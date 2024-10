Libérer les flux financiers pour le climat lors de la COP29 - le rôle du NCQG et des NDCs

La dernière publication de l'Energy Transitions Commission (ETC) : « NDCs, NCQG, and Financing the Transition » (en anglais)

LONDRES, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le « financement du climat » sera un sujet clé de la COP29, avec un débat en particulier sur le « nouvel objectif collectif quantifié » (NCQG) proposé pour les flux financiers des pays à revenu élevé vers les pays à faible revenu. Mais l'expression « financement de la lutte contre le changement climatique » est souvent utilisée de manière vague et large, couvrant plusieurs défis et priorités différents.

La dernière publication de l'Energy Transitions Commission (ETC) « NDCs, NCQG, and Financing the Transition » clarifie donc la nature et l'ampleur des différents types de financement requis, et propose quatre principes pour garantir une conclusion utile du débat sur la NCQG. Il explique également le rôle essentiel que les contributions déterminées au niveau national (CDN) mises à jour peuvent et doivent jouer pour libérer les flux financiers.

Le NCQG et les CDN

Le pacte de Paris sur le climat comprenait un engagement à convenir de la mesure dans laquelle les pays à revenu élevé aideront financièrement les pays à faible revenu en matière d'atténuation et d'adaptation. Ce NCQG remplacera l'objectif actuel de 100 milliards de dollars par an pour les flux de financement climatique des pays développés vers les pays en développement, qui a été convenu en 2009 mais qui n'a pas été atteint jusqu'en 2022.

Les CDN sont le mécanisme crucial, établi par la Conférence de Paris, par lequel les pays s'engagent à prendre des mesures nationales volontaires pour réduire les émissions, conformément à l'objectif mondial de limiter le réchauffement de la planète à un niveau bien inférieur à 2°C. Les pays sont tenus de présenter des CDN actualisées tous les cinq ans.

Les CDN actuelles (soumises en 2020) mettent le monde sur la voie d'un dépassement des 2°C de réchauffement d'ici 2050, même si elles sont mises en œuvre. Il est donc essentiel d'accroître l'ambition dans le prochain cycle de CDN, mais cela est réalisable car les réductions spectaculaires des coûts des technologies clés (en particulier l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie éolienne et les batteries) signifient que les pays peuvent maintenant réduire rapidement les émissions tout en continuant à répondre aux demandes croissantes d'accès à l'énergie et d'utilisation de l'énergie à un prix abordable.

« Les débats de la COP29 sur le NCQG doivent commencer par une définition claire des catégories très différentes de « finance climatique » et par la reconnaissance des différentes sources de financement appropriées. Quelle que soit la conclusion des débats du NCQG, les pays devraient utiliser des CDN actualisées et plus ambitieuses pour aider à libérer le financement privé qui jouera le rôle principal dans le financement de l'investissement en capital pour l'atténuation. Mais il est également essentiel que les banques de développement jouent un rôle accru et plus efficace dans le soutien des flux financiers vers les pays à faible et moyen revenu ». - Adair Turner, président de la Commission sur les transitions énergétiques.

« Grâce à des cadres tels que le NCQG et les NDC, les pays peuvent fixer des objectifs ambitieux soutenus par des politiques qui attirent des investissements à grande échelle du secteur privé et peuvent répondre à la majorité des besoins de financement pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets. Les banques multilatérales de développement sont essentielles pour fournir un financement abordable permettant de décarboniser les systèmes énergétiques et de renforcer la résilience climatique dans les pays en développement, tout en veillant à ce que la croissance économique s'aligne sur la transition vers l'énergie propre ». - Nicholas Stern, président de l'Institut de recherche Grantham sur le changement climatique.

« Financement du climat » - nécessité de clarifier les catégories, les quantités et les sources potentielles

Le terme « financement climatique » est souvent utilisé sans distinguer les types de financement requis, qui sont financés de manières très différentes. Le mémoire de l'ETC établit une distinction claire entre :

Les investissements nécessaires pour mettre en place des systèmes énergétiques sans carbone à l'échelle mondiale et atténuer le changement climatique. Ces investissements s'élèvent en moyenne à environ 3 000 milliards de dollars par an jusqu'en 2050. 1 La plupart de ces investissements seront financés par des institutions privées offrant un taux de rendement attrayant aux investisseurs si des politiques appropriées en matière d'économie réelle sont mises en place. Les banques multilatérales de développement (BMD) et d'autres institutions financières publiques doivent également jouer un rôle important pour soutenir les flux financiers vers les pays à revenu moyen et faible.

La plupart de ces investissements seront financés par des institutions privées offrant un taux de rendement attrayant aux investisseurs si des politiques appropriées en matière d'économie réelle sont mises en place. Les banques multilatérales de développement (BMD) et d'autres institutions financières publiques doivent également jouer un rôle important pour soutenir les flux financiers vers les pays à revenu moyen et faible. Paiements concessionnels ou subventions peuvent être nécessaires pour atténuer les émissions dans des domaines spécifiques - en particulier, pour fermer rapidement les centrales à charbon, mettre fin à la déforestation et financer l'absorption du carbone - qui peuvent ne pas générer de retour sur investissement. Ces paiements pourraient provenir des marchés de compensation du carbone, de fonds philanthropiques ou de contributions intergouvernementales. L'ETC a estimé que 300 milliards de dollars de ce type de paiement sont nécessaires chaque année, mais il est peu probable que les flux réels atteignent cette ampleur, ce qui nécessite d'autres mesures, telles qu'une politique forte, pour parvenir à des réductions d'émissions.

peuvent être nécessaires pour atténuer les émissions dans des domaines spécifiques - en particulier, pour fermer rapidement les centrales à charbon, mettre fin à la déforestation et financer l'absorption du carbone - qui peuvent ne pas générer de retour sur investissement. Ces paiements pourraient provenir des marchés de compensation du carbone, de fonds philanthropiques ou de contributions intergouvernementales. L'ETC a estimé que 300 milliards de dollars de ce type de paiement sont nécessaires chaque année, mais il est peu probable que les flux réels atteignent cette ampleur, ce qui nécessite d'autres mesures, telles qu'une politique forte, pour parvenir à des réductions d'émissions. Investissements dans l'adaptation - par exemple dans la gestion des inondations ou la protection des côtes - pour faire face aux conséquences déjà inévitables du réchauffement climatique. Le rapport Songwe-Stern 2022 suggère que ces dépenses pourraient atteindre 250 milliards de dollars par an dans les pays à revenu moyen ou faible. Une part importante sera financée par des ressources nationales (en particulier dans les pays à revenu intermédiaire), mais les prêts accordés par les banques multilatérales de développement et les paiements concessionnels ou les subventions des pays à revenu élevé jouent un rôle essentiel.

- par exemple dans la gestion des inondations ou la protection des côtes - pour faire face aux conséquences déjà inévitables du réchauffement climatique. Le rapport Songwe-Stern 2022 suggère que ces dépenses pourraient atteindre 250 milliards de dollars par an dans les pays à revenu moyen ou faible. Une part importante sera financée par des ressources nationales (en particulier dans les pays à revenu intermédiaire), mais les prêts accordés par les banques multilatérales de développement et les paiements concessionnels ou les subventions des pays à revenu élevé jouent un rôle essentiel. Paiements destinés à aider les pays à faible revenu à faire face aux pertes et dommages déjà causés par le changement climatique. Le rapport Songwe-Stern estime que ces coûts dans les pays à revenu moyen et faible pourraient atteindre 200 à 400 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Lors de la COP27 en 2022, il a été convenu que les pays à revenu élevé devraient contribuer à la prise en charge de ces coûts.

Résultats optimaux du débat du NCQG à la COP29

Les avis sont très divergents sur ce que le NCQG devrait couvrir. Certains pays estiment que les paiements pour « pertes et dommages » devraient être inclus, mais d'autres soutiennent que l'accent devrait être mis sur le financement de l'atténuation et de l'adaptation. L'Inde et certains pays arabes ont demandé un chiffre global de plus de 1 000 milliards de dollars par an, mais les pays à revenu élevé ne se sont pas encore engagés sur un chiffre supérieur à 100 milliards de dollars par an. Nombre de ces pays à revenu élevé estiment en outre que la définition des pays contributeurs devrait être élargie pour inclure les pays à fortes émissions par habitant tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Chine.

Compte tenu de cette divergence d'opinions à l'approche de la COP29, il existe un risque qu'aucun consensus ne soit atteint ou que l'accord qui en résultera utilise un langage vague pouvant être interprété de nombreuses manières différentes.

L'objectif et l'expertise de l'ETC sont liés au défi de l'atténuation et nous pensons que le NCQG aura le meilleur impact sur les efforts d'atténuation mondiaux s'il inclut :

Clarté sur les différents types d'investissement/de paiement nécessaires , les sources qui peuvent répondre à ce besoin (par exemple, financement privé, prêts des BMD ou financement concessionnel/par subvention), et ce qui est couvert par le chiffre global de l'NCQG.

, les sources qui peuvent répondre à ce besoin (par exemple, financement privé, prêts des BMD ou financement concessionnel/par subvention), et ce qui est couvert par le chiffre global de l'NCQG. L'accent est mis sur les flux financiers à très grande échelle nécessaires pour soutenir l'atténuation dans les pays à revenu moyen et faible (par exemple, environ 900 milliards de dollars par an) et sur le rôle important que les BMD doivent jouer, y compris en catalysant les flux financiers privés. De nombreux rapports ont déjà décrit ce qui doit être fait pour permettre aux BMD de jouer un rôle plus important et plus efficace. 2 L'analyse doit maintenant être remplacée par l'action.

(par exemple, environ 900 milliards de dollars par an) et sur le rôle important que les BMD doivent jouer, y compris en catalysant les flux financiers privés. De nombreux rapports ont déjà décrit ce qui doit être fait pour permettre aux BMD de jouer un rôle plus important et plus efficace. L'analyse doit maintenant être remplacée par l'action. Élargissement de la définition des pays contributeurs pour inclure au moins la Chine et les producteurs de pétrole et de gaz à haut revenu tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar , en raison des émissions élevées par habitant et du faible coût du capital de ces pays.

pour inclure au moins la Chine et les producteurs de pétrole et de gaz à haut revenu tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le , en raison des émissions élevées par habitant et du faible coût du capital de ces pays. Un soutien fort aux nouvelles sources de financement telles que : Taxes mondiales sur le carbone pour l'aviation et le transport maritime, comme le propose la déclaration de Nairobi. L'affectation des recettes provenant des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières pour soutenir les flux de financement du climat vers les pays à faible revenu.

telles que :

Priorités clés pour les CDN

La plupart des investissements destinés à l'atténuation seront financés par des institutions privées (ou des entreprises publiques agissant dans le cadre de la concurrence du marché). Mais les gouvernements ont la responsabilité d'encourager cet investissement par des politiques bien conçues. Des CDN plus claires et plus ambitieuses pourraient également être utiles en apportant une certitude sur les objectifs futurs et en soutenant la politique. L'ETC recommande que la prochaine série de CDN soit :

Fixer des objectifs de réduction des émissions plus ambitieux afin de tenir compte des progrès technologiques et des réductions de coûts déjà réalisées, et aligner les objectifs de la CDN ( ) sur les engagements politiques existants.

Définir des liens étroits entre les objectifs et les politiques de soutien, en tant que feuilles de route complètes pour la mise en œuvre ( ).

contenir des objectifs d'émissions absolus ou équivalents pour des secteurs spécifiques et couvrir tous les gaz à effet de serre.

Identifier les investissements nécessaires pour réduire les émissions et l'équilibre général des sources de financement envisagées.

Notes aux rédacteurs

1 Dans son rapport de 2023 Financing the Transition, l'ETC a estimé que 3,5 billions de dollars par an sont nécessaires pour investir dans l'atténuation du changement climatique d'ici à 2050. Cela sera compensé par une réduction annuelle moyenne de 0,5 billion de dollars des investissements dans les combustibles fossiles, ce qui donne un chiffre net de 3 billions de dollars par an.

2 Par exemple, Groupe d'experts indépendants (2019), Transforming the Financial System for People and Planet; Blended Finance Taskforce (2021), Better Finance, Better World; Banque européenne d'investissement (2022), Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance; OCDE (2022), Multilateral Development Finance 2022; Société financière internationale (2023), Mobilisation of Private Finance by Multilateral Development Banks and Development Finance Institutions.

NDC, NCQG et financement de la transition : Débloquer les flux pour un avenir à zéro émission s'appuie sur les travaux antérieurs de l'ETC, notamment Financing the Transition et Credible Contributions. Il est basé sur une analyse élaborée en étroite consultation avec les membres de l'ETC issus de l'industrie, des institutions financières et de la défense de l'environnement, et constitue un point de vue collectif de l'Energy Transitions Commission. Toutefois, il ne faut pas en déduire que les membres sont d'accord avec toutes les conclusions ou recommandations.

