-delà. »

Dans le giron de FEP, IMO se concentrera sur l'augmentation des volumes de lavage, l'amélioration de l'expérience des clients et l'approfondissement de ses partenariats stratégiques avec les détaillants. IMO entretient des relations étroites avec des détaillants au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, où la société exploite des stations de lavage, afin d'augmenter le flux de clientèle tant pour IMO que pour ses partenaires détaillants.

« C'est une étape majeure pour IMO Car Wash », a commenté Adam Green, président d'IMO Car Wash. « FEP comprend à la fois l'héritage et le potentiel de notre marque. Son approche à long terme, son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et sa riche expérience des modèles de chaînes d'entreprises en font un partenaire idéal, alors que nous nous efforçons d'accroître la valeur de notre réseau existant. Nous avons hâte de travailler avec FEP pour renforcer notre position sur le marché en continuant à répondre aux attentes de nos clients. »

Cette acquisition vient soutenir la stratégie de FEP, qui consiste à s'associer à des opérateurs de référence dans des secteurs résilients où la reconnaissance de la marque, l'échelle et l'efficacité opérationnelles créent des avantages concurrentiels durables.

Pour obtenir plus d'informations sur Franchise Equity Partners, veuillez consulter le site https://www.fep-us.com/.

À propos de Franchise Equity Partners :

Franchise Equity Partners est une société d'investissement privée spécialisée dans l'apport de capitaux aux entreprises franchisées et à leurs propriétaires. Son approche différenciée associe une vaste expérience en matière de financement et d'exploitation d'entreprise à un portefeuille cible initial de 1 milliard de dollars pour permettre la croissance, la simplification des structures de propriété, la planification successorale et de la relève, entre autres possibilités commerciales stratégiques. Pour en savoir plus sur Franchise Equity Partners, veuillez consulter le site www.fep-us.com ou suivre l'entreprise sur LinkedIn.

mailto:[email protected]

Contact :

Andrea Mazzola

Tidehouse

954-893-9150

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836389/Franchise_Equity_Partners__Logo.jpg