Fun88 India propose une offre exclusive avec la bière 12th Man

BOMBAY, Inde, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- Fun88, une plateforme de paris en ligne de premier plan, sait qu'un match passionnant de l'IPL va souvent de pair avec la dégustation de boissons rafraîchissantes. Pour améliorer l'expérience de visionnage des clients au Maharashtra, Fun88 a annoncé une offre unique avec 12th Man Brewery. Préparez-vous à porter un toast avec Fun88.

Fun88 India presents an exclusive offer with 12th Man Beer

Cette collaboration exceptionnelle permet aux parieurs de vivre leur saison de cricket préférée en buvant une gorgée de bière FUN88 à titre gracieux. Offre exclusive de la 12th Man Brewery, FUN88 capture parfaitement l'atmosphère de fête autour de l' IPL . Désormais, tout le monde peut améliorer l'expérience de l'IPL et des paris grâce à l'offre de bière gratuite de Fun88.

Comment gagner des bières Fun88 gratuites :

1. Déposez 10 000 ₹ ou plus en une seule journée sur votre compte Fun88.

2. Inscrivez-vous à la promotion « Get Fun88 Free Beer! ».

3. Suivez fun88indofficial sur Instagram.

4. Envoyez un message direct à Fun88 sur Instagram avec votre nom d'utilisateur ou numéro de téléphone portable, vos coordonnées, et mentionnez « Fun88 Free Beer » dans le message.

5. Fun88 livrera deux canettes de 500 ml de bière « 12th Man - Fun88 » à votre adresse confirmée dans les 10 jours ouvrables.

Ne manquez pas cette offre exclusive. Alors, en cette saison de l'IPL, inscrivez-vous sur Fun88 et recevez des bières gratuites livrées directement à votre porte. Offre limitée aux résidents du Maharashtra.

Fun88 ne se contente pas de proposer des promotions inédites. C'est un centre de divertissement conçu pour tous les types de joueurs. Que l'on soit un fan inconditionnel de sport à la recherche des dernières nouvelles sur le cricket , un passionné de casino en direct à la recherche de jeux et de machines à sous palpitants, ou simplement quelqu'un qui apprécie une partie de poker amicale, Fun88 a de quoi plaire à tout le monde. En mettant l'accent sur un environnement de jeu sûr et sécurisé, Fun88 est une destination de confiance pour des millions de joueurs dans le monde entier. Des paris sportifs exaltants aux expériences de casino en direct captivantes, Fun88 a tout pour plaire. N'oubliez pas de télécharger l'application Fun88 pour iOS et Android pour jouer en déplacement.

À propos de Fun88

Fun88 s'est développé pour être apprécié par plus de 3 millions d'utilisateurs actifs. Poursuivant cette tradition d'excellence, Fun88 reste une plateforme de jeux en ligne de premier plan. Elle offre une grande variété de jeux de casino, de paris sportifs et d'autres options de divertissement. En mettant l'accent sur un environnement de jeu sûr et sécurisé, Fun88 est un choix de confiance pour des millions de joueurs à travers le monde.

Contact :

E-mail : [email protected]

Fun88 : https://link.fun88-india.com/fun88

Instagram : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-is

Telegram : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tg

Twitter : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tw

YouTube : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-yt

Facebook : https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-fb

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2388520/Fun88_Beer_PR.jpg