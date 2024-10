Liberar los flujos de financiación climática en la COP29: el papel de NCQG y NDC

La última publicación de la Comisión de Transiciones Energéticas (ETC): " NDCs, NCQG y financiación de la transición"

LONDRES, 24 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- La "financiación climática" será un tema clave en la COP29, en particular el debate sobre la propuesta de "Nueva Meta Cuantificada Colectiva" (NCQG) para los flujos financieros de los países de altos ingresos a los de bajos ingresos. Pero el término "financiación climática" se utiliza a menudo de forma vaga y amplia, abarcando distintos desafíos y prioridades.

La última publicación de la Comisión de Transiciones Energéticas (ETC), "NDCs, NCQG, y financiación de la transición", aclara la naturaleza y la escala de los diferentes tipos de financiación necesarios y propone cuatro principios para garantizar una conclusión útil del debate sobre la NCQG. También explica el papel vital que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas pueden y deben desempeñar para liberar los flujos financieros.

NCQG y NDCs

El pacto climático de París incluyó un compromiso para acordar en qué medida los países de mayores ingresos ayudarán financieramente a los países de bajos ingresos con la mitigación y la adaptación. Este NCQG reemplazará el objetivo actual de 100 mil millones de dólares por año para flujos de financiamiento climático de países desarrollados a países en desarrollo que se acordó en 2009 pero que sistemáticamente no se cumplió hasta 2022.

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) son el mecanismo crucial, establecido por la Conferencia de París, a través del cual los países se comprometen a tomar medidas nacionales voluntarias para reducir las emisiones, en línea con el objetivo global de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C. Los países deben presentar NDCs cada cinco años.

Las NDC actuales (presentadas en 2020) colocan al mundo en camino de superar los 2 °C de calentamiento para 2050, incluso si se implementan. Por lo tanto, aumentar la ambición en la próxima ronda de NDC es crucial, pero alcanzable, porque las drásticas reducciones de costes en tecnologías clave (en particular, la energía solar fotovoltaica, la energía eólica y las baterías) significan que ahora los países pueden reducir rápidamente las emisiones y, al mismo tiempo, seguir satisfaciendo las crecientes demandas de acceso y uso de energía asequible.

"Los debates de la COP29 sobre NCQG deben comenzar con una definición clara de las muy diferentes categorías de "financiación climática" y el reconocimiento de las diferentes fuentes de financiación adecuadas. Independientemente de cómo concluyan los debates de NCQG, los países deberían utilizar NDC actualizadas y más ambiciosas para ayudar a liberar el financiamiento privado que desempeñará el papel principal en la financiación de la inversión de capital para la mitigación. Pero también es esencial que los bancos de desarrollo desempeñen un papel mayor y más eficaz en el apoyo a los flujos financieros hacia los países de ingresos medios y bajos." - Adair Turner, presidente, Energy Transitions Commission.

"Mediante marcos como NCQG y NDCs, los países pueden establecer objetivos ambiciosos respaldados por políticas que atraigan inversiones a gran escala del sector privado y puedan satisfacer la mayoría de las necesidades financieras para la mitigación y adaptación climáticas. Los bancos multilaterales de desarrollo son cruciales para proporcionar financiación asequible para descarbonizar los sistemas energéticos y generar resiliencia climática en las naciones en desarrollo, al tiempo que garantizan que el crecimiento económico se alinee con la transición a la energía limpia". – Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático.

"Financiación climática": la necesidad de claridad en las categorías, cantidades y fuentes potenciales

El término "financiación climática" se utiliza a menudo sin distinguir los tipos de financiación necesarios, que se financian de formas muy diferentes. El informe de ETC establece una clara distinción entre:

Las inversiones de capital necesarias para establecer sistemas de energía con emisiones cero de carbono a nivel mundial y mitigar el cambio climático. Estas inversiones promedian alrededor de 3 billones de dólares anuales hasta 2050. 1 La mayor parte de esta inversión será financiada por instituciones privadas que ofrecerán una tasa de retorno atractiva a los inversores si se aplican políticas económicas reales adecuadas. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y otras instituciones financieras públicas también deben desempeñar un papel importante para respaldar los flujos financieros hacia los países de ingresos medios y bajos.

necesarias para establecer sistemas de energía con emisiones cero de carbono a nivel mundial y mitigar el cambio climático. Estas inversiones promedian alrededor de 3 billones de dólares anuales hasta 2050. La mayor parte de esta inversión será financiada por instituciones privadas que ofrecerán una tasa de retorno atractiva a los inversores si se aplican políticas económicas reales adecuadas. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y otras instituciones financieras públicas también deben desempeñar un papel importante para respaldar los flujos financieros hacia los países de ingresos medios y bajos. Es posible que se requieran pagos en condiciones favorables o en forma de subvenciones para mitigar las emisiones en áreas específicas (en particular, para cerrar plantas de carbón antes de tiempo, poner fin a la deforestación y financiar la eliminación de carbono), que tal vez no generen un retorno de la inversión. Estos pagos podrían provenir de mercados de compensación de carbono, fondos filantrópicos o contribuciones intergubernamentales. ETC estimó que se requieren 300.000 millones de dólares de este tipo de pagos anualmente, pero es poco probable que los flujos reales alcancen esta magnitud, por lo que se requieren otras medidas, como políticas sólidas, para lograr reducciones de emisiones.

para mitigar las emisiones en áreas específicas (en particular, para cerrar plantas de carbón antes de tiempo, poner fin a la deforestación y financiar la eliminación de carbono), que tal vez no generen un retorno de la inversión. Estos pagos podrían provenir de mercados de compensación de carbono, fondos filantrópicos o contribuciones intergubernamentales. ETC estimó que se requieren 300.000 millones de dólares de este tipo de pagos anualmente, pero es poco probable que los flujos reales alcancen esta magnitud, por lo que se requieren otras medidas, como políticas sólidas, para lograr reducciones de emisiones. Inversiones en adaptación (por ejemplo, en gestión de inundaciones o protección costera) para hacer frente a las consecuencias ya inevitables del calentamiento global. El informe Songwe-Stern 2022 sugiere que estas inversiones podrían alcanzar los 250.000 millones de dólares anuales en los países de ingresos medios y bajos. Una parte importante se financiará con recursos internos (especialmente en los países de ingresos medios), pero los préstamos proporcionados por los bancos multilaterales de desarrollo y los pagos en condiciones favorables o las donaciones de los países de ingresos altos tienen un papel fundamental.

(por ejemplo, en gestión de inundaciones o protección costera) para hacer frente a las consecuencias ya inevitables del calentamiento global. El informe Songwe-Stern 2022 sugiere que estas inversiones podrían alcanzar los 250.000 millones de dólares anuales en los países de ingresos medios y bajos. Una parte importante se financiará con recursos internos (especialmente en los países de ingresos medios), pero los préstamos proporcionados por los bancos multilaterales de desarrollo y los pagos en condiciones favorables o las donaciones de los países de ingresos altos tienen un papel fundamental. Pagos para ayudar a los países de bajos ingresos a hacer frente a las pérdidas y los daños que ya ha producido el cambio climático. El informe Songwe-Stern estimó que estos costes en los países de ingresos medios y bajos podrían alcanzar entre 200.000 y 400.000 millones de dólares anuales en 2030. En la COP27 de 2022 se acordó el principio de que los países de ingresos más altos deberían contribuir a cubrir estos costes.

Resultados óptimos del debate sobre NCQG en la COP29

Existen opiniones muy divergentes sobre lo que debería abarcar NCQG. Algunos países creen que se deberían incluir los pagos por "pérdidas y daños", pero otros sostienen que la atención debería centrarse en la financiación de la mitigación y la adaptación. La India y algunos países árabes han pedido una cifra máxima de más de un billón de dólares al año, pero los países de altos ingresos aún no se han comprometido a ninguna cifra superior a los 100.000 millones de dólares al año. Muchos de esos países de altos ingresos creen, además, que la definición de países contribuyentes debería ampliarse para incluir a los países con altas emisiones per cápita, como Arabia Saudita, EAU y China.

Dada esta divergencia de opiniones de cara a la COP29, existe el riesgo de que no se alcance un consenso o de que el acuerdo resultante utilice un lenguaje vago que pueda interpretarse de muchas maneras diferentes.

El enfoque y la experiencia de ETC se relacionan con el desafío de la mitigación y creemos que NCQG tendrá el mejor impacto en los esfuerzos globales de mitigación si incluye:

Claridad sobre los diferentes tipos de inversión/pago necesarios, fuentes que pueden satisfacer esta necesidad (por ejemplo, financiación privada, préstamos de los BMD o financiación en condiciones concesionales/subvenciones) y lo que cubre la cifra principal de NCQG.

fuentes que pueden satisfacer esta necesidad (por ejemplo, financiación privada, préstamos de los BMD o financiación en condiciones concesionales/subvenciones) y lo que cubre la cifra principal de NCQG. Fuerte enfoque en los flujos financieros de gran escala necesarios para apoyar la mitigación en los países de ingresos medios y bajos (por ejemplo, alrededor de 900 mil millones de dólares al año) y el papel significativo que deben desempeñar los BMD, incluso en la catalización de los flujos financieros privados. Múltiples informes ya han descrito lo que se debe hacer para permitir que los BMD desempeñen un papel mayor y más eficaz. 2 El análisis ahora debe ser reemplazado por la acción.

(por ejemplo, alrededor de 900 mil millones de dólares al año) y el papel significativo que deben desempeñar los BMD, incluso en la catalización de los flujos financieros privados. Múltiples informes ya han descrito lo que se debe hacer para permitir que los BMD desempeñen un papel mayor y más eficaz. El análisis ahora debe ser reemplazado por la acción. Ampliación de la definición de países contribuyentes para incluir al menos a China y a los productores de petróleo y gas de altos ingresos como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar debido a las altas emisiones per cápita de estos países y el bajo coste del capital.

para incluir al menos a y a los productores de petróleo y gas de altos ingresos como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y debido a las altas emisiones per cápita de estos países y el bajo coste del capital. Fuerte apoyo a nuevas fuentes de fondos como:

Impuestos globales sobre el carbono en la aviación y el transporte marítimo, como se propone en la Declaración de Nairobi .

.

La asignación de ingresos provenientes de los mecanismos de ajuste fronterizo del carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) para respaldar los flujos de financiación climática hacia los países de bajos ingresos.

Prioridades clave para las NDC

La mayor parte de la inversión de capital para impulsar la mitigación será financiada por instituciones privadas (o empresas estatales que actúen de manera competitiva en el mercado). Pero los gobiernos tienen la responsabilidad de incentivar esa inversión mediante políticas bien diseñadas. Unas NDC más claras y ambiciosas también podrían ayudar al proporcionar certeza sobre los objetivos futuros y respaldar las políticas. ETC recomienda que la próxima ronda de NDC:

Establezca objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos que reflejen el progreso tecnológico y las reducciones de coseos ya logradas, y alinear los objetivos de las contribuciones determinadas a nivel nacional con los compromisos de política existentes.

Defina vínculos sólidos entre los objetivos y las políticas de apoyo, que actúen como hojas de ruta integrales para la implementación.

Contenga objetivos de emisiones absolutos o equivalentes para sectores específicos y cubra todos los gases de efecto invernadero.

Identifique las inversiones necesarias para lograr reducciones de emisiones y el amplio equilibrio de fuentes de financiación previstas

Descargar la nota informativa: https://www.energy-transitions.org/publications/ndcs-and-financing-the-transition/

Notas a los redactores

1 En nuestro informe de 2023 Financiación de la transición, ETC estimó que se requieren 3,5 billones de dólares por año para inversiones en mitigación del cambio climático entre ahora y 2050. Esto se compensará con una reducción anual promedio de 0,5 billones de dólares en la inversión en combustibles fósiles, para dar una cifra neta de 3 billones de dólares por año.

2 Por ejemplo, Independent Expert Group (2019), Transforming the Financial System for People and Planet; Blended Finance Taskforce (2021), Better Finance, Better World; European Investment Bank (2022), Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance; OECD (2022), Multilateral Development Finance 2022; International Finance Corporation (2023), Mobilisation of Private Finance by Multilateral Development Banks and Development Finance Institutions.

NDCs, NCQG, and Financing the Transition: Unlocking Flows for a Net-Zero Future se basa en trabajos anteriores de ETC, como Financing the Transition y Credible Contributions. Se basa en un análisis desarrollado en una amplia consulta con miembros de ETC de toda la industria, instituciones financieras y defensores del medio ambiente y constituye una visión colectiva de la Comisión de Transiciones Energéticas. Sin embargo, no debe tomarse como que los miembros están de acuerdo con cada hallazgo o recomendación.

La ETC es una coalición global de líderes de todo el panorama energético comprometidos con lograr emisiones netas cero para mediados de siglo. Para obtener más información sobre la ETC, visite: https://www.energy-transitions.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1935158/Energy_Transitions_Commission_Logo.jpg