Freisetzung von Klimafinanzströmen auf der COP29 - die Rolle der NCQG und der NDCs

Die neueste Veröffentlichung der Energy Transitions Commission (ETC): „NDCs, NCQG und die Finanzierung des Übergangs"

LONDON, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Klimafinanzierung" wird ein zentrales Thema auf der COP29 sein, wobei insbesondere das vorgeschlagene „New Collective Quantified Goal" (NCQG) für Finanzströme aus Ländern mit hohem Einkommen in Länder mit niedrigem Einkommen diskutiert wird. Der Begriff „Klimafinanzierung" wird jedoch oft vage und weit gefasst und deckt mehrere unterschiedliche Herausforderungen und Prioritäten ab.

Die jüngste Veröffentlichung der Energy Transitions Commission (ETC) „NDCs, NCQG, and Financing the Transition" verdeutlicht daher die Art und den Umfang der verschiedenen erforderlichen Finanzierungsarten und schlägt vier Grundsätze vor, um einen sinnvollen Abschluss der NCQG-Debatte zu gewährleisten. Außerdem wird die entscheidende Rolle erläutert, die aktualisierte nationale Klimaschutzbeiträge (NDCs) bei der Freisetzung von Finanzströmen spielen können und müssen.

Das NCQG und die NDCs

Der Pariser Klimapakt enthielt die Verpflichtung, sich darauf zu einigen, in welchem Umfang Länder mit hohem Einkommen Länder mit niedrigem Einkommen bei der Eindämmung und Anpassung finanziell unterstützen werden. Diese NCQG wird das derzeitige Ziel von 100 Milliarden Dollar pro Jahr für die Klimafinanzierung von Industrie- an Entwicklungsländer ersetzen, das 2009 vereinbart wurde, aber bis 2022 nicht erreicht wird.

Die NDCs sind der entscheidende Mechanismus, der auf der Pariser Konferenz eingeführt wurde und mit dem sich die Länder zu freiwilligen nationalen Maßnahmen zur Emissionsreduzierung im Einklang mit dem globalen Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2°C verpflichten. Die Länder sind verpflichtet, alle fünf Jahre angepasste NDCs vorzulegen.

Nach den aktuellen (2020 vorgelegten) NDCs ist die Welt auf dem besten Weg, die Erwärmung von 2°C bis 2050 zu überschreiten, selbst wenn sie umgesetzt werden. Eine ehrgeizigere Zielsetzung in der nächsten NDC-Runde ist daher von entscheidender Bedeutung, aber auch erreichbar, da die dramatischen Kostensenkungen bei den Schlüsseltechnologien (insbesondere Photovoltaik, Windkraft und Batterien) bedeuten, dass die Länder jetzt ihre Emissionen rasch reduzieren und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach erschwinglichem Energiezugang und -verbrauch erfüllen können.

„Die COP29-Debatten über die NCQG müssen mit einer klaren Definition der sehr unterschiedlichen Kategorien von „Klimafinanzierung" und der Anerkennung der verschiedenen geeigneten Finanzierungsquellen beginnen. Und wie auch immer die NCQG-Debatten enden mögen, die Länder sollten aktualisierte und ehrgeizigere NDCs nutzen, um private Finanzmittel freizusetzen, die die Hauptrolle bei der Finanzierung von Kapitalinvestitionen für den Klimaschutz spielen werden. Aber es ist auch wichtig, dass die Entwicklungsbanken eine größere und wirksamere Rolle bei der Unterstützung von Finanzströmen in Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen spielen." - Adair Turner, Vorsitzender der Kommission für die Energiewende.

„Durch Rahmenwerke wie die NCQG und die NDCs können die Länder ehrgeizige Ziele setzen, die durch politische Maßnahmen unterstützt werden, die umfangreiche Investitionen aus dem Privatsektor anziehen und den Großteil des Finanzbedarfs für Klimaschutz und Anpassung decken können. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung erschwinglicher Finanzmittel für die Dekarbonisierung der Energiesysteme und den Aufbau der Klimaresistenz in den Entwicklungsländern, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass das Wirtschaftswachstum mit der Umstellung auf saubere Energie in Einklang gebracht wird" - Nicholas Stern, Vorsitzender des Grantham Research Institute on Climate Change.

„Klimafinanzierung" - die Notwendigkeit von Klarheit über Kategorien, Mengen und mögliche Quellen

Der Begriff „Klimafinanzierung" wird häufig verwendet, ohne zwischen den verschiedenen Arten der erforderlichen Finanzierung zu unterscheiden, die auf ganz unterschiedliche Weise finanziert werden. Der Schriftsatz der ETC unterscheidet klar zwischen:

Die Kapitalinvestitionen sind erforderlich, um weltweit kohlenstofffreie Energiesysteme zu schaffen und den Klimawandel abzuschwächen. Diese Investitionen belaufen sich bis 2050 auf durchschnittlich 3 Billionen Dollar pro Jahr. Der größte Teil dieser Investitionen wird von privaten Institutionen finanziert werden, die den Anlegern eine attraktive Rendite bieten, wenn geeignete realwirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden. Multilaterale Entwicklungsbanken (MDBs) und andere öffentliche Finanzinstitutionen müssen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Finanzströmen in Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen spielen.

Zahlungen zu Vorzugsbedingungen oder Zuschüsse können erforderlich sein, um Emissionen in bestimmten Bereichen zu verringern - insbesondere um Kohlekraftwerke vorzeitig zu schließen, die Abholzung zu beenden und den Kohlenstoffabbau zu finanzieren -, die möglicherweise keine Investitionsrendite abwerfen. Diese Zahlungen könnten von den Märkten für den Kohlenstoffausgleich, aus philanthropischen Fonds oder aus zwischenstaatlichen Beiträgen stammen. Die ETC schätzt, dass diese Art von Zahlungen jährlich in Höhe von 300 Mrd. USD erforderlich ist, aber es ist unwahrscheinlich, dass die tatsächlichen Ströme diese Größenordnung erreichen, so dass andere Maßnahmen, wie z. B. eine strenge Politik, erforderlich sind, um Emissionsreduzierungen zu erreichen.

Investitionen in die Anpassung - zum Beispiel in das Hochwassermanagement oder den Küstenschutz -, um die bereits unvermeidlichen Folgen der globalen Erwärmung zu bewältigen. Nach dem Bericht von Songwe-Stern 2022 könnten sich diese in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen auf 250 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen. Ein erheblicher Teil wird aus inländischen Mitteln finanziert werden (insbesondere in Ländern mit mittlerem Einkommen), doch spielen Darlehen von MEB und konzessionäre Zahlungen oder Zuschüsse von Ländern mit hohem Einkommen eine wichtige Rolle.

Zahlungen zur Unterstützung von Ländern mit niedrigem Einkommen bei der Bewältigung der Verluste und Schäden, die der Klimawandel bereits verursacht hat. Der Songwe-Stern-Bericht schätzt, dass sich diese Kosten in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen bis 2030 auf 200 bis 400 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen könnten. Auf der COP27 im Jahr 2022 wurde der Grundsatz vereinbart, dass Länder mit höherem Einkommen zur Deckung dieser Kosten beitragen sollten.

Optimale Ergebnisse der NCQG-Debatte auf der COP29

Die Meinungen darüber, was die NCQG abdecken sollte, gehen weit auseinander. Einige Länder sind der Meinung, dass Zahlungen für „Verluste und Schäden" einbezogen werden sollten, während andere dafür plädieren, dass der Schwerpunkt auf der Finanzierung von Abschwächung und Anpassung liegen sollte. Indien und einige arabische Länder haben eine Gesamtsumme von über 1 Billion Dollar pro Jahr gefordert, aber die Länder mit hohem Einkommen haben sich noch nicht auf einen Betrag von über 100 Milliarden Dollar pro Jahr festgelegt. Viele dieser Länder mit hohem Einkommen sind darüber hinaus der Meinung, dass die Definition der beitragenden Länder um Länder mit hohen Pro-Kopf-Emissionen wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und China erweitert werden sollte.

Angesichts dieser Meinungsverschiedenheiten vor der COP29 besteht das Risiko, dass kein Konsens erzielt wird oder dass das daraus resultierende Abkommen vage Formulierungen enthält, die auf viele verschiedene Arten interpretiert werden können.

Der Schwerpunkt und das Fachwissen des ETC beziehen sich auf die Herausforderung der Abschwächung, und wir glauben, dass die NCQG die besten Auswirkungen auf die globalen Abschwächungsbemühungen haben wird, wenn sie diese einbezieht:

Klarheit über die verschiedenen Arten von Investitionen/Zahlungen, die benötigt werden, über die Quellen, die diesen Bedarf decken können (z. B. private Finanzierungen, MEB-Darlehen oder Finanzierungen zu Vorzugsbedingungen/Zuschüssen), und darüber, was durch den NCQG-Gesamtwert abgedeckt ist.

Starke Konzentration auf die sehr umfangreichen Finanzströme, die zur Unterstützung des Klimaschutzes in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen erforderlich sind (z. B. etwa 900 Mrd. USD pro Jahr), und auf die wichtige Rolle, die die MEB spielen müssen, u. a. als Katalysator für private Finanzströme. In mehreren Berichten wurde bereits beschrieben, was getan werden muss, damit die MEB eine größere und wirksamere Rolle spielen können. An die Stelle der Analyse sollte nun das Handeln treten.

Erweiterung der Definition der beitragenden Länder um mindestens China und einkommensstarke Öl- und Gasproduzenten wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, da diese Länder hohe Pro-Kopf-Emissionen und niedrige Kapitalkosten haben.

Starke Unterstützung für neue Finanzierungsquellen wie z.B.:
Globale Kohlenstoffsteuern auf den Luft- und Schiffsverkehr, wie in der Erklärung von Nairobi vorgeschlagen.
Die Zuweisung von Einnahmen aus Grenzausgleichsmechanismen (CBAMs) zur Unterstützung von Klimafinanzierungsströmen in Länder mit niedrigem Einkommen.

wie z.B.:

Wichtige Prioritäten für die NDCs

Der größte Teil der Investitionen zur Eindämmung des Klimawandels wird von privaten Institutionen (oder staatlichen Unternehmen, die im Marktwettbewerb agieren) finanziert werden. Aber die Regierungen sind dafür verantwortlich, Anreize für diese Investitionen durch gut durchdachte politische Maßnahmen zu schaffen. Klarere und ehrgeizigere NDCs könnten ebenfalls helfen, indem sie Gewissheit über künftige Ziele schaffen und die Politik unterstützen. Der ETC empfiehlt, dass die nächste Runde der NDCs:

Festlegung ehrgeizigerer Emissionsreduktionsziele, um dem technologischen Fortschritt und den bereits erzielten Kostensenkungen Rechnung zu tragen und die NDC-Ziele mit den bestehenden politischen Verpflichtungen in Einklang zu bringen.

enge Verbindungen zwischen den Zielen und der unterstützenden Politik zu definieren, die als umfassende Fahrpläne für die Umsetzung dienen.

Sie enthalten absolute oder gleichwertige Emissionsziele für bestimmte Sektoren und decken alle Treibhausgase ab.

Ermittlung der Investitionen, die zur Erreichung von Emissionsreduzierungen erforderlich sind, und der geplanten Finanzierungsquellen.

Laden Sie das Informationsblatt herunter: https://www.energy-transitions.org/publications/ndcs-and-financing-the-transition/

Hinweise für die Redaktion

1 In unserem Bericht aus dem Jahr 2023 Financing the Transition schätzt die ETC, dass bis 2050 jährlich 3,5 Billionen Dollar für Investitionen in den Klimaschutz erforderlich sind. Dem steht ein durchschnittlicher jährlicher Rückgang der Investitionen in fossile Brennstoffe um 0,5 Billionen Dollar gegenüber, so dass sich ein Nettobetrag von 3 Billionen Dollar pro Jahr ergibt.

2 Zum Beispiel, Independent Expert Group (2019), Transforming the Financial System for People and Planet; Blended Finance Taskforce (2021), Better Finance, Better World; European Investment Bank (2022), Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance; OECD (2022), Multilateral Development Finance 2022; International Finance Corporation (2023), Mobilisation of Private Finance by Multilateral Development Banks and Development Finance Institutions.

NDCs, NCQG und die Finanzierung des Übergangs: Unlocking Flows for a Net-Zero Future baut auf früheren ETC-Arbeiten auf, darunter Financing the Transition und Credible Contributions. Er basiert auf einer Analyse, die in umfassender Konsultation mit ETC-Mitgliedern aus Industrie, Finanzinstituten und Umweltverbänden entwickelt wurde, und stellt die kollektive Meinung der Energy Transitions Commission dar. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Mitglieder mit jeder Feststellung oder Empfehlung einverstanden sind.

Die ETC ist ein globaler Zusammenschluss führender Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Energiewirtschaft, die sich dem Ziel verschrieben haben, bis Mitte des Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Weitere Informationen über das ETC finden Sie im Internet: https://www.energy-transitions.org

